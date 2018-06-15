ВС отменил решение о взыскании 302 млн грн с "Укртрансгаза" в пользу двух частных компаний

Верховный суд Украины 5-6 июня отменил решения судов низших инстанций о взыскании 302,1 млн с ПАО "Укртрансгаз" в пользу ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс", сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

В "Укртрансгазе" называют фиктивными услуги "Турботрейд" и "Турболинкс" по поставке запчастей и ремонту газоперекачивающих агрегатов, за которые с компании и пытаются взыскать сотни миллионов гривень.

По решению Верховного суда Украины, дело направлено на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Киевской области.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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