Проект бюджета-2022: «Инвестиции в будущее» - хорошо, но есть вопросы, откуда возьмутся ресурсы

Дмитрий Соболев, эксперт в сфере финансов

Кабмин утвердил проект Государственного бюджета Украины на 2022 год. Теперь с ним будут работать в Верховной Раде. Но уже после беглого анализа того, что именно презентовало правительство, можно отметить несколько интересных моментов.

Начнем с того, что основным слоганом презентации бюджета-2022 стал лозунг «Инвестиции в человека, страну, будущее». То есть, нам предлагают «бюджет развития», а не «бюджет проедания». Посмотрим, отвечает ли это действительности.

Отметим, что действительно правительство сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на:

обеспечение качественного уровня медицины - рост зарплат врачей в 1,6 раза;

обеспечение выплаты стипендий для 190 тыс студентов - дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства - рост расходов на инклюзивное образование на 30%;

поддержку ветеранов - обещано, что 100% очереди ветеранов АТО будут обеспечены жильем.

Отмечу, что касается увеличения зарплат медработников, то цифры заложены не заоблачные, а реалистичные, то есть, здесь без популизма. По обеспечению жильем ветеранов АТО - посмотрим. Хотя в целом правительство категорически не собирается экономить на обороноспособности страны - 5,95% ВВП направляется на сектор обороны и безопасности. В конце концов, это и понятно. И, видимо, логично было бы удовлетворить потребности ветеранов АТО, как главного военного резерва страны.

Следующие акценты в презентации бюджета касались вложений в создание условий для ускорения экономического роста:

развитие инфраструктуры - будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом;

цифровизация государственного управления - почти в 2 раза больше предлагается потратить на это в следующем 2022 году.

Однозначно - позитив. Крупные инфраструктурные проекты тянут за собой всю экономику, а цифровизация госуправления упрощает жизнь бизнесу. Это то, что касается расходной части.

А вот относительно ресурсной части есть много вопросов. В частности, обращает на себя внимание, что дефицит составляет 188 млрд грн или 3,5% ВВП, и покрывать его предлагают в основном за счет эмиссии ОВГЗ. Примерно треть дефицита традиционно планируют покрывать за счет внешних заимствований и приватизации. Правда, поступления от приватизации в последние годы не соответствовали планам. В презентации акцентируется на «детенизации» экономики, тем самым намекается, что прирост доходов происходит за счет именно выхода из тени бизнеса.

Интересный вывод следует из анализа прогноза экономического роста и его соотношения с доходами и расходами в проекте бюджета. Видим, что доходы бюджета вырастут на 161 млрд грн (+ 14,4% к 2021 году), расходы увеличиваются на 103 млрд грн (+ 7,6% к 2021 году) при прогнозируемом курсе гривны 28,6-28,7 грн/доллар, а рост номинального ВВП в гривне + 11.6%. То есть, прирост доходов бюджета опережает рост ВВП. Это может означать, что в 2022 году правительство планирует увеличить фискальную нагрузку на украинскую экономику.

Похоже, что правительство рассчитывает на принятие законопроекта № 5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Интересно, что этот законопроект, который, по сути, предусматривает увеличение налоговой нагрузки, очень беспокоит и малый, и крупный бизнес. Здесь они единодушны. Сам законопроект еще обсуждается и готовится ко второму чтению, и неизвестно, в каком виде он будет принят. Поэтому строить на нем расчеты доходов бюджета можно только теоретически. При этом, большую часть доходов, которые должны пойти как раз на «незащищенные» статьи по развитию той же инфраструктуры - более 30 млрд грн - похоже, планируется получить в результате принятия именно этого законопроекта. Власть и бизнес еще должны найти взаимопонимание по этому законопроекту. Но до этого момента основывать на нем расчеты считаю преждевременным.

Еще раз отмечу, пока это всего лишь беглый анализ представленной правительством презентации. Так или иначе, а сейчас «бюджетный мяч на половине поля» народных депутатов, и бюджетный процесс только начался. Наблюдаем и анализируем.