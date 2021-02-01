​​​​​​​Регистрация места проживания онлайн — когда и как это заработает в Дії?

Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации

Бюрократия не должна мешать людям получать государственные сервисы. Именно поэтому Минцифра уже более года строит цифровую государство. Чтобы украинцы не стояли в очередях за изменением места регистрации или налоговым номером, не ходили по десяткам кабинетов, для того чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка. Цифровые сервисы уменьшают присутствие самого государства в жизни человека.

Регистрация места проживания — самая популярная государственная услуга в Украине. В то же время сегодня регистрация места жительства в том виде, в котором она существует в Украине, — слишком бюрократизированная и сложная услуга, наследие еще от советской системы.

По статистике, каждый третий человек в Украине живет не по месту регистрации, а около миллиона живут вообще без регистрации. Это лишает украинцев возможности получать множество публичных и других услуг — от специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, до назначения пенсии по месту жительства. Именно поэтому мы с командой Минцифры работаем над внедрением изменений, а весной представляем экспериментальный проект с электронной регистрацией места жительства.

Как работает регистрация места проживания сегодня и в чем сложность?

Первый и самый "легкий" шаг в этой процедуре — записаться на прием в Центр предоставления административных услуг или профильное госучреждение по месту своей регистрации. Ждать своей очереди придется несколько дней, а иногда даже дольше (в зависимости от региона). К тому же, не в каждом учреждении это можно сделать онлайн. Поэтому даже для простейшей процедуры придется лично посетить Центр админуслуг. А потом еще раз прийти для того, чтобы подать все документы.

Обязательным атрибутом визита станет папка с 5-6 бумажными документами, которые придется собрать предварительно. А также личный визит владельца квартиры или дома, в котором вы собираетесь зарегистрировать место проживания (а совладельцев может быть несколько) или нотариальное заверение доверенности. Представьте ситуацию, когда старенькой бабушке во время пандемии придется идти в Центр предоставления админуслуг, подвергая себя опасности заболеть, а в другом случае — еще заплатить более 300 гривен за оформление нотариального заверения доверенности.

Еще сложнее процедура для военнообязанных — для них обязательным шагом является взятие на учет в районном военкомате. Для этого нужно пройти медкомиссию и получить медицинское заключение, а затем посетить военкомат и получить приписное или военный билет. А это добавляет еще несколько дней к продолжительности процедуры.

В общем, украинцы тратят недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут.

Все это делает очевидным тот факт, что институт прописки, который существует сейчас, — не работает и требует максимальной либерализации. Поэтому с первого дня нашей работы мы загорелись идеей сделать эту услугу максимально удобной и простой — в онлайне и в несколько кликов.

Что такое декларативная прописка

На первый взгляд, перевод самой популярной государственной услуги в онлайн может показаться достаточно простым. Но это не так. За последние 10 лет в Украине уже были определенные попытки реформировать институт прописки, но существенно ничего не изменилось. Прописка — это архаичный институт, который трудно сломать, но мы уже начали внедрять первые изменения.

Мы меняем всю философию прописки и хотим сделать прописку декларативной. Это означает, что пользователь просто в смартфоне или на портале сможет указать адрес, по которому фактически проживает. Для меня это также идеологический вопрос: считаю, что в 21 веке люди могут свободно перемещаться по стране и не должны зависеть от штампов. Для того, чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры.

Кстати, именно реестры являются одним из самых сложных моментов на пути к цифровизации многих услуг. В том числе и изменения места регистрации. Дело в отсутствии взаимодействия данных реестров территориальных общин между собой и демографическим реестром. Общее их количество в стране — более 7000, большинство из них до сих пор обмениваются данными с помощью бумажных документов. К тому же абсолютное большинство этих данных не имеют уникальных идентификаторов, поэтому точно определить жителя не всегда возможно.

Кабмин уже утвердил обновленный порядок регистрации места жительства, которым предусматривается ведение реестров территориальных общин в электронной форме. А для тех органов местного самоуправления, которые не имеют возможности вести качественный реестр самостоятельно — через систему ГМС. Поэтому после старта услуги изменения места регистрации онлайн мы ежедневно будем подключать реестры различных общин к центральной IT-системе.

