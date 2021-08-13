Колонки

18:12 13.08.2021

Автор: ДМИТРИЙ СОБОЛЕВ

Электронные деньги получили легальный статус, а PayPal - перспективы прописаться в Украине

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Электронные деньги получили легальный статус, а PayPal - перспективы прописаться в Украине

Дмитрий Соболев, эксперт в сфере финансов

Недавно принятый закон «О платежных услугах» наконец фиксирует почти все инновационные технические изменения на рынке финансовых услуг и открывает новые перспективы

В нашу повседневную жизнь вошли и стали обычными много инноваций технического характера. В частности, существенно изменилась сфера персональных финансов. Сейчас почти каждый использует банковские карты для оплаты товаров или услуг, имеет возможность что-либо оплатить через Интернет с помощью систем онлайн-банкинга и, хотя бы имеет представление об электронных деньгах и сбережениях в них.

Однако, до июля этого года значительное количество платежных услуг, которыми мы пользуемся, было урегулировано подзаконными актами, а базовый закон в этой области фактически не менялся с начала 2000-х годов.

Наконец, 30 июня 2021 парламент принял Закон Украины «О платежных услугах», 29 июля его подписал Президент Украины Владимир Зеленский, а вступил он в силу с 31 июля, когда был обнародован.

Несмотря на то, что нормы закона будут регулировать отношения между банками, финансовыми и нефинансовыми учреждениями, а также их клиентами и контрагентами, а это почти все взрослое население страны, только экспертная среда заинтересовалось тем, какие же нормы прописали в документе. В целом СМИ также обошли своим вниманием один из важнейших регуляторных актов в финансовой сфере страны.

Попробуем немного исправить ситуацию и посмотреть, что именно меняется и какими будут основные последствия введения в действие основных законодательных норм, которое состоится после окончания переходного периода, а именно с 1 августа 2022 года.

Так, закон:

• адаптирует украинское законодательство в правовое поле Европейского Союза, в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС;

• усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления;

• создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему, что, в свою очередь, позволит украинцам использовать любые международные платежные системы для расчетов, в частности PayPal. Ожидается, что Open banking заработает в Украине с 2023 года;

• дает определение терминам и понятиям, которые используются в работе в сфере современных платежных операций, в частности, кодифицирует понятие «электронные деньги» и «цифровая валюта»;

• предоставляет НБУ право выпускать «цифровую валюту Национального банка Украины», а также создать регуляторную «песочницу» - платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях;

• определяет девять категорий тех, кто предоставляет платежные услуги и девять видов платежных услуг:

По закону, исключительное право предоставлять платежные услуги будут иметь:

1) банки;

2) платежные учреждения (в т.ч. малые);

3) филиалы иностранных платежных учреждений;

4) учреждения электронных денег;

5) финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг;

6) операторы почтовой связи;

7) поставщики нефинансовых платежных услуг;

8) Национальный банк Украины;

9) органы государственной власти, местного самоуправления.

И все операторы должны пройти государственную регистрацию, реестр ведет НБУ.

Законом определяется 9 видов платежных услуг (семь финансовых и две нефинансовые):

1) зачисление наличных средств на счета пользователей, включая открытие / обслуживание / закрытия таких счетов;

2) снятие наличных средств со счетов пользователей;

3) платежи со счета на счет собственных средств пользователя;

4) платежи со счета на счет кредитных средств;

5) выпуск платежных инструментов и/или их эквайринг;

6) перевод денег без открытия счета;

7) выпуск электронных денег и осуществление платежных операций с ними (включая е-кошельки)

8) инициирование платежной операции (нефинансовая услуга)

9) предоставление сведений по счетам (нефинансовая услуга).

Также, с целью защиты клиентов платежных систем от возможных мошеннических действий в случае получения доступа посторонних лиц к гаджетам, привязанных к аккаунтам в платежных системах на отдельные виды операций введены законодательные ограничения. Например, размер услуги по выполнению платежных операций, предоставляемых оператором телекоммуникаций, провайдером телекоммуникаций, провайдером программной услуги своему абоненту - получателю услуг для оплаты цифрового контента не может превышать 20% от минимальной зарплаты.

Означает ли принятие данного закона, что все возможные вопросы работы системы платежных услуг решены раз и навсегда? - нет! Однако большинство из того, что за последние 20 лет стало привычным и удобным сервисом будет безопасным, а доступность для населения - повысится, как и уровень защиты пользователей.

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