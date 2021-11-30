За деньги украинских налогоплательщиков построят иностранные самолеты?

Владимир Коробов, председатель Обьединения организаций работодателей авиапромышленности Украины



Сотрудничество с Airbus в рамках создания национального авиаперевозчика ставит под сомнение возможность возрождения отечественного самолетостроения

В конце ноября Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Сотрудничество предполагается в рамках проекту создания национального авиаперевозчика – Ukrainian National Airlines – "Украинские национальные авиалинии" (UNA). Этот Меморандум настораживает украинская авиационную общественность и является шагом в сторону от курса поддержки украинского авиастроения президентом и правительством.

Игнорируем собственного производителя

Профсоюз авиастроителей и машиностроителей Украины (ПАУ) уже выразил свое удивление по этому поводу, ведь вполне логично, чтобы национального авиаперевозчика самолетами обеспечивал национальный разработчик и производитель самолетов - ГП "Антонов". "Трудно представить себе, чтобы американская государственная авиакомпания покупала самолеты Airbus, оставляя без работы отечественную Boeing или французская государственная авиакомпания покупала самолеты Boeing вместо Airbus. Может, стоит брать пример с развитых стран в этом вопросе, то есть поддерживать собственного производителя?", – полагают в ПАУ.

Французская консалтинговая компания Aerogestion, нанятая за деньги налогоплательщиков Франции, предлагает Украине для создания национального авиаперевозчика использовать самолеты Airbus. Это в мире считается государственным протекционизмом: правительство Франции оплатило консалтинговые услуги фирмы и понятно, почему данная компания рекомендовала Украине купить французские самолеты. Теперь существует вероятность, что деньги украинских налогоплательщиков уйдут на финансирование и создание рабочих мест во Франции и Европе. Ведь нам не предлагают открыть производство комплектующих для самолетов Airbus.

Хотя Украина на сегодняшний день не выпускаем бортовую навигацию, авиационные алюминий и титан (хотя при соответствующем заказе украинцы способны освоить данное производство), но отечественные самолетостроители имеют для самолетного производства соответствующие компетенции. Наша страна имеет школу авиастроения, науку, материаловедение. Напомню, что самый массовый самолет в СССР – пассажирский Ту-134 производился именно в Харькове.

Стран, которые могут производить самолеты, можем посчитать на пальцах одной руки. При этом Украина обладает производством авиадвигателей, которые имеют значительное влияние на экономику самолета. Именно в двигателе и топливной автоматике защита и стоимость летного часа.

Авиастроение как драйвер экономики

"Антонов" способен производить пассажирские самолеты нужной размерности (наши Ан-158 – прямые конкуренты машинам Airbus). Так национальный авиаперевозчик может быть укомплектован пассажирскими машинами собственного производства: Ан-148, Ан-158, Ан-140. Появление заказа для национальной авиакомпании позволило бы загрузить работой "Антонов", Харьковский авиазавод и смежные предприятия, увеличить число работников на несколько тысяч. При этом для национальной авиакомпании и налогоплательщиков Украины такой бы заказ обошелся бы значительно дешевле, поскольку стоимость украинских самолетов значительно меньше по сравнению с аналогичными моделями Airbus.

Есть много компаний, которые могли бы стать эксплуатантами самолетов "Антонов". Для этого государству Украина необходимо создавать финансовые механизмы для авиакомпаний (лизинг, кредит и другие), которые содействовали приобретению самолетов "Антонов" и внешними заказчиками. К примеру, в Европе, где авиастроение пользуется поддержкой государства, при среднем размере кредитной ставки в 2% ее для самолетостроителей снижают до 0,5%- 0,01% сроком до 20-30 лет. Тот же Боинг, который уже несколько лет испытывает кризис в силу внутренних причин и внешних (ковид) получил колоссальные бесвозвратные субсидии от государства на поддержку как предприятие стратегической отрасли. Объем рынка авиаперевозок и самолетов исчисляется триллионами. И эти деньги обязательно вернутся в экономику.

"Антонов" получил госзаказ на три военно-транспортные самолета, что вселяло надежду и на заказ пассажирских машин для новосозданной национальной авиакомпании. Сейчас же возник риск, что за деньги госбюджета Украина планируется поддерживать сервисное обслуживание, ремонт авиазапчастей, импортируемых из Франции. Украина может упустить шанс сохранить такую наукоемкую отрасль как авиастроение. Именно эта отрасль может содействовать восстановлению отечественной экономики, так как создает продукты с высокой добавленной стоимостью и способствует развитию других отраслей – электроники, машиностроению, IT-сфере, материаловедению, конструкционным материалам. Именно поэтому национальный авиаперевозчик должен создаваться на базе отечественных самолетов.