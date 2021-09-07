Имеют ли украинцы основания рассчитывать на зарплаты как в ЕС?

Дмитрий Соболев, эксперт в сфере финансов

То, что украинцы скрывают свои доходы и занижают их при статистических исследованиях - миф

По данным ежегодного (с 2010 года) исследования Госстата «Самооценка домохозяйств уровня своих доходов за 2020 год», к представителям среднего класса себя относят 1% украинцев, к категории небедных, но еще не представителей среднего класса - 31,9%, к бедным - 67,1%.

Это очень неприятная статистика, однако она позволяет поставить определенные целевые ориентиры для государства в разработке стратегических программных документов - от стратегий социально-экономического развития до государственного бюджета. Прежде всего, учитывая абсолютные показатели, на которые ориентируются украинцы, оценивая свое имущественное положение и принадлежность к бедным, не совсем бедным или среднему классу. Так, отвечая на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 71,3% опрошенных назвали сумму свыше 22 тыс грн в месяц на одного человека. Средний размер домохозяйства в Украине не превышает три человека, из которых только один работает.

Соответственно, чтобы принадлежать к среднему классу, месячный доход работающего лица должен составлять более 66 000 грн. Много это или мало? И не много, и не мало. Это примерно 2100 евро. Средняя зарплата несемейного лица в странах ЕС в 2020 году составила 2000 евро или почти 62 тыс грн, у работающих супругов с двумя детьми чистый среднемесячный заработок уже более 4283 евро, или почти 132 тыс грн. Соответственно, оценка украинцев того, каким должен быть доход, чтобы называться средним классом ... фактически один в один (незначительная 5% разница) совпадает со среднеевропейским показателем! А, поскольку в Украине подавляющее большинство цен и тарифов сопоставимы в абсолютных величинах с европейскими, а то и выше, то подобное сравнение выглядит вполне корректным.

Хочу отметить, что относительно украинской экономики существует миф о том, что «теневые зарплаты/доходы» составляют то ли 40%, то ли 50% в структуре доходов украинцев, а потому наши граждане «только жалуются на бедность».

Фантастичность этого мифа несложно проверить с помощью данных Госстата о совокупных доходах и расходах домохозяйств и разницы между ними. Если бы утверждение о том, что половина доходов украинцев является теневыми было верным, то мы должны были бы увидеть существенное превышение уровня расходов над уровнем официальных доходов. Однако... По данным Госстата, доходы населения в 2020 году составили 3 972,4 млрд грн, а расходы - 3 989,4 млрд грн. Разница в 17 млрд грн была покрыта за счет уменьшения уровня сбережений (об их размере и разнице я уже писал). Годовой доход в расчете на одного человека в 2020 году составил 73 355 грн или 6113 грн в месяц. Если кто-то считает, что все эти деньги украинцы получили в виде наличности, то он ошибается. Более трети доходов составили социальная помощь и другие текущие государственные трансферты, в том числе - субсидии.

Если же посмотреть на структуру расходов и сбережений, то окажется, что за последние два года расходы на приобретение товаров и услуг уменьшились, так же как и сбережения.

Если бы уровень теневых доходов был даже не 40, а 10%, то структура расходов, как минимум, осталась неизменной относительно сбережений. Потому что никто не забирает деньги с депозитов и не тратит их на жизнь, если текущие доходы позволяют прожить и так. Соответственно, теневой рынок в Украине мало пересекается с рынком труда и находится в других областях и плоскостях.

Что касается европейской экономики, то самым распространенным является миф о том, что «там, на Западе, все регулирует рынок, а государство не вмешивается в этот процесс или его вмешательство минимальное». На самом деле, уровень вмешательства государства в бизнес и бизнес-процессы в ЕС очень высокий. Обычно нормы и правила, которые регулируют формы, виды и качество товаров и услуг в ЕС оформлены как Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС. Кроме того, эти документы являются основой для формирования национальных законодательных норм во всех странах ЕС. Кстати, Украина уже не первый год, в рамках процесса гармонизации отечественного законодательства с европейским, внедряет нормы этих директив в свое национальное законодательство.

Возникает вопрос: а почему тогда у нас нет таких средних зарплат как в ЕС? Ответ, к сожалению, довольно прост и очевиден: поскольку уровень налоговой нагрузки в Украине является также средним в сравнении со странами ЕС, то основная проблема заключается в тех неформальных платежах, которые приходится платить отечественному бизнесу, чтобы вести текущую и инвестиционную деятельность. Собственно, здесь и кроется та пресловутая «тень» и «теневые потоки» платежей за то, чтобы вести законную, равно как и незаконную деятельность. Последнее нарушает здоровую конкуренцию. Как ликвидировать этот «неформальный налог» и не только репрессивными мерами - тема отдельного разговора, но, суммируя размышления над результатами исследования Госстата, скажем, что украинцы адекватно оценивают свое состояние и имеют вполне здоровые стремления.