США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры

США по результатам очередного пятилетнего пересмотра отменят антидемпинговые пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры (Solid Agricultural Grade Ammonium Nitrate, код 3102.30.00.00), введенной в сентябре 2001 года.

Как указано в сообщении Минторговли США в пятницу, пересмотр пошлины был инициирован 1 мая этого года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.

Ведомство уточняет, что официальное сообщение о таких итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна "Стирол" и всех других украинских предприятий.