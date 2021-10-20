Использование энергоэффективных технологий позволяет улучшить качество жизни и сократить расходы жильцов на 30%

Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд"

Сегодня оценка качества жилья выходит далеко за пределы самой квартиры. Покупатель обращает внимание на архитектурный проект, пространственное зонирование, придомовые пространства, ландшафтный дизайн, многофункциональную инфраструктуру, безбарьерную и полнофункциональную среду.

Все больше внимания покупатель уделяет материалам и технологиям, которые позволяют оптимизировать потребление энергии и расходы на эксплуатацию. Поэтому вопрос энергоэффективности и разумного потребления сегодня все чаще звучит в отделах продаж.

Решение вопросов энергоэффективности начинается с выбора технологии отделки фасадов. В некоторых наших комплексах, к примеру в ЖК CITY HUB, МФК Intergal City, предусмотрены теплосберегающие вентилируемые фасады, которые предохраняют здание от перегрева в жару, а в холодное время не пропускают тепло наружу.

Кроме того, использование качественного утеплителя - минераловатных плит, которые изготовлены из базальтового сырья, защищают дома наших проектов от теплопотерь. Это экологически чистый, негорючий материал, что также важно для комфорта будущих жильцов.

Внешние и межквартирные стены в наших домах - это качественный керамоблок, который отлично сохраняет тепло внутри, имеет хороший уровень звукоизоляции.

Во многих комплексах (ЖК "Теремки", ЖК "Причал-8", ЖК City Hub, ЖК "Голосеевский", ЖК SKY AVENUE, ЖК "Парковые Озера 2", ЖК "Сырецкие Сады", МФК Intergal City) предусмотрены собственные котельные с возможностью отапливать дом независимо от сезона и коммунальных служб. В ЖК "Озерный Гай Гатное", загородном эко-комплексе, в наших домах предусмотрены индивидуальные газовые двухконтурные котлы.

Не менее важно и использование современных оконных систем. В остеклении комплексов "Интергал-Буд" используются энергосберегающие окна с улучшенным стеклопакетом, который наполнен аргоном. Они помогают сохранять тепло в помещении и поддерживать комфортный микроклимат.

Дополнительные возможности экономии потребления ресурсов предоставляют датчики движения в местах общего пользования, умное уличное освещение, индивидуальные приборы учета и система умный дом Ajax StarterKit, которая интегрирована во многих наших проектах.

Использование различных энергоэффективных технологий, который представляют для нас отдельный стандарт качества, позволяет сократить расходы жильцов примерно на 30%. Однако дело не только в деньгах: современные технологии позволяют улучшить качество жизни, микроклимат в квартирах и, как следствие, повысить уровень комфорта домочадцев.