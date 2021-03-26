Есть ли у украинцев минута на Час Земли

Владислав Мороз, вице-президент и генеральный директор Ново Нордиск Украина

27 МАРТА в 20:30 по киевскому времени отмечается важный час для каждого жителя нашей планеты - стартует ежегодная инициатива Всемирного фонда природы WWF - Украина, Час Земли.

В этом году, несмотря на условия глобального локдауна, каждый может продемонстрировать свою преданность нашей планете и борьбу за чистое будущее. Все, что нужно сделать, - это выключить лишний свет на один час у себя дома.

Однако является ли данная инициатива актуальной для Украины? Действительно ли мы должны бороться за право на экологически безопасное существование, или изменения климата и другие экологические проблемы, которыми озабочены все развитые страны, нас обходят стороной?

Пока внимание медиа и общества приковано к глобальному, меня беспокоит экологическое состояние нашей страны. Кроме угрозы от последствий изменения климата, Украина страдает одновременно от многих других экологических угроз, каждая из которых может обернуться катастрофой. Среди острых проблем, стоит только вспомнить мусорный кризис, массовые вырубки лесов, загрязнение воздуха и нерациональное использование природных ресурсов.

Часто нацеленность компаний на краткосрочные результаты приводит к игнорированию экологических проблем. И я, как представитель бизнеса, считаю, что именно производители должны нести ответственность за влияние своей промышленной деятельности на окружающую среду и за то, что их продукция безопасно перерабатывается или утилизируется.

Этот принцип уже давно и успешно действует в Европе, поэтому я убежден, что экологическая ответственность является новым императивом передового бизнеса.

Когда я возглавил офис Ново Нордиск Украина в 2018 году, меня поразило глубокое погружение датской компании в вопросы окружающей среды и изменения климата, чувство ответственности за свое влияние на природу, а также разнообразие программ и амбициозных целей устойчивого развития, которые фармацевтическая компания ставит перед собой.

В наше время все больше компаний и инвесторов во всем мире осознают риски, вызванные изменением климата и необходимость немедленных действий. Дошло до того, что некоторые крупнейшие нефтегазовые компании и технические гиганты конкурируют в достижении все более амбициозных целей по углеродной и климатической нейтральности, поскольку экологическая стратегия становится едва ли не самой важной составляющей в борьбе за благосклонность потребителей и инвесторов.

Многие мировые компании борются с изменением климата путем уменьшения выбросов углекислого газа от своей деятельности, сокращения промышленных отходов, рационального использования природных ресурсов и содействия изменению поведенческой модели среди своих работников, потребителей и экосистем.

Я считаю, что Ново Нордиск может стать положительным примером для всей отрасли. С 2020 года все производственные мощности компании работают только на возобновляемой электроэнергии. Но это только начало. К 2030 году компания поставила перед собой амбициозную цель - свести любое негативное воздействие на окружающую среду к нулю.

В Украине деятельность компании также направлена ​​на улучшение окружающей среды, которая заключается в отказе от пластика, переработке и использовании экологически чистых материалов в своей деятельности, уменьшении выбросов СО2 и повышении осведомленности работников об охране природы.

Я рад видеть, как другие украинские предприятия все чаще применяют решения и технологии, направленные на улучшение состояния окружающей среды. Компании начинают осознавать, что экологические подходы являются одним из важных конкурентных преимуществ. Хотя таких действий еще недостаточно для кардинальных изменений в экологической ситуации, это уже прогресс.

Решение экологических проблем в Украине и мире - это огромная задача, выполнение которой возможно только с помощью решительных действий бизнеса и давления со стороны общественности и потребителей. Не стоит ждать создания благоприятных условий от органов государственной власти, потому что действовать нужно уже сейчас. Любая отрасль может отдать предпочтение более экологичным методам деятельности, а потребители могут увеличить спрос на экологически чистую продукцию.

Маленькие шаги, такие как выключение света на час и выбор в пользу экологически чистого производителя, могут иметь большое влияние и сдвинуть дело с мертвой точки. Час Земли - это больше, чем символ поддержки, это событие является импульсом к немедленным изменениям.