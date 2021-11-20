Технологии VS образование: Как технический прогресс влияет на качество образования?

Анатолий Бойко, предприниматель, общественный деятель, сооснователь ОО “Развитие IT образования”

Образование и технологии – неразлучные и взаимозависимые сферы. Чем выше уровень образования, тем больше технологий смогут произвести люди и наоборот: упадок школ и университетов неизбежно ведет к отставанию страны от мировых технологических тенденций. При этом каждый новый технологический прорыв неизбежно влиял на процессы обучения, повышая его качество. Сегодня мир развивается стремительнее, чем когда бы то ни было. Технический прогресс создает новые возможности делать образование более качественным, а технологии, находящиеся в данный момент в зачаточном состоянии, обещают в корне изменить эту сферу.

От Гутенберга к EdTech

В широком смысле “образование” – это процесс воспитания личности и передача ему знаний об окружающем мире, собранных предыдущими поколениями. Долгое время, доступ к этим знаниям был затруднен. Причина – недоступность технологий. Производство книг – главных хранителей знаний на протяжении всей истории – было дорогим и трудозатратным, позволить себе подобную роскошь могли единицы. Переломилась ситуация в середине XV века благодаря немцу Иоганну Гутенбергу и его замечательному станку. Печатать книги стало в разы быстрее и дешевле, доступ к знаниям и информации существенно расширился. Как следствие, развитие образования в частности, и всей цивилизации в целом, значительно ускорились.

По своему влиянию ручной типографский станок сравнить можно только со следующим этапом развития – появлением интернета и вслед за ним сотовых сетей, обеспечивающих доступ к информации и знаниям с небольшого устройства, которое помещается в карман.

Интернет и информационные технологии открыли новый пласт возможностей для образования и эта сфера из традиционно затратной и дотационной сейчас превращается в прибыльный бизнес. Об этом свидетельствует рост инвестиций в так называемые EdTech-стартапы, который наблюдается последние 10 лет. В 2010 году совокупные инвестиции в это направление не дотягивали до $500 млн, то в 2020 году вложения в EdTech превысило 8,5 млрд долларов. Особое влияние оказала и пандемия COVID-19, которая ускорила интеграцию цифровых технологий в систему образования на всех уровнях: от начального до высшего, а также в сфере дополнительного образования для взрослых.

Многие EdTech-проекты, которые начинали в одной нише, например предоставляли доступ к курсам по математике, выросли и превратились в гигантов с сотнями лекций по разным дисциплинам. Яркий пример - американский проект Coursera. Он начался с инициативы двух профессоров Стэнфорда, которые хотели выкладывать свои лекции онлайн. Сейчас это огромная платформа, стоимостью $2,5 млрд. Рост инвестиций в эту сферу влечет за собой и технологическое новаторство в образовании.

Уже сейчас многие EdTech-проекты интегрируют искусственный интеллект в свои платформы, который обрабатывает данные пользователей и на их основе выдает им наиболее релевантные рекомендации. Но прогресс идет еще дальше.

Искусственный интеллект – новый учитель?

В прошлом году Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании опубликовал доклад “ Изменение темпов обучения ”, в котором сформулированы перспективы внедрения ИИ в процесс обучения. Так, по мнению авторов исследования, в нынешних условиях приобретения знаний в учебном заведении больше не является ключевым приоритетом. Куда ценней развивать способности учеников работать в команде, их цифровые и аналитические навыки, умение эффективно общаться. Это сопряжено с тем, что учителю необходимо получать, анализировать и обрабатывать огромное количество данных, чтобы иметь возможность эффективно оценивать вышеперечисленные способности своих учеников. Это около 390 различных параметров: академическая успеваемость, посещаемость, работа на уроке, поведение, последовательность, способность к адаптации, настойчивость или «твердость характера», эмоциональное, социальное, этическое, физическое развитие и так далее. При этом в классе в среднем от 20 до 30 учеников. Такой поток данных человек усвоить не в состоянии и для этого ему нужен искусственный интеллект.

Конечно, ИИ не сможет полностью заменить живого учителя, но сможет содействовать ему, чтобы процесс образования был максимально эффективным. Например, предлагать наиболее подходящие методики обучения персонифицировано под каждого ученика. Или же, основываясь на совокупности данных, ИИ сможет помочь учителю лучше прогнозировать результаты учебного процесса заранее, что дает возможность реагировать превентивно и помогать ученику подтянуть знания до того, как тот завалит экзамен.

