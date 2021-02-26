Украине может не потребоваться внешние кредиты. Надо искючить вмешательство в работу налоговой и таможни

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел

Государство, в котором одни граждане платят налоги, а другие безнаказанно уклоняются от них, - обречено на жалкое существование.

В таком государстве никогда не будет денег на справедливое социальное страхование, достаточное финансирование обороны и безопасности, создание условий для развития транспортной инфраструктуры и стимулирования бизнеса.

Учителя, врачи, военные, полицейские, чиновники и пенсионеры в таком государстве будут обречены жить на грани бедности, в то время как купаются в роскоши те, кто безнаказанно не платит налоги.

Именно об этом шла речь вчера во время публичного отчета руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко и его команды.

Результаты работы ДПС за 7 месяцев прошлого года, прошедших с момента прихода новой команды, - поражают каждого, кто хоть немного знаком с историей становления и функционирования налоговой за годы Независимости.

В год всемирной пандемии коронавируса, падение ВВП и полного запрета на проверки ГНС показала потрясающий результат - собрано на 21,5% или на 100,5 миллиардов гривен больше поступлений чем за успешный - без падения ВВП и COVID-19 - 2019!

За счет судебно-претензионной работы получено в Государственный бюджет на 328% или 4,6 миллиарда гривен больше поступлений чем в 2019 году.

Причем те, кто добросовестно платил налоги, этого даже не почувствовали, так как увеличение налоговых поступлений произошло за счет борьбы именно с теми, кто различными путями уклонялся от их уплаты: проводил фиктивные расчеты, делал так называемые «скрутки» и пользовался сотнями других вариантов «схем».

Никаких обоснованных замечаний или протестов на увеличение налоговых поступлений не было ни от украинского бизнеса, ни от европейской или американской бизнес-ассоциаций.

Уменьшилось количество жалоб бизнеса на необоснованные и незаконные действия сотрудников налоговой службы.

Лично для меня было очень важно услышать от председателя ГНС следующие слова:

«Не Налоговая наполняет бюджет Украины. Налогоплательщики наполняют бюджет, добросовестно платя налоги».

Это совсем другая парадигма отношений между властью и гражданином.

В свое время Наполеон Бонапарт сказал: «Безопасность и собственность могут существовать только в том государстве, где налоговые нормы не меняются каждый год». А он был совсем неглупым человеком.

И нам в Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы Налоговая служба взимала их со всех без исключения! Чтобы никто не мог «порешать» или безнаказанно уйти от их уплаты, оставив учителей, медиков, военных и полицейских без достойной оплаты их труда.

Вообще, по итогам отчета команды Налоговой службы, по моему мнению, при условии полного отсутствия незаконных вмешательств в ее работу и препятствий Налоговой и Таможни собирать налоги и таможенные платежи, уже через год нам вообще будут не нужны никакие кредиты МВФ и внешние займы.