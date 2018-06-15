Экономика

12:43 15.06.2018

ВС отменил решение о взыскании 302 млн грн с "Укртрансгаза" в пользу двух частных компаний

1 мин читать
ВС отменил решение о взыскании 302 млн грн с "Укртрансгаза" в пользу двух частных компаний

Верховный суд Украины 5-6 июня отменил решения судов низших инстанций о взыскании 302,1 млн с ПАО "Укртрансгаз" в пользу ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс", сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

В "Укртрансгазе" называют фиктивными услуги "Турботрейд" и "Турболинкс" по поставке запчастей и ремонту газоперекачивающих агрегатов, за которые с компании и пытаются взыскать сотни миллионов гривень.

По решению Верховного суда Украины, дело направлено на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Киевской области.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Теги: #вс #укртрансгаз #взыскание
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укртрансгаз" требует в суде от "Харьковгоргаза" 3,4 млрд грн за балансировку

"Укртрансгаз" отремонтирует компрессорную станцию "Гребинковская" за 93 млн грн

Украина увеличила запасы в ПХГ до 10 млрд куб. м

"Укртрансгаз" заменил 15 запорных кранов на переходах газопроводов через Днепр за 25 млн грн

"Нафтогаз" сменил название должности Станчака в "Укртрансгазе" с вице-президента компании на гендиректора филиала "оператор ГТС"

Украина за 5 месяцев сократила транзит газа на 8,8%

Украина за 5 мес. снизила импорт газа в 1,8 раза

"Укртрансгаз" просит полицию вмешаться в ситуацию с наращиванием долгов ОПЗ

Украина увеличила запасы в ПХГ на 25,8%

"Укртрансгаз" напоминает об истечении 1 июня срока спецобязательств по продаже газа населению и ТКЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 72,6%

Avia Solutions Group купила предприятие в Украине

"Укрзализныця" и зерновики договорились о закрытии ряда зерновых станций

НБУ гармонизировал требования к организации системы управления рисками в банках с рекомендациями Базельского комитета

Украина и Таиланд создадут межправкомиссию по ВТС для отработки программы расширения сотрудничества в сфере бронетанкостроения

"Рестораны Саввы Либкина" в 2017г увеличили оборот на 40%

Сальдо торговли Украиной товарами с РФ за 4 мес.-2018 ухудшилось вдвое к 4 мес.-2017

Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

Citi выпустил очередной транш CLN под гривневые ОГВЗ на 98 млн грн

МЭРТ намерен создать институт госинспекторов по вопросам интеллектуальной собственности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА