IKEA обеспокоена незаконным использованием ее торговой марки в Украине – посол Швеции

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер товаров для дома, обеспокоена соблюдением прав интеллектуальной собственности в Украине, в частности, незаконным использованием ее торговой марки, заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в интервью изданию "Бизнес".

"Опыт IKEA и H&M будет важным для многих компаний, которые еще не вошли на рынок Украины. Не моя задача объявлять о планах компаний, они сами это сделают, когда все будет готово. Но я знаю, что для IKEA, как и для других компаний, остается очень важным вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности. В Украине есть много компаний, работающих под логотипом IKEA, но не имеют к ней никакого отношения. И очень важно этот вопрос решить", - заявил посол Швеции.

Как сообщалось в конце 2017 года, шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA заявила о намерении в течение двух лет открыть первый объект в Киеве.

IKEA – одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода с 361 магазином в 29 странах мира. Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.