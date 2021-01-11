Одесский припортовый завод: вызовы и победы 2020 года

Николай Парсентьев, и.о. Председателя правления - директора Акционерного общества “Одесский припортовый завод”

Предыдущие 5 лет оказались непростыми для Одесского припортового завода, особенно с апреля 2018-го по август 2019-й год, когда безусловный лидер украинской химической промышленности остановился и перестал работать. Судебные иски, долги за потребленный в прошедшие периоды газ, отсутствие оборотных средств, опасения потенциальных контрагентов вкладывать средства в предприятие, имеющее большие долги, - все это стало непростым испытанием для ОПЗ.

Тем не менее уже более года завод находится в режиме бесперебойной работы, о чем упоминал даже Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область летом 2020 года. Не без гордости можно сказать, что минувший год побил рекорды по объемам производства и экспорту продукции ОПЗ за последние 5 лет. Благодаря функционированию ОПЗ по давальческому контракту появилась возможность погашать долги перед “Нафтогазом”, удалось вернуть часть ранее работавших на заводе специалистов, постепенно растут заработные платы. ОПЗ сумел вернуть себе по итогам 2020 года статус крупного налогоплательщика, уплатив в бюджеты всех уровней свыше 585 млн гривен. Кроме того, операционная прибыль ОПЗ (без учета курсовых разниц) за 9 месяцев 2020 года составила 92,2 млн гривен против убытка в 122,1 млн гривен за аналогичный период годом ранее. Завод получил лицензию на производство медицинского кислорода и регистрацию его как лекарственного средства на отгрузку, что внесет свой вклад в спасение жизни украинцев во время пандемии коронавируса. Однако, давайте обо всем по порядку.

Несмотря на неплохие производственные и финансовые результаты 2020 года, ключевым вызовом для работы ОПЗ, безусловно, остаются долговые обязательства перед предыдущими поставщиками газа, что не позволяет в полной мере реализовывать потенциал завода. Во-первых, это долги перед "Нафтогазом" за поставку газа в предыдущие годы, которые составляют 2,1 млрд гривен. Во-вторых, это решение Стокгольмского арбитража 2016 года касательно выплаты $250 млн группе Ostchem Holding. По поводу последнего долга еще ведутся судебные разбирательства в судах украинской юрисдикции.

Существенная долговая нагрузка не только негативно влияет на инвестиционную привлекательность предприятия, но и значительно ограничивает возможности его развития и модернизации. Учитывая тот факт, что 90% сбыта продукции ОПЗ – это экспортные рынки, существует высокий риск ареста продукции за пределами Украины из-за решения Стокгольмского арбитража, в том случае, если право собственности на данную продукцию будет принадлежать заводу.

Таким образом, Одесский припортовый завод весьма стеснен в своих возможностях ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. Соответственно, перед руководством ОПЗ стоит задача найти эффективный способ реструктуризировать существующую задолженность, не поставив под угрозу производственный процесс на заводе и, соответственно, рабочие места.

Не секрет, что для максимизации финансовых показателей завода необходима самостоятельная работа по переработке сырья и реализации готовой продукции. Пока же, до проведения реструктуризации, единственным рабочим вариантом является давальческая модель функционирования ОПЗ.

Прежде всего, давалец обеспечивает фиксированную оплату услуг ОПЗ по переработке газа и сбыт продукции без угрозы возникновения кассовых разрывов у ОПЗ и изъятия продукции по решению Стокгольмского арбитража. Следовательно, завод обладает гарантиями беспрерывной работы. Отмечу, что в случае остановки работы завода повторный запуск производственных агрегатов ОПЗ потребует значительных материальных затрат. В абсолютных цифрах - это около 2 млн долларов, которые должен будет потратить сам завод, что было бы в высшей степени безответственно.

В конце декабря 2020 года руководство ОПЗ продлило контракт с действующим давальцем на поставки природного газа сроком на 4 следующих месяца. Таким образом получены гарантии обеспечения сырьем и планомерных отгрузок, а также постепенного выполнения долговых обязательств, в особенности принимая во внимание повышение платы за переработку газа со стороны давальца. Отмечу, работа в рамках давальческого контракта за последние полтора года уже позволила выплатить долги перед “Нафтогазом” в сумме более 42 млн гривен.

Вопреки всем сложностям, связанными с хозяйственной деятельностью ОПЗ в 2020 году, говоря непосредственно о производственном процессе, руководство завода внедряет меры для снижения себестоимости производимой продукции. Мы уделяем особое внимание вопросам энергоемкости производства. Хотел бы отметить, что в прошлом году на ОПЗ проводились работы по энергомодернизации, однако завод требует комплексной программы обновления производственных мощностей, подразумевающей существенные инвестиции.

В целях увеличения доходов ОПЗ необходимо наращивать объемы производства путем введения в строй второго агрегата аммиака, который сейчас находится в ремонте. Запуск и функционирование всех производственных мощностей, модернизация комплекса перегрузки аммиака позволят увеличить привлекательность Одесского припортового завода перед потенциальными инвесторами.

Принимая во внимание сложную общеэкономическую ситуацию в стране, особое внимание руководства завода сконцентрировано на социальной политике. Высокий профессиональный уровень инженеров ОПЗ позволяет им успешно конкурировать на международном рынке труда, однако я вижу нашу задачу в том, чтобы поддерживать такие условия, которые будут привлекательны для работы здесь – растерять такой ценный человеческий капитал мы попросту не имеем права.

На ОПЗ продолжается предприватизационная подготовка, над которой совместно работают Фонд госимущества, руководство ОПЗ и профильный советник. По итогам 2020 года ОПЗ вышел из кризиса, и данная позитивная динамика, повышающая в конечном итоге стоимость предприятия и интерес потенциальных инвесторов, станет хорошим подспорьем для проведения конкурентной прозрачной приватизации завода в 2021 году. Ответственный компетентный инвестор способен придать ОПЗ дополнительный импульс развития с последующим ростом производства, что подразумевает увеличение отчислений завода в бюджеты всех уровней, а также расширение социального пакета для сотрудников предприятия.

Несмотря на внушительный список задач, руководство Одесского припортового завода смотрит в новый 2021 год с оптимизмом и решительностью выполнить его в полном объеме – ОПЗ и его коллектив заслуживает статус флагмана украинской и европейской химической промышленности. Мы же обещаем сделать все возможное для достижения этой высокой цели.