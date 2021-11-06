Как и когда создавалась украинская Мета

Юрий Назаров, основатель META

Официальное открытие Меты как интернет-проекта состоялось 12 ноября 1998 года, к запуску готовились полгода. В основе первой версии поисковика лежал "движок", разработанный лингвистической фирмой Агама, владевшей поисковиком АПОРТ, где в то время работал наш коллега, будущий соакционер Меты. Он выдал эти 5 инсталляционных дискет, "первые зёрна" поисковика.

Средства на первый сервер мне удалось добыть в "Укрсиббанке", это были весомые для того времени 2000$, которые банк выделил под гарантию размещения баннера на несколько лет, и, возможно, это была одна из первых продаж баннерной рекламы в Украине.

Интернет обеспечил провайдер "Харьков-онлайн".

Вот так всё начиналось, все работы по прочим аспектам обслуживания проекта мы делали втроём.

Вскорости появился каталог сайтов, был разработан свой собственный поисковый "движок", который давал запас производительности на пару-тройку лет вперёд, стали появляться и сопутствующие сервисы - прогноз погоды, трансляция сторонних новостей и дальше пошло.

Отмечу дополнительно один из ключевых моментов везения, которых в истории Меты было немало. Это был совместный рекламный проект между Метой, Microsoft и Compaq. В результате договорённости, у нас бесплатно появилась дорогущая лицензия на Windows Server, бесплатно же мощнейший по тем временам сервер и Мета полетела, а когда нам удалось опять-таки за рекламу, установить Мету на техплощадке УкрНета в точке обмена украинским трафиком, то посещаемость удвоилась буквально за сутки.

Откуда такое название, какие еще были идеи

Нейминг проекта начался сразу после тестового запуска поисковика в июле 1998 года и продолжался месяца три.

Вариантов было море. Мы даже ссорились иногда. Один из них был АПОРТ 2000, поскольку мы предпологали с коллегами из Агамы, что украинский сервер будет просто зеркалом, т. е. копировать "материнский" индекс и локально его раздавать. Однако, партнёры не одобрили. Как впоследствии выяснилось, они сами назвали новую версию своего поисковика таким образом, может мы им и подсказали. Суффикс 2000 тогда был очень модный.

Кстати именно тогда у меня появилась идея ничего не зеркалировать, а "варить" свой, оригинальный индекс в зоне *.ua и так мы и сделали, заложив основу уникального украинского поиска.

Ещё один вариант, который мы обговаривали и какое-то время прикладывали к проекту слово ТРОПА, игра слов, если АПОРТ прочитать справа налево. Вроде есть какая то интрига, но всё равно не то.

Слово МЕТА пришло мне в голову как-то утром. Под рукой был словарь греческого языка, словарь латинского языка, словарь Даля и Ушакова, этимологический словарь. Чуть-чуть подпрыгивая от волнения, я стал выписывать опорные моменты оттенков смысла и, главное, многообразие, которое можно выжать из этого названия в дальнейшем.

Дальше была задача сделать презентацию коллегам, донести, что слово классное, да ещё и многогранное и пишется заглавными одинаково на украинском, русском и английском языках.

Когда пришло слово МЕТА, не мучались и не спорили. Вызвонили опытного знакомого патентного поверенного, с которым работали ранее, заплатили и запустили процесс регистрации товарного знака.

Каким был тогда интернет и какие были цели у Меты

Интернет был медленный, не всем доступный и слабоконцентрированный, разреженный, если можно так сказать. Сейчас этот фактор уже несущественный, но были времена, когда, приступая к бюджетированию плановых доходов на год, важным параметром был именно рост проникновения интернета. Именно этот показатель определял потенциальную рекламную ёмкость и предполагаемые коммерческие отгрузки. Так что помимо общей аналитики, общались с друзьями провайдерами, спрашивали их реалии по подключению, делали коррекции по факту.

Задача Меты в те времена и на многие последующие годы была очень простая: дать украинцам хорошее средство поиска по украинским интернет-ресурсам, а в последующем и по украинской информации в целом.

Такая чёткая фокусировка очень долгое время играла нам в плюс. Устойчивое восприятие было: ищу в мире - Google, нужна Россия - Yandex, украинская информация - Meta.

Потом ландшафт изменился, пошли локализации от крупных игроков, открывались представительства, вкладывались рекламные бюджеты на продвижения, которые для нас были заоблачные и мы стали терять долю рынка.

Что бы изменили, если бы вернулись назад

Выделю буквально несколько моментов.

Первый: вероятно, надо было изначально двигаться более широким фронтом, тогда мы бы оказались более готовы к приходу к крупных иностранных игроков, у нас было бы пространство для манёвра. Существовало такое устойчивое выражение - "порталообразующий фактор". У Меты это был сервис поиска, это была устойчивая ассоциация: Мета - это поиск.

С коммуникационными и развлекательными подпроектами мы запаздывали.

Второй момент, нужно было решительней искать инвестиции. Трудно держать широкий фронт на сжатых ресурсах, а поиск - очень капиталоёмкий продукт и по гуманитарному обеспечению и по технологической части. Так что тут возникал своего рода замкнутый круг - надо было расширяться, вкладывать, а значит опять уходить в уже непривычный минус, а с другой стороны удерживать чёткую фокусировку на базовой востребованной компетенции.

Третий момент больше маркетингового плана. В Мету было интегрировано рекламное агентство, которое продавало рекламу как на Мете, так и на других интернет-ресурсах. В самом начале это было очень эффективное решение, нам удавалось монетизировать почти 100% трафика портала. Однако, после того как крупные сетевые рекламные холдинги стали обживать украинский сегмент, это стало больше помехой, Мету стали воспринимать в контексте конкурента, а не как эффективную площадку для размещения. В этот момент нужно было организационно отделять агентство от портала, но припоздали, а исправлять ошибку дольше и сложней, чем её не делать.

