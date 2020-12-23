Кейс ЗТМК: государство против олигархов

Денис Кудин, заместитель главы Фонда государственного имущества Украины

В экономической истории современной Украины много примеров, когда финансово-политические группы устанавливали контроль над государственными предприятиями и через подконтрольный менеджмент проворачивали схему по присвоению прибылей и одновременно перекладыванию долгов и убытков на государство. Сегодня эта ситуация начинает меняться, пускай даже действия государства по возврату принадлежащей ему собственности встречает ожесточенное сопротивление олигархов. В этой связи показательной является ситуация на Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК), который является единственным производителем титановой губки в Украине. Почти вся продукция комбината идет на экспорт.

В начале 2000-ых стало очевидно, что для удержания конкурентоспособности и развития продаж ЗТМК необходима модернизация и техническое перевооружение. Пытаясь изменить сложившуюся ситуацию, в 2013 году правительство Украины передало 49% акций ООО “ЗТМК” частному инвестору, а именно компании Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Инвестор обязался провести модернизацию комбината стоимостью 110 млн долларов, что должно было превратить его в одно из самых современных титановых предприятий в мире, увеличить производство в 2 раза и начать выпускать, помимо губки, готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Но реальность такова, что сегодня предприятие находится в разы худшем техническом состоянии, чем 7 лет назад. Завод способен выпускать только 390 тонн титановой губки в месяц вместо 900 тонн установленной мощности. Накоплены миллиардные долги перед государственным облэнерго. Модернизация не проведена.

В итоге вместо инвестиций в размере 110 млн долларов и дополнительных 3,5 млрд гривен экспортной выручки ежегодно, мы, как государство, остались у разбитого корыта. Точнее, у половины корыта (у государства теперь только 51%), остальные 49% получил “инвестор”. Каждый здравомыслящий человек спросит: “Как это стало вообще возможно?”.

Дело в том, что в течение долгих лет экс-менеджмент ЗТМК цинично пользовался так называемой экологической броней - то есть, тем, что отключение ЗТМК от электроснабжения грозит техногенной и экологической катастрофой городу Запорожье из-за специфических условий утилизации необходимого для производства продукции хлора. Фактически экономика производственного процесса поддерживалась благодаря тому, что электроэнергия, которая в себестоимости достигает 40%, поставлялась без оплаты. Долги росли, а средств для их покрытия на счетах предприятия не оставалось.

В 2016 году в связи с невыполнением взятых инвестиционных обязательств НАБУ и САП возбудили ряд уголовных дел в отношении Tolexis Trading Limited и действующего на тот момент руководителя ЗТМК Сивака. Следствие предполагало, что действия руководства ЗТМК могли привести к убыткам для госпредприятия на уровне 