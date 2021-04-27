Путь "Центрэнерго": максимизация прибыли, оптимизация расходов

Юрий Власенко, исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго"

Наследуя американских президентов, в бизнес-среде принято, находясь на новой должности, отчитываться перед общественностью после первых ста дней. Но на украинском энергорынке ситуация меняется каждую минуту. При таких обстоятельствах вполне логично выходить в публичное пространство с коротким отчетом о состоянии дел в государственной компании почаще, чем руководители Белого дома.

Прежде всего хочу отметить положительные сдвиги в направлении продаж электроэнергии. “Центрэнерго” начало активно выходить на рынок двусторонних договоров на аукционах ТБ “Украинская энергетическая биржа”, изменив предыдущую практику продаж огромных объемов в одни руки по низкой цене.

Теперь мы продаем небольшими лотами, но выстраиваем свою стратегию продаж и ценовую политику таким образом, чтобы цена не опускалась под определенную заданную планку и не падала ниже рыночной.

Это позволило привлечь к аукционам значительно больше компаний — количество участников иногда исчисляется десятками. Такая высокая конкуренция способствует повышению цен, а соответственно увеличивает прибыль “Центрэнерго”.

Например, только с 12 до 20 апреля “Центрэнерго” реализовало на УЭБ 420 лотов базовой нагрузки общим объемом 991 200 МВт*ч. Это ресурс с различными периодами поставки, преимущественно на летний период. Средневзвешенные цены колеблются от 1273 до 1385 грн/МВт-час. Но их объединяет одно — они значительно выше цены аналогичных периодов 2020 — на 19,4% -34%, а сумма поступлений от заключенных сделок составит более 1,1 млрд гривен.

Важным для компании является решение проблемы задолженности — как кредиторской, так и дебиторской. Почти полтора миллиарда долга ГП “Энергорынок”, долги НЭК “Укрэнерго” перед ОАО “Центрэнерго” и более 900 млн гривен ПАО “Центрэнерго” перед ГК “Нафтогаз Трейдинг” довольно серьезно вредят инвестиционной привлекательности компании.

Сейчас мы вместе с ГК “Нафтогаз Трейдинг” рассматриваем возможность реструктуризации задолженности за газ, который пришлось сжигать зимой для поддержания энергосистемы Украины. Мы надеемся на положительное решение этого вопроса, ведь перевод энергоблоков ТЭС на газ не был инициативой ПАО “Центрэнерго”, решение принималось в высших государственных кабинетах ради сохранения энергетической безопасности.

Довольно болезненным вопросом для компании остается уголь. Его нынешняя закупочная цена — 1650 грн/т — не дает ПАО “Центрэнерго” возможности выйти на уровень рентабельности, что очень важно для подготовки компании к приватизации.

Одним из путей решения этой проблемы является создание вертикально-интегрированной компании путем объединения ПАО “Центрэнерго” с перспективными государственными шахтами.

По состоянию на 31 марта межведомственная комиссия, в составе которой есть и представители “Центрэнерго”, завершила дистанционный камеральный аудит, а также физический объезд шахт для определения их потенциала. В результате были выделены те шахты, которые являются потенциально привлекательными для создания вертикально-интегрированной компании — но при условии получения достаточного инвестирования. Над определением его объемов работают эксперты межведомственной комиссии.

Еще один балласт — убыточные непрофильные активы. Ведется работа по передаче такого имущества органам местного самоуправления, а в отдельных случаях — по его продаже.

Кроме того, планируются структурные изменения в компании. Мы решили пересмотреть штатные расписания и сократить расходы, в том числе и путем реформы в аппарате управления. Компания переживает не лучшие времена, и в этот переходный период нам нужно быть максимально экономными и эффективными одновременно.