Основные вехи развития

Основной период именно портального расцвета выдался на 7 лет проекта, тогда мы поставили себе задачу - сделать самим себе подарок и запустить 7 новых проектов.

В целом, надстроечные проекты мы начинали делать с оглядкой на востребованность тех или иных сервисов в других странах, всё же по уровню общего развития украинский сегмент инфраструктурно на тот момент отставал.

Топовые проекты помимо поиска были новости, почта, метамаркет, который позже мы вынесли в отдельный домен, одно время взлетел форум, блоги. Гео карты мы так и не довели до намеченного, неподъёмный проект. Также хорошо себя зарекомендовал онлайн-переводчик, медиа-раздел (фото и видео хостинг).

Отдельно можно выделить историю подпроекта Sport.ua. На старте он был целиком интегрирован в корпоративную структуру Меты. В какой-то момент я понял, что Спорт и Мета живут в разной логике, что приводит к разночтениям приоритетов и производственным коллизиям, тратил кучу времени на "тушение пожаров".

На внеочередном собрании акционеров я предложил выделить проект Спорт в отдельное юридическое лицо и меня поддержали. Так Sport.ua стал самостоятельной компанией, занимающейся тематическим контент-производством, а Мета продолжала двигаться как сервисная компания.

Кратко говоря о вехах корпоративного развития, можно выделить следующие:

- 1998 год, официальное открытие Меты как интернет-проекта;

⁃ 2000 год, регистрация ООО "МЕТА";

⁃ 2000 год, инвестором Меты становится американский фонд SigmaBleyzer, ООО "Мета" реорганизовано в акционерное общество - ЧАО "МЕТА";

⁃ 2007 год, покупка контрольного пакета консорциумом российских инвесторов — "Русские фонды" и "Digital Sky Technologies" (впоследствии долю DST унаследовал Mail.ru);

⁃ 2019 год, выкуп всех пакетов акций у российских/зарубежных фондов и частных лиц. Обретение основателями компании 100% контроля над ЧАО "МЕТА";

⁃ 2020 год, полная продажа всех активов проекта Мета (главного портала Meta.ua, других веб-сайтов/доменов, почтовика, ТМ, софта и других связанных активов) украинской инвестиционно-технологической компании;

⁃ 2021 год, занимаюсь развитием новой компании ООО "ТЕМА!".

Как отнеслись к тому, что Фейсбук теперь стал Мета

Лично моя первая реакция - крепко рассмеялся :) и, как впоследствии оказалось, не только у меня возникла такая реакция.

Чисто эмоционально эта новость напомнила о прошедших временах и сотрудникам-метовцам, которых за многие годы была не одна сотня. Написали коллеги, партнёры и даже проявились активные пользователи, которые ежедневно приходили к нам за информацией.

По существу же, юридические аспекты этого переименования довольно скрупулезно проанализированы в оперативно появившихся статьях, тут всё достаточно спокойно. Meta - бренд с историей, состоявшийся и устоявшийся, причём не только в Украине, и есть все основания для того, чтобы мирно сосуществовать рядом с гигантом. Так получилось, что тёзки, но украинская Meta постарше будет.

Следите ли за успехами Меты и какие пожелания новым владельцам

Да, конечно, но не так как раньше, когда, не успев снять куртку, врубаешь компьютер и смотришь, всё ли ок на главной, потом просматриваешь сообщения об ошибках и только потом идёшь заваривать кофе.

Как одному из основателей и постоянному руководителю Меты, мне очень приятно, что проект попал в хорошие руки, продолжает жить. Мета стала более прицельной, более чёткой, отброшено всё лишнее, а сильные подпроекты подпитаны и укрепляются. Позволю себе метафору: пришёл опытный садовник – посмотрел на дерево, прикинул что к чему по своим метрикам, обрезал засыхающие ветки, подровнял, повыгонял короедов, внёс удобрения в корневище и дело пошло, ствол укрепился и начался новый рост.

Нашим коллегам, которые сейчас управляют активом, хочу пожелать, чтобы МЕТА радовала (а она способна на это, проверено за 22 года) приносила хорошие эмоции и обильные урожаи долгие годы, а также органично вписывалась в ландшафт их деятельности.

Или если кратко, то нашим многолетним корпоративным тостом:

"Здійснення мрій та досягнення Мети!"

Есть ли шанс у украинской Меты доминировать в Украине

Сейчас, когда интернет-среда по сути перенасыщена информационными предложениями и способами их получения, очень сложно говорить о безусловном доминировании. Кроме того, внимание украинского пользователя захватывают глобальные игроки, им это не дорого, нужна точная локализация по месту, а технологии уже обкатаны в других регионах.

Тут ещё важно не забывать, что грань между онлайном и офлайном сейчас довольно условная и, если раньше можно было чётко сказать: это онлайн-бизнес, а это - офлайн, сейчас мы имеем дело с едиными комплексными системами. У Меты была и остаётся способность к прорывам, она не раз удивляла, попадала в поле зрения и такими "семимильными прыжками" способна ярко двигаться вперёд. Образно говоря, вот бывалый легионер, который спокойно сидит вечерами у костра, поддерживает себя в форме в течение дня, а потом в нужное время в нужном месте выходит и делает своё дело. В этом смысле за счёт хорошей истории, репутации и определённой авторитетности у проекта по-прежнему очень сильная и устойчивая позиция.