Взыскать и реанимировать. Что стало причиной накопления проблемных долгов в украинской экономике, и как кредиторам "расчистить" эту задолженность

Андрей Волков, банкир, финансист, основатель и партнер группы компаний Investohills

В Украине сформировался один из крупнейших рынков проблемных долгов в Европе: общий объем неработающих кредитов (NPL) в нашей стране составляет приблизительно 19,6 млрд. долл. Это своеобразный антирекорд, который вряд ли дает поводы для гордости. Но игнорировать такую колоссальную сумму проблемной задолженности, доля которой достигает почти 13% ВВП, невозможно.

Формирование NPL началось еще во время масштабного кризиса, который накрыл банковскую систему в 2009 году. Он обнажил большую проблему: многие банки неадекватно оценивали финансовое состояние заемщиков, выдавая кредиты с большой рисковой составляющей, что в итоге привело к банкротствам и накоплению проблемных долгов. Эта ситуация повторилась в 2014-2015 годах, когда НБУ провел большую "чистку" банковской системы и признал неплатежеспособными порядка 100 банков. При этом многие банки были недостаточно капитализированы, но наличие проблем на своем балансе они не признавали.

К счастью, с тех пор многое изменилось. В период с 2015 года по 2018 год произошли качественные перемены в сфере регулирования банковского рынка. Национальный банк существенно подкорректировал свою нормативно-правовую базу, изменил требования к резервированию и к капитализации. Кроме того, если в конкретном финучреждении начинаются проблемы, НБУ быстро реагирует, что позволяет упредить банкротство.

Вообще, нужно, чтобы все банки находились в одинаковых условиях. Они сами будут подстраивать свой внутренний риск-менеджмент под общие правила регулирование, и опасаться совершать какие-то сомнительные операции. Так не бывает, чтобы одни вели предельно консервативную кредитную политику, а другие раздавали кредиты налево и направо. Тогда "консерваторы" вообще останутся без заработка, а "лихачи" будут решать свои проблемы за счет вкладчиков и государства.

И, на самом деле, не так важно, какой объем NPL у банка в абсолютных цифрах. Все очень относительно. Скажем, если это потребительские микрозаймы, которые выдаются моментально и без залога, то уровень их невозврата может достигать 40%, и ничего страшного в этом нет. Когда речь о крупных корпоративных кредитах, то даже 1-2% в портфеле банка – это уже немало. Самое главное, что все эти накопленные проблемы должны быть меньше, чем капитал банка. Если доля "плохих" займов равна объему капитала или превышает его, банк запросто может оказаться на грани банкротства, и пострадают от этого в первую очередь вкладчики. Поэтому, снова возвращаемся к тому, что ключ к стабильности любого банка – это достаточный объем капитализации, который основан на качестве кредитного портфеля и уровне его риска.

Следующий инструмент борьбы с проблемными долгами, который находится за пределами компетенции Нацбанка, это адекватное действие судебной системы, которая однозначно должна "догонять" и наказывать виновных. Недобросовестные должники, менеджмент и собственники банков-банкротов обязаны нести ответственность.

Investohills, в силу специфики своего бизнеса, регулярно соприкасается с судебной машиной. Иногда суды принимают такие решения, которые просто лишены здравого смысла. В итоге, нам приходится жаловаться на действия судей в Высший совет правосудия, в Министерство юстиции, обращаться в правоохранительные органы. А ведь вся эта круговая порука в судебных органах не вчера появилась, она взращивалась долгие годы. Пока не будет порядка в судебной системе, никакое, даже самое лучшее регулирование, банкам не поможет полностью разобраться с должниками.

Также в работе с NPL кредитору очень важно своевременно реагировать на рост объема проблемной задолженности и на попытки заемщика снять с себя обязательства. Потому что нередко должники прибегают к управляемому банкротству, чтобы очиститься от долгов. Они создают искусственную задолженность, которая больше, чем долги перед всеми другими кредиторами. В итоге, запускается процесс банкротства, с помощью которого заемщик пытается вывести из бизнеса за бесценок активы и "перебросить" их на новое предприятие. Это очень распространенная стратегия.

Поэтому, чем быстрее кредит окажется в руках профессионалов, которые занимаются взысканием, тем выше шансы получить деньги обратно. Иначе если процесс банкротства будет запущен, а кредитор не будет его контролировать, то через год может оказаться, что на предприятии уже нет активов, так как их забрали бенефициары должника, а залоги проданы по заниженной стоимости и выведены путем разных схем.

Но если и доходит до принудительного взыскания, необходимо подойти к этому процессу максимально грамотно и аккуратно. Да, мы хорошо знаем, что многие компании, которые специализируются на работе с проблемными долгами, выжимают заемщиков до последней капли и распиливают бизнес на металлолом. Наш опыт показывает, что гораздо разумнее сесть с должником за стол переговоров, найти компромиссные пути решения его проблем и привлечь инвесторов. Такой подход позволяет реанимировать бизнес, сохранить рабочие места, вывести предприятие на рентабельность и затем продать его новому собственнику, после чего компания вновь сможет нормально вести деятельность и спокойно кредитоваться.