Мировая пандемия коронавируса меняет правила голосования

Сергей Быков, руководитель аналитического центра «ИНПОЛИТ»

Прошедший, 2020-й год внес огромное множество изменений в нашу жизнь. Мы начали соблюдать дистанцию в помещениях и ценить личное пространство, начали мерить температуру по поводу и без повода, а человека без маски стали воспринимать как объект потенциальной опасности. Но пандемия внесла куда большие изменения в нашу жизнь, чем это казалось на первый взгляд. Не обошла она стороной и правила голосования.

В течении 2020-го года прошли почти 130 национальных кампаний по всему миру. Это не считая еще целый ряд местных выборов, вроде тех, которые прошли в Украине. Разные страны подходили к выборам в разрезе пандемии по-разному. Кто-то переносил выборы на более поздний срок. Так, к примеру, выборы президента Польши перенесли с 10 мая на 28 июня, а парламентские выборы в Македонии с 12 апреля на 15 июля. Кто-то вовсе отменял голосование, как сделали в Швейцарии с очередным референдумом 17 мая. Отдельные страны в очередной раз тестировали голосование по почте. В отличие от США, в Европе это не является устоявшейся практикой. Из-за роста количества инфицированных, второй тур местных выборов в немецкой Баварии провели полностью по почте.

Но некоторые страны шагнули дальше и начали внедрять многодневное голосование. В одной из самых передовых европейских стран в области электронной демократии разрешат голосовать в течении недели. В нынешнем году Эстония будет выбирать президента. И они немного изменили правила игры. Новая редакция избирательного законодательства вступила в силу 1 января 2021 года.

Во-первых, проголосовать можно в любой день недели голосования, и, на самом деле, дважды. В течение предварительного голосования, которое продлится с понедельника по субботу, гражданин Эстонии может проголосовать он-лайн, не посещая место голосования. А вот в последний день выборов - ему придется посетить избирательный участок и проголосовать можно только на бумажном бюллетене. Комиссии будут работать с 9 утра до 20 часов вечера. Интересный момент, что если человек уже проголосовал он-лайн, то он может прийти на избирательный участок, получить бюллетень и переголосовать. Таким образом, засчитываться будет только голос на избирательном участке. Поэтому я и говорю, что фактически, на выборах можно будет проголосовать дважды,

Еще из нововведений: нет бумаге - да таблицам. В Эстонии больше не будут печатать реестр избирателей, он будет только электронным.

А вот, момент, который наши люди посчитают кощунством и ударом под дых демократии. Агитировать можно даже в день голосования и даже перед входом на избирательный участок. Если место для голосования разместили в торговом центре - вы обязательно встретите агитаторов внутри этого ТЦ. Им нельзя находиться только в непосредственном помещении комиссии. А при входе они стоять могут. Никакого дня тишины и тому подобных историй.

И вишенка на торте: проводить опросы общественного мнения в предвыборный период и в день выборов не запрещено.

А если избиратель случайно (или нет) испортил бюллетень, он может вернуть его членам участковой комиссии и получить новый. Подобное решение должно способствовать обдуманному голосованию. Если вспылил и испортил бюллетень, то легко можно получить новый.

В этом году Эстония проведет местные выборы с 11 по 17 октября, а президента будут выбирать с 10 августа по 29 сентября 2021 года.