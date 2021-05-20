Уход - самый простой, но не самый эффективный путь решения сложных ситуаций

Клэр Споттисвуд, глава Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины"

Сложившуюся вокруг Нафтогаза ситуацию сложно назвать ординарной. Самым простым решением в этом случае был бы уход Наблюдательного совета. Но я глубоко убеждена, что конструктивный диалог - единственный способ избежать стагнации на пути реформ и, что еще важнее, пройти полный цикл трансформации, избежав ситуативной смены стратегического курса.

Каждый, у кого есть дети, знает – в ситуации сложного спора с ребенком легче всего сказать: «делай как знаешь, только не плачь». Но такой путь может привести к не лучшему результату. Цель Наблюдательного совета Нафтогаза - защитить интересы Нафтогаза и обеспечить стабильность его деятельности при любых обстоятельствах.

Я искренне рада, что у нас с Правительством был здравый и продуктивный диалог, который позволит всем пятерым членам Наблюдательного совета принять предложение о повторном назначении на срок до одного года на условиях подписанных ранее контрактов. Я признательна Правительству за поддержку дорожной карты, которую мы представили на прошлой неделе.

Хочу отметить несколько важных моментов в достигнутых договоренностях:

• Дальнейшее развитие Компании должно основываться на существующей и уже утвержденной стратегии без каких-либо дальнейших изменений, если иное не будет сначала одобрено Правлением, а затем Наблюдательным советом;

• Нам необходимо начать процесс избрания нового Главы Правления не позднее 1 ноября 2021 г., а также завершить оценку конфликта интересов назначенного Главы Правления в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции» , проведя анализ рисков, которые возможны в этой ситуации для работы Компании и сделать все возможное для их минимизации;

• Обеспечить оценку учетной политики Компании в соответствии с требованиями законодательства Украины и стандартов МСФО;

• Совместно оценить стратегию, операционную модель и подходы к назначению руководства компании, а также рекомендовать и утвердить возможные улучшения. Разработать и начать процесс проверки, отбора и изменения состава Правления Компании и Наблюдательного совета;

• Обеспечить соответствие полномочий Наблюдательного совета и Правления действующему Уставу Компании и другим релевантным нормативным документам;

• Правительство обязуется публично поддерживать Компанию в выполнении запланированной программы морских сейсморазведочных работ, запуск которой запланирован на середину 2021 года;

• Наблюдательный совет и Акционер обязуются сохранить Правление в должности как минимум до 31 декабря 2021 года и заключить дополнительные соглашения к существующим контрактам с членами Правления;

• Акционер подтверждает, что будет выбран новый (независимый) член Наблюдательного совета, который заменит Амоса Хохштейна, в то время как членство Роберта Бенша будет прекращено не позднее 17 мая 2021 года.

Мы готовы рассмотреть любые дополнительные идеи Главы Правления в рамках реализации нашей согласованной дорожной карты. Критериями оценки всегда будет эффективность для развития Нафтогаза и страны, поскольку вклад Нафтогаза в финансовую стабильность Украины существенен.

Отмечу, члены Наблюдательного совета полностью открыты к обсуждению вопроса привлечения новых членов Правления. Очевидно, что такие кандидаты могут и будут рассматриваться надлежащим образом в соответствии с установленными процедурами.

Хочу отдельно поддержать и отметить желание Правительства не только продолжать преобразование Нафтогаза в современную компанию, но и ускорять этот процесс. Это действительно необходимо для достижения результа, на который способна эта компания.

Важно, что Правительство заинтересовано в использовании потенциала членов Наблюдательного совета для увеличения добычи газа, продолжения рыночных реформ и привлечения иностранных инвестиций. Это полностью соответсвует нашему взгляду, лишь с одной очевидной оговоркой: инвестиции должны приносить прибыль, позволяющую продолжать выплачивать дивиденды, а также инвестировать в будущее развитие компании.

В заключение хочу сказать, что все члены Наблюдательного совета, готовы конструктивно сотрудничать по этим и другим вопросам, связанным с работой Группы Нафтогаз, с Главой Правления, назначенным Правительством. Всем нам необходимы четкие стандарты корпоративного управления, соблюдение которых будет единым и незыблемым правилом для всех.