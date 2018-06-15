Экономика

19:18 15.06.2018

США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры

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США по результатам очередного пятилетнего пересмотра отменят антидемпинговые пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate, код 3102.30.00.00), введенной в сентябре 2001 года.

Как указано в сообщении Минторговли США в пятницу, пересмотр пошлины был инициирован 1 мая этого года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.

Ведомство уточняет, что официальное сообщение о таких итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна "Стирол" и всех других украинских предприятий.

Теги: #сша #селитра
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