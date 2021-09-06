Фань Сяньфун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Украине



В настоящее время ВОЗ продолжает напоминать о том, что эпидемия коронавируса распространяется и усугубляется во всем мире и, возможно, этот страшный вирус унесет еще множество жизней. И действительно, в последнее время ситуация в некоторых странах свидетельствует о начале новой волны эпидемии, при этом мутирующий коронавирус становится все более и более опасным. Эпидемия коронавируса обернулась настоящей катастрофой для международного сообщества, отняла множество жизней, нанесла значительный ущерб экономике, оказала влияние на жизнь людей во всем мире, поэтому необходимо как можно скорее одержать победу в борьбе с ней. Перед лицом такой катастрофы, все человечество живет в сообществе единой судьбы, где невозможно заботиться исключительно о себе. И только лишь путем сплоченного сотрудничества друг с другом, страны смогут одержать окончательную победу над эпидемией.

С целью одержания скорейшей победы над эпидемией правительство Китая, руководствуясь принципом “народ превыше всего, жизнь превыше всего”, приняло всеобъемлющие, серьезнейшие, строжайшие меры профилактики и контроля заболевания и таким образом достигло заметных успехов. На данный момент все еще происходят единичные случаи заражения, однако крупномасштабных вспышек кластерного заболевания уже не наблюдается. В настоящее время правительтво Китая усиленно продвигает вакцинацию, благодаря чему уже введено 2,1 млрд доз вакцины во всей стране. Все эти меры эффективно защитили безопасность китайского народа, способствовали восстановлению экономики, а также внесли большой вклад в международную борьбу с эпидемией.

Вирус не знает границ. Поэтому в целях оказания поддержки другим странам Китай всеми силами предоставлял им необходимую помощь, включая обмен опытом, поставки масок, реагентов, защитных костюмов и очков, аппаратов искусственной вентиляции легких и других оборудований. Сейчас Китай активно предоставляет вакцину в другие страны, и общий объем экспорта уже превысил 770 млн доз. В этом году также планируется предоставить всему миру еще 2 млрд доз вакцины и выделить сумму в размере 100 млн $ США в рамках инициативы COVAX, которая нацелена на распределение вакцины для развивающихся стран.

Китай первым сообщил об обнаружении коронавируса нового типа. Чтобы международное сообщество смогло как можно раньше получить подробное представление об эпидемической ситуации, Китай, руководствуясь принципами открытости, прозрачности, научности и ответственности, немедленно сообщил ВОЗ о возникновении эпидемии, опубликовал информацию о последовательности генома коронавируса, а также первым начал активно сотрудничать с ВОЗ по вопросу отслеживанич происхождения коронавируса нового типа. 27 декабря 2019 года в Ухане впервые сообщили о сомнительных случаях заболевания, 30 декабря было опубликовано экстренное сообщение об оказании медицинской помощи при пневмонии неизвестной этиологии, 31 декабря Китай доложил ВОЗ о соответствующих обстоятельствах и с 3 января 2020 года по собственной инициативе регулярно предоставлял информацию об эпидемической ситуации ВОЗ и другим странам.

В вопросе исследования происхождения коронавируса китайская сторона придерживается позиции активного сотрудничества, и в последний с лишнем года Китай дважды приглашал экспертов ВОЗ посетить Китай для проведения исследований по вопросу происхождения коронавируса. В начале 2021 года авторитетные эксперты из США, Дании, Германии, Нидерландов, Англии, Японии, Австралии и 10 других стран совместно с китайскими экспертами организовали специальную группу и на протяжении 28 дней проводили совместные научные исследования в Китае. Они встретились с теми людьми, с которыми желали встретиться, посетили все места, которые планировали посетить, ознакомились с теми материалами, с которыми хотели ознакомиться, и полностью подтвердили открытую и прозрачную позицию Китая по отношению к вопросу о происхождении коронавируса. В конечном итоге эксперты опубликовали совместный отчет Китая и ВОЗ, в котором отметили, что гипотеза о распространении коронавируса по причине утечки из лаборатории “крайне маловероятна”, и указали на необходимость провести соответствующие исследования во многих странах по всему миру. В настоящее время появляется все больше и больше доказательств, подтверждающих, что еще до декабря 2019 года, когда в Ухане впервые сообщили о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения, во многих регионах мира уже был обнаружен коронавирус нового типа. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, искать источник возникновения коронавирусной инфекции следует в тех местах, где были выявлены самые ранние случаи заболевания. Поиск источника коронавируса это сложный научный и профессиональный вопрос, который может быть изучен исключительно научными специалистами в духе научной серьезности. Исследования, проведенные сотрудниками спецслужб, не являются ни профессиональными, ни достоверными, и представляют собой абсолютно необонованную политическую манипуляцию, обреченную на провал. И таких примеров уже известно немало.

В то время как эпидемия продолжает распространяться и существует важный фактор, который послужит толчком к новому развитию, китайская сторона надеется, что международное сообщество будет действительно укреплять сплоченность и сотрудничество, ведь объединенные усилия всегда гораздо мощнее, чем силы каждой отдельной страны. Скорейшая победа над коронавирусом будет выгодна всем странам и всему человечеству, и в настоящее время это самый важный всеобщий интерес и самая важная цель, которую мы всеми силами должны достичь. Стигматизация и политизация вопроса о происхождении коронавируса фактически означают отказ от духа науки и безответственное отношение к здоровью и жизни людей, что не только препятствует международному противоэпидемическому сотрудничеству, но и не способствует борьбе с эпидемией в каждой стране, а более того, свидетельствует о стремлении избежать ответственности и обвинить других.

Особенно приятно отметить факт тесного сотрудничества Китая и Украины с момента вспышки эпидемии. Китайские и украинские специалисты неоднократно обменивались опытом, Китай предоставлял Украине несколько партий необходимых противоэпидемических средств и на данный момент осуществляет поставки вакцины в Украину. Китай уже предоставил в Украину более 8,7 млн доз вакцины и будет продолжать предоставлять, таким образом становясь крупнейшим поставщиком вакцины в Украину. Отличное сотрудничество Китая и Украины в борьбе с эпидемией отражает традиционную крепкую дружбу между народами двух стран. Мы искренне желаем Украине как можно скорее одержать окончательную победу над эпидемией!