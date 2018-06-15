"Рестораны Саввы Либкина" в 2017г увеличили оборот на 40%

Компания "Рестораны Саввы Либкина" (ООО "Корпорация "Реста", Одесса), развивающая сеть ресторанов "Компот", а также "Стейкхаус", "Дача", "Тавернетта", "Риба у вогні" в Одессе и Киеве, по итогам 2017 года увеличила оборот на 40% по сравнению с 2016 годом – до 110 млн грн.

"В 2017 году обороты компании выросли приблизительно на 40% по сравнению с 2016 годом и составили 110 млн грн. В прошлом году наши рестораны посетили около 1,3 млн гостей. Консолидированная сумма уплаченных налогов нашей группы предприятий составила 12 млн грн", - сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" СЕО "Рестораны Саввы Либкина" Инна Дворская.

По ее словам, компания планирует в 2018 году наладить поставки компотов, гранолы и икорной соли собственного производства в торговые сети "Сильпо", "Таврия В" и Novus.

"Мы производим полуфабрикаты и готовую продукцию для своих ресторанов. Но возникла идея, почему бы не продавать нашу продукцию на полках супермаркетов. Если одни делают экспансию, расширяясь ресторанами, то мы решили выйти с собственной продукцией в торговые сети. Компоты в литровых банках уже продаются в некоторых супермаркетах", - сказала И.Дворская.

Она отметила, что в планы покрытия на этот год входят Киевский и Одесский регионы, в связи с экспансией в торговые сети компания сократила количество производимых товарных позиций до 400 SKU.

"Сейчас мы стараемся сосредоточиться на производстве полуфабрикатов нашего сетевого проекта – это "Компоты". Поэтому мы вернули назад в рестораны производство полуфабрикатов, соусов и пр.", - пояснила СЕО компании, добавив, что производственная площадка сертифицирована по HACCP, а также в процессе сертификации по ISO 22000:2005.

Компания также планирует до конца 2018 года открыть новый ресторан "Компот" под собственным управлением в Киеве.

Компания "Рестораны Саввы Либкина" основана в 1993 году в Одессе.

Развивает 10 крупных ресторанов и кафе: "Стейкхаус. Мясо и вино", "Дача", "Тавернетта" (все - Одесса), два рестораны "Риба у вогні" (Одесса и Киев), "Стейкхаус" (Киев). Компания развивает сеть кафе "Компот" под собственным управлением в Одессе, а также по франшизе – в Киеве.