Экспериментальный проект стартует весной 2021 года. Как он будет работать?

На Дія Саммите в октябре 2020 мы запустили тестовый проект онлайн-регистрации детей (в возрасте до 14 лет). За три месяца тестирования услуга по онлайн-регистрации детей в Харькове успешно себя показала — более ста детей зарегистрировались онлайн. По сути, детская прописка стала пилотным проектом перед запуском взрослой прописки на территории всей Украины.

Весной в Украине мы запускаем экспериментальный проект электронной регистрации места жительства. Кабинет Министров уже принял необходимое постановление . В течение года к эксперименту присоединятся крупнейшие украинские города.

Мы планируем сделать все максимально просто и понятно. Все, что нужно будет сделать — это просто зайти на портал или в приложение Дія и заполнить короткое заявление. Если вы владелец жилья — регистрация произойдет автоматически. Если нет, то владельцу на электронную почту или в приложение (если оно установлен) придет ссылка-подтверждение, с помощью которой он должен подтвердить эту регистрацию.

Вместе с простотой услуги стоит ее прозрачность. Человек (если он не собственник жилья) не сможет безосновательно прописаться по определенному адресу — решающим является согласие собственника жилья. А выписаться можно будет уже без подтверждения владельца.

Все это за 10-15 минут — полностью онлайн. Без лишних справок, бумажек и посещение государственных органов.

На время экспериментального проекта услугой смогут воспользоваться украинцы, имеющие ID-карту (в возрасте от 14 лет (только в случае, если такое имущество включено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество). Сейчас мы также работаем над соответствующим законопроектом, который зафиксирует изменения на уровне государства. После этого услуга будет доступна онлайн и для владельцев паспорта старого образца в форме книжечки.

Считаю также своим долгом еще раз напомнить о том, что Дія полностью безопасна. Ведь ни мобильное приложение, ни портал не хранят персональные данные.

Отмена штампов в паспортах и всех ненужных справок

Параллельно Минцифра работает над законопроектом, который на уровне государства закрепит декларативную прописку, которая может осуществляться в электронной форме. Речь о законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно обеспечения свободы передвижения и свободного выбора места жительства в Украине».

При разработке законопроекта мы проанализировали опыт более чем 20 стран. В результате мы ориентировались на успешный опыт Польши и Эстонии, адаптируя его к украинским реалиям.

Топ-10 побед законопроекта:

Отмена штампов в паспортах — подтверждением регистрации места жительства данные о регистрации в ВИС ГМС.

Защита права собственности — возможность беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом ("выписать" любое лицо, которое задекларировало свое место жительства в недвижимости владельца).

Отмена обязательного визита в военкомат при смене места жительства онлайн.

Получение пенсии в любой точке Украины — заявление о назначении пенсии и ее получение осуществляется независимо от места работы или места жительства заявителя.

Защита прав ВПО и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях — оформление документов, вклеивание фотографии и т.д. осуществляется по месту обращения лица.

Защита прав пациентов — оказание специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи гражданам независимо от места жительства.

Защита прав лиц, находящихся под опекой, на собственное жилье — отчуждение возможно только с согласия органа опеки и попечительства.

Упрощение процедуры оформления государственной социальной помощи для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Назначение пособия при рождении ребенка без лишних визитов в органы государственной власти и документов.

Отмена ненужных справок — отмена справки о составе семьи при рассмотрении дел о страховых выплатах.

Надеемся на поддержку профильного комитета и всех депутатов нашего будущего законопроекта. Также благодарны Минобороны, которые поддержали такой проект, ведь людям, которые воспользуются электронной услугой, не нужно идти в военкоматы.

Цифровизация мира — неизбежна. Онлайн-технологии уже является неотъемлемой частью нашей жизни. Лишь внедрив их на всех уровнях — от общенационального до бытового — мы изменим страну.

Регистрация места проживания онлайн — это совместная инициатива Министерства цифровой трансформации, Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы и Министерства обороны. Реализуем при поддержке проекту SURGe, Support to Ukraine's Reforms for Governance и Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.