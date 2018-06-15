Украинско-немецкая "Автострада" открыла асфальтобетонный завод в Винницкой области

ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие (СП) "Автострада" (Львов) ввело в эксплуатацию мобильный асфальтобетонный завод в селе Червоное (Немировского р-на Винницкой обл.).

Как сообщила пресс-служба компании, максимальная производственная мощность завода составляет 160 тонн асфальтобетона в час, производство полностью автоматизировано. Завод запущен для производства асфальта для строительства автотрассы М-12 на участке Винница-Умань, что является частью международного транспортного коридора Go Highway, который соединит порты Николаева и Одессы с польским Гданском.

"Фактически мы строим новую дорогу: она будет расширена до трех полос. Новый асфальтобетонный завод, за счет расположения, уменьшает логистические затраты на доставку асфальтовой смеси, и, соответственно, расходную часть работ", - отметили в компании.

ООО "СП "Автострада" зарегистрировано в 2015 году во Львове. Основным видом деятельности является строительство дорог и автострад.

Согласно Госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником ООО является Владимир Волощук (Одесса).

Уставный капитал предприятия составляет 115 млн грн.