Необходимые технологии уже существуют и постепенно внедряются. По прогнозам ЮНЕСКО, в следующие 5 лет искусственный интеллект будет все больше проникать в сферу образования и играть в процессе обучения все большую роль. Но не успел человек полноценно внедрить ИИ, как на горизонте уже маячит новая технология, обещающая вовсе перевернуть правила в сфере образования. Речь о так называемых метавселенных, которые являются сейчас одной из самых “хайп-тем” в IT-сообществе.

Школа и мета-юниверсы

Что вообще такое метавселенная и как она выглядит? Фактически, это реальность, где тесно переплетены офлайн, онлайн, мессенджеры и социальные сети, VR и AR, и в которой люди могут работать, развлекаться, общаться, создавать что-угодно. Говоря о примерах метавселенной, на ум приходит игра OASIS из фантастического фильма “Первому игроку приготовиться”, где люди подключались к единому миру виртуальной реальности.

В нашей же реальности ближе всего к тому, что можно назвать предтечей метавселенной, подобралась компьютерная онлайн-игра Fortnite, разработанная компанией Epic Games. С приходом популярности, онлайн-шутер стал тут же расширяться и коллаборировать с другими разными брендами. В игре можно встретить персонажей из разных поп-культурных вселенных: Marvel, DC, Netflix и так далее. Или же игроков, “одетых” в реально существующие популярные бренды.

Игра стремительно обрастала различными механиками, ивентами и даже концертными площадками, собирающими рекордное количество зрителей. Например, в 2019 году прямо в игре дал свой концерт музыкант Трэвис Скотт , на который одновременно пришли 12,3 миллиона пользователей. Всего на ивенте побывало 27 миллионов уникальных пользователей. Другими словами, Fortnite стала общей платформой, на которой люди могут свободно взаимодействовать и создавать новые активности.

Но все это пока подходит для сферы развлечений. Практическое же применение метавселенным хочет дать Марк Цукерберг. В июле этого года он объявил о создании метавселенной Facebook. В течение следующих 5 лет соцсеть превратится в онлайн-мир, где с помощью средств дополненной и виртуальной реальности люди будут коллективно взаимодействовать между собой на расстоянии с эффектом максимального присутствия. Одной из главных идей метавселенной Цукерберга стала концепция “бесконечного офиса” – создание «идеального рабочего места» с помощью средств виртуальной реальности. Он также представил прототип этой технологии, где он и его менеджеры ведут переговоры в онлайн пространстве с помощью своих аватаров.

Для сферы образования метавселенная, с ее сочетанием нашей и виртуальной реальностей, открывает перед учителями просто безграничные возможности сделать обучение максимально интерактивным и захватывающим. Представьте, что педагог не просто рассказывает об истории Древнего Рима, а ведет своих учеников по улицам города, созданного в натуральную величину в виртуальной реальности. Там же учителя физики и химики могут демонстрировать любые опыты и на практике объяснять физические законы, а географы – провести своих учеников прямиком по краю кратера вулкана.

Образование - будущее Украины

К разработке метавселенных кроме Facebook присоединяются и другие гиганты интернет- и IT-индустрии, такие как Microsoft и Google. Это означает, что в следующие 5-15 лет в IT будет значительный спрос на разработчиков, 3D-дизайнеров, инженеров и других специалистов, способных обеспечивать работоспособность целой цифровой вселенной. У Украины есть шансы внести в этот новый этап развития технологий свой собственный вклад, уже сейчас создавая условия для студентов-айтишников. Нам нужно налаживать коммуникацию с коллегами из других стран и регионов, коллаборировать и постоянно обмениваться опытом. И это одна из целей, которую ставила перед собой команда общественного объединения “Развитие IT образования”, отправляясь на Web Summit-2021.

В этом году, благодаря тесному сотрудничеству Минцифры, других министерств, украинских технологических компаний и общественных организаций, впервые на этой крупнейшей IT-конференции был представлен и украинский стенд. Это внушает оптимизм. В ходе поездки, мы представили международной аудитории некоторые разработки украинских студентов, в частности в сфере робототехники, а также получили неожиданно высокий фидбек от участников выставки и коллег. Как с иностранных, так и украинских. Уже сейчас мы ведем переговоры с европейскими и американскими ВУЗами, а также рядом больших компаний, что становятся базой для многообещающих партнерств. Так, по итогам поездки на саммит, “Развитие IT образования” подписало Меморандум о партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Это сотрудничество призвано сконцентрировать усилия на обучении молодых айтишников, чтобы они в дальнейшем могли достойно представлять нашу страну на мировом рынке технологий. На сегодня нашими партнерами уже являются топовые украинские IT-компании и уверен, что в ближайшей перспективе к нам присоединятся и остальные участники украинского павильона Web Summit-2021.