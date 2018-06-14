ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п., ожидает еще двух повышений в 2018г

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 12-13 июня приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, Федрезерв теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений. При этом отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена FOMC в пользу четырех повышений: теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году.

Кроме того, руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,7% до 2,8%. Прогнозы на 2019 и 2020 годы были подтверждены на уровне 2,4% и 2% соответственно.

Также члены FOMC увеличили прогноз инфляции (индекс PCE) на 2018 год до 2,1% с ожидавшихся в марте 1,9% и повысили прогноз на 2019 год до 2,1% с 2%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2,1%.

Согласно обновленному прогнозу, безработица в США в конце 2018 года опустится до 3,6% (в марте ожидалось 3,8%) и составит 3,5% в 2019 и 2020 годах (предыдущий прогноз - 3,6%).

"Информация, полученная после майского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и уверенные (solid) темпы роста экономической активности", - говорится в коммюнике.

"Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, а безработица снизилась", - отмечают в ФРС.

Кроме того, последние данные указывают на то, что темпы роста потребительских расходов ускорились, а инвестиции бизнеса в основной капитал продолжают расти значительными темпами, говорится в документе.

"В годовом выражении, как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо приблизились к уровню 2%", - отмечается в коммюнике.

"Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом изменились слабо", - считают руководители Федрезерва.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, укреплению рынка труда и приближению инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении.

Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считают члены FOMC.

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о повышении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1,75-2%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая сильную конъюнктуру рынка труда и устойчивый возврат к 2%-ной инфляции", - сообщил Федрезерв.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Из текста протокола исчезли слова о том, что комитет намерен отслеживать изменение инфляции относительно целевого уровня, а также утверждение о том, что ФРС ожидает, что в течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC во главе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом.

Следующее заседание комитета намечено на 31 июля - 1 августа.

Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно после заседания ФРС и в ходе пресс-конференции Дж.Пауэлла: Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опускаются на 0,1-0,2%, Nasdaq Composite растет на 0,2%.

Доллар США растет относительно иены на 0,1% и торгуется на уровне 110,55 иены за $1. Относительно евро американская валюта теряет 0,2% и торгуется у $1,1773 за евро. Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара к 16 основным мировым валютам, практически не меняется.