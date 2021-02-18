Легальный бизнес против теневого

Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина"

Как Украина недополучила в прошлом году 10% "Ковидного фонда" - почти 5,3 миллиарда гривен - из-за незаконной торговли табачными изделиями.

"В Украине рекордно растет торговля поддельной продукцией – контрафактом табачных изделий", - это цитата из новости, посвященной результатам нового мониторингового исследования компании "Kantar Украина". Ознакомьтесь с ним вот здесь. Из этого документа можно, например, узнать, что средневзвешенный уровень нелегальной торговли табачной продукции на конец прошлого года составлял 6,9%. По данным, полученным в октябре, уровень продолжал расти и достиг 10% за счет стремительного увеличения доли поддельной продукции – до 4%. Дошло до того, что на рынке Европейского Союза Украина стала крупнейшим поставщиком нелегальных сигарет – сомнительный повод для гордости.

Если же посмотреть на весь рынок ретроспективно, год за годом, то 2020-й установил печальный рекорд: уровень продаж поддельных сигарет достиг максимальных значений с 2014 года. Сегодня каждая четырнадцатая пачка сигарет, проданная в нашей стране, имеет нелегальное происхождение. Наблюдаем эффект бренда Abibas – тем, кто в возрасте 35+ понимает о чем я. Кстати, в исследовании "Kantar Украина" даже указаны марки и производители контрабандной продукции.

В сухом остатке наша страна недосчиталась за прошлый год более 5,3 миллиарда гривен налоговых отчислений – это почти 10% так называемого "Ковидного фонда" страны. Эти деньги прошли мимо государственной казны. В то время как наша компания заплатила в 2020 году, по предварительным оценкам, свыше 1,4 миллиарда гривен (точную сумму мы обязательно обнародуем по завершению финансового года), а по объему уплаченного розничного акциза "ТЕДИС Украина" стала первой в стране. Такой налоговый вклад – это результат ежедневной работы компании с численностью персонала в 2 300 человек, с собственным автопарком в 400 коммерческих автомобилей, со складскими площадями как 4 футбольных поля НСК "Олимпийский".

В отличие от теневого рынка, мы с момента основания – 18 февраля 2010 года и по сей день – легально работаем, день в день выплачиваем сотрудникам зарплаты, а государству – налоги. А вот сколько за те же десять лет теневой рынок табачной продукции спрятал денег от государства можно себе только представить. Построить сильную экономику и привлекательный инвестиционный климат в стране можно будет при обязательном условии, что контрафакт и контрабанда будут изжиты как негативные явления.