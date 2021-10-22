Бюджет-2022 идет на доработку. Какие замечания высказали нардепы и эксперты

При доработке бюджета-2022 после первого обсуждения проекта в Раде правительству надо найти компромисс между удовлетворением запросов нардепов и нахождением на это ресурса

Ожидалось, что Верховная Рада в соответствии с Регламентом ВРУ рассмотрит проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении не позднее 20 октября текущего года. Но этого не произошло. Рада не обошлась формальным принятием постановления об одобрении «Бюджетных выводов» с поручением правительству рассмотреть предложения и замечания народных депутатов и «по возможности» учесть некоторые из них, особенно те, которые бюджетный Комитет ВРУ не отметил, как обязательные к учету.

Так вот в этом году, после одобрения «Бюджетных выводов» от бюджетного комитета, руководство ВР по требованию многих депутатов решило сделать открытое обсуждение предложений и замечаний к проекту бюджета, тем самым затянув процесс одобрения постановления ВРУ о бюджетных выводах на несколько дней, поскольку к проекту бюджета было высказано почти 3,3 тысячи предложений.

Основные нарекания депутатов сводятся к уже традиционному недофинансированию статей по социальному обеспечению и защите населения, образованию, медицине и культуре. Основой же "недофинансирования" социального обеспечения в проекте госбюджета на 2022 год, как и в бюджетах прошлых лет, является определение прожиточного минимума в значительно более низких размерах, чем фактические показатели. Кое-где они более чем вдвое ниже. Это приводит к значительному занижению размеров всех видов выплат по социальным программам и установленным пособиям населению – от пенсионных выплат до питания в школах.

В общем, для учета существующих социальных расходов (выплат и пособий) исходя из фактических размеров прожиточного минимума необходимо дополнительно предусмотреть минимум 126 млрд гривен.

Также отмечается, что запланированных средств на выплату льгот и субсидий не хватит и на полгода при текущей ситуации с ростом цен на энергоносители. Объем расходов на жилищные субсидии необходимо увеличить как минимум на 32 млрд гривен и предусмотреть покрытие разницы в тарифах для бюджетов местного самоуправления. Таковы в общем замечания депутатов.

В то же время, экспертная среда выражает свои замечания относительно проекта бюджета-2022, которые я попытаюсь обобщить.

Подавляющее большинство экономистов сетует на то, что расходы на обслуживание долга в 2022 году должны вырасти до 3,5% ВВП (в среднем среди стран с формирующимися рынками – 2%, в т. ч. в регионе Европы – 1,3% ВВП). При этом рост расходов на обслуживание долга обусловлен не столько увеличением самого долга, сколько изменением его структуры и повышением эффективной процентной ставки обслуживания. Указанный показатель в 2022 г. достигнет своего максимального значения за последние 5 лет (7,2% годовых). Одна из основных причин такой тенденции – постепенное замещение доли льготных займов от МФО более дорогими займами с внутреннего рынка.

Потребности в финансировании государственного бюджета-2022 (финансирование дефицита и погашения долга) составят 10,8% ВВП, что значительно ниже уровня 2020-2021 гг. (15% ВВП), однако существенно превышает уровень предыдущих лет (7,3% ВВП с 2003 г.) и в целом свидетельствует о сохранении высоких рисков для фискальной устойчивости со стороны долговых индикаторов.

Отдельной проблемой государственного долга Украины является повышение бремени выплат государства по гарантированным им займам государственных корпораций. Так, объем бюджетных выплат по гарантированным кредитам увеличивается с 0,9 млрд. грн. в 2020 г. до 4,9 млрд. грн. в 2021 г. и до 6,9 млрд. грн. в 2022 г. (90% из которых приходится на китайские кредиты Государственной продовольственно-зерновой корпорации).

Покрытие дефицита бюджета в 2022 г. будет осуществляться за счет внутренних займов (420 млрд. грн или 72% от потребностей), внешних займов (151 млрд. грн или 26% от потребностей), а также приватизации (8 млрд. грн или 1,4% от потребностей). Высокая доля заимствований на внутреннем рынке продолжает действие риска стагнации банковского кредитования реальной экономики, особенно ввиду применения Нацбанком жестких параметров монетарной политики. Разница между привлечением новых займов с внутреннего рынка и погашением старых в 2022 году составляет около 100 млрд. гривен.

Значительные потребности в финансировании бюджета содержат риски:

1) рост стоимости заимствований на международных рынках через нормализацию монетарной политики ведущими центральными банками мира и соответствующий рост ставок заимствования для развивающихся рынков.

2) недостаточная глубина внутреннего рынка государственных заимствований, что будет затруднять первичное размещение ОВГЗ и стимулировать рост стоимости таких заимствований.

В частности, проектом бюджета на 2022 год предусмотрена средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов около 11,7% годовых, тогда как средневзвешенная ставка за январь-август 2021 года составила 11,33% и имеет тенденцию к росту. При этом, запланированные показатели внутренних заимствований в 2021 году не выполняются, даже несмотря на сохранение в течение января-сентября 2021 года действия антикризисных инструментов долгосрочного рефинансирования банков. По состоянию на 20.09.2021 на внутреннем рынке в государственный бюджет привлечено 255 млрд. гривен (во всех валютах), что составляет лишь 65% от годового объема, предусмотренного госбюджетом на текущий 2021 год, а общий объем ОВГЗ в обращении с начала года сократился на 13 млрд. гривен.

Запланированный уровень перераспределения ВВП через расходы государственного бюджета в 2022 г. составляет 26,9% ВВП, в то же время в докризисном периоде 2016-2019 годов средний уровень расходов госбюджета относительно ВВП составил 27,9% ВВП.

То есть, возможное увеличение уровня расходов бюджета 2022 не выглядит нарушением макроэкономических пропорций, связанных с перераспределением ВВП через государственный бюджет. Возможно увеличение уровня расходов на 1% ВВП или +54 млрд. гривен. Аналитики Нацбанка обращают внимание на то, что и доходы и расходы госбюджета 2022 года запланированы на самом низком за последние 7 лет уровне. Поэтому увеличение расходов возможно даже без увеличения дефицита.

Как следствие, перед правительством при доработке проекта госбюджета на 2022 год будет весьма непростая задача – найти разумный и реалистичный компромисс между необходимостью обеспечить потребности определенные законодательством относительно осуществления соответствующих расходов, удовлетворения запросов и предложений народных депутатов и нахождением необходимого финансового ресурса на их покрытие.

Из наиболее вероятных путей нахождения указанного компромисса будет пересмотр прогноза основных макроэкономических показателей на 2022 год в сторону увеличения номинального размера ВВП минимум на 600 млрд гривен, учитывая увеличение индексов потребительских цен и цен производителей в текущем 2021 году с соответствующими тенденциями на будущий год. Это позволит увеличить прогноз доходов сводного бюджета на 2022 год минимум на 160 млрд гривен.