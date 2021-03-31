Покупать или нет, вот в чем вопрос

Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital

Покупать или не покупать акции футбольного клуба Верес - каждый должен решать сам, и я здесь точно не могу быть советчиком, так тут я лицо заинтересованное. Поскольку IPO Вереса является первым со времен "бума украинского фондового рынка" середины нулевых - а с тех пор слишком много воды утекло, то размещение акций Вереса можно считать первым IPO в новейшей украинской истории. А первое - это всегда риск. Риск того, что "рынок не готов", что "инфраструктура необкатана", что люди вообще забыли, что такое акции (но это скорее хорошо, принимая во внимание опыт девяностых).

Первое IPO - это вызов. Но это и возможность открыть новую страницу украинского рынка капитала. И кто-то должен быть первым. Почему первым оказался РНК Верес? Потому что мы увидели, что это действительно народная команда, которая имеет огромную армию поклонников у себя в городе и за его пределами. Потому что это уже достаточно известный бренд, который легко капитализировать. Потому что здесь прослеживается история роста - то, что так привлекает капитал, активно текущий в американские акции. Конечно, это не история будущих сверхприбылей (как, кстати, и большинство американских технологических и биотехнологических IPO), но история роста тут есть. Клуб, который поднялся с третьей по рангу футбольной лиги, и теперь имеет все шансы попасть в высшую лигу - это и есть история роста. Клуб, который наконец решился создать футбольную инфраструктуру в родном городе, и не просит у государства или благотворителей ему в этом помочь, а активно приглашает партнеров - простых украинцев - инвестировать свои средства вместе в развитие.

Что будут иметь с того украинцы? Например, собственный футбольный клуб - действительно народный. Каждый, кто купит акции РНК Верес, может себя причислить к владельцам футбольного клуба. На сегодня, возможность владеть украинским футбольным клубом - это удел если не олигархов, то по крайней мере очень небедных бизнесменов. Вот может украинец стать владельцем итальянского или английского, немецкого или турецкого футбольного клуба – почему же тогда он не может стать собственником украинского клуба?

И украинец не просто может стать номинальным собствеником, но и влиять на судьбу клуба - конечно, по мере возможностей, которые дает его доля собственности. Очевидно, больше всего в этом заинтересованы именно ровенские болельщики РНК Верес, которые уже однажды пережили глубокое разочарование, когда три года назад футбольный клуб Верес "изменил свою прописку" после значительного спортивного успеха. На этот раз, у болельщиков появятся рычаги, чтобы исключить такое развитие событий в будущем. Во-первых, на деньги от размещения акций будет построена спортивная база, закрепляющая клуб в Ровно. Во-вторых, болельщики получат шанс блокировать любые судьбоносные для клуба изменения (такие, как изменение прописки), если они аккумулируют вместе больше четверти акций клуба.

Какие еще возможности открываются с дебютным народным IPO - так это возможность инвестировать. Мы стали свидетелями возвращения доверия к банковской системе (за прошлый год депозиты населения выросли на 130 млрд грн). По мере уменьшения привлекательности депозитов из-за низких ставок, мы уже наблюдаем рост интереса украинцев к ОВГЗ (прирост вкладов населения – 3,5 млрд грн с начала этого года). Следующей возможностью - потенциально более прибыльной, хотя и более рисковой - должна стать покупка акций украинских компаний.

Насколько выгодными являются вложения в акции РНК Верес? Агитацией не буду заниматься. Только обращу внимание, что рыночная стоимость клуба по цене 100 грн за акцию - всего 2 миллиона долларов. Например, четыре клуба высшей лиги Турции (которая чуть ниже Украины по рейтингам УЕФА) имеют сегодня общую рыночную цену акций 900 млн долларов. А цены акций клубов из соседней Польши, выступающих в 3й-4й по рангу лиге, составляют 3 млн долларов.

Некоторые умники уже поспешили рассказать, что IPO Вереса - неудачная идея, ибо недавно в Бельгии топовый ФК Брюгге отложил свое размещение акций. Но я бы такие аналогии не проводил. Во-первых, IPO Брюгге - это фактически продажа клуба, где деньги, уплаченные новыми инвесторами, пойдут в карман сегоднядшнему владельцу клуба. Самому клубу от этого ничего не перепадет. В случае же с Вереом - все деньги от размещения акций пойдут в клуб - в первую очередь на инвестиции в так необходимую инфраструктуру. Во-вторых, Брюгге вряд ли представляет потенциал роста в ближайшее время, ни по спортивному результату (он занимает первое место в чемпионате Бельгии), ни по доходам (в 2019/2020 финансовом году он показал заметный рост доходов из-за активной продажи игроков, чего точно не стоит ждать в последующие годы). Очевидно, перспективы роста РНК Верес (как по спортивным результатам, так и по доходам) выглядят значительно лучше. Ну и в третьих, Брюгге отложил свое размещения по причине неблагоприятной рыночной ситуации – из-за новых опасений, связанных с пандемией, на западных фондовых рынках наблюдается небольшой шторм. Но у нас на фондовом рынке шторма нет, как его не может быть в пустыне. Но в нашей пустыне появилось небольшое озерцо, которое – верю – превратится в полноценный водоем.