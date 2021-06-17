Колонки

18:40 17.06.2021

Автор: СЕРГЕЙ ДУНАЙЛО

Рынок газа "по-нефтегазовски" приведет к подорожанию тепла на 40%

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Рынок газа "по-нефтегазовски" приведет к подорожанию тепла на 40%

Сергей Дунайло, вице-президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго"

 

Системный кризис тепловой области обострилась в мае текущего года на фоне внедрения рынка газа, который едва не привел к банкротству всех компаний украинских теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Те рыночные модели, которые предложил НАК "Нефтегаз Украины", в действительности не имеют ничего общего с рынком. Это вовсе не о здоровых конкурентных рыночных отношениях, это — о ценовой манипуляции и злоупотреблении монопольным положением. А также о росте на 40% тарифов на тепло и уничтожении тепловой инфраструктуры в Украине.

После первой попытки Кабмином отменить с 1 мая этого года действие возложение специальных обязанностей (ПСО) при закупке газа, тепловая отрасль всей страны оказалась неспособной работать в условиях введенного НАК "Нефтегазом Украины" нового рынка газа. В один день 120 городов и поселков Украины потеряли возможность обеспечивать более 5 млн своих жителей, включая учреждения здравоохранения, горячей водой. Поэтому, правительством в режиме ручного управления было принято решение о продлении действия ПСО до 20 мая.

С 20-го мая решением правительства действие газового ПСО для тепловиков окончательно прекратилось, а вместе с этим полностью исчезла и горячая вода в Виннице, Луцке, Тернополе, Кременчуге и других городах нашей страны. Причины везде одинаковые — государство устранилось от регулирования взаимоотношений между поставщиками газа и тепловиками, а газовый монополист в лице НАК "Нефтегаз Украины", под лозунгами введения "рынка газа", в ультимативной форме навязал свое виденье новой модели дальнейших взаимоотношений.

Отказаться от предложенных НАКом условий закупки газа тепловики не могут, поскольку имеют 50 млрд грн накопленных ранее долгов ТКЭ. И неважно, что образовались эти долги из-за несвоевременного пересмотра НКРЭКУ тарифов на услуги теплоэнергетиков, через изобретательность самого НАК "Нефтегаз Украины" с его гибкой системой штрафов и пени. А еще — из-за невыполнения государством условий подписанного в феврале этого года Меморандума между Ассоциацией городов Украины и правительством, согласно которому государство должно компенсировать предприятиям ТКЭ избыточную стоимость газа, потребленную ТКЭ в прошлом отопительном сезоне. ТКЭ пока не получили обещанную компенсацию.

Понимая масштабы неизбежной финансового и социального кризиса, а также вполне реалистичные риски срыва начала отопительного сезона в масштабах страны, тепловики впервые за последние 30 лет объединились и инициировали проведение всеукраинских акций протеста, засыпая письмами все государственные институты и НАК "Нефтегаз Украины".

Только вмешательство Президента и его администрации позволило кризис если не "погасить", то по крайней мере направить его решение в конструктивное русло. После поручения Президента Нефтегаз подготовил соглашения для тепловиков со стоимостью газа в 7,4 грн за куб. м. На этапе разработки — механизм реструктуризации долгов ТКЭ перед НАК "Нефтегаз Украины".

Однако в креативной обработке НАК "Нефтегаз Украины" договоренности по газовым соглашениям для тепловиков получили новые значения. Справедливости ради следует отметить, в них действительно фигурирует стоимость газа 7,4 грн за куб. м газа, но есть много "но", почему эти 7,4 грн за куб. м сугубо условные.

По факту стоимость газа для ТКЭ может быть значительно выше, чем 7,4 грн за куб. м. Потому что газопоставщик применил все, что мог: частичную предоплату заказанных объемов природного газа, перекладывание финансовой ответственности на местные органы власти, общеизвестную "НАКовскую" драконовскую систему штрафов и пени. А в основе всего этого "креатива" —достаточно специфическая методика расчета объемов потребления газа, которая дает возможность искусственно занижать реальные объемы потребления, а затем так же искусственно создавать условия для применения "другой" цены на газ более чем 10-11 грн за куб. м.

Вот такой пример финансовой эффективности газового менеджмента. Средства обычного украинца. Ведь именно он в конце концов оплатит то тепло, которое через все эти манипуляции эффективного менеджмента Нефтегаза подорожает на 15-40% в зависимости от города. Или же его оплатит город, прекратив финансирование школ, больниц, строительства дорог и тому подобное.

Диалог об условиях газовых закупок между тепловиками и НАК "Нефтегаз Украины" продолжается. Борьба мощная, ведь вся отрасль теплоэнергетики Украины, тысячи ее сотрудников и вся система централизованного теплоснабжения страны фактически в экономической пропасти.

С 2014 года тарифы на тепло пересматривались только в части цены на природный газ, доля которого в стоимости всей услуги превышает 80-85%. Остальные составляющие тарифа, за счет которых работают предприятия ТКЭ Украины, — с тех пор почти не изменились. А еще есть устранения последствий аварий в значительной степени морально и физически устаревшем оборудовании советского образца, которое удается удержать в рабочем состоянии только благодаря постоянным ремонтам. Должна быть замена сетей. А еще — острая необходимость в комплексной модернизации, новых технологиях, привлечении в теплоэнергетику молодежи. Вместо всего этого —потакание аппетитам газового монополиста. И на самом деле никакого газового рынка нет, как нет и конкуренции, эффективного менеджмента, клиентоориентированности, развития — всего того, что предусматривает рыночные отношения.

Кстати, в это время Испания начинает использовать водород для производства тепла и электроэнергии, Франция и Германия строят водородные когенерационные ТЭЦ. Европейский сектор теплоснабжения стремительно меняется, его приоритет — декарбонизация и экологически чистое тепло. Потому что главный клиент там не Нефтегаз или любая другая компания-победительница, их клиент — обычний европеец, который добросовестно платит за качественные энергетические услуги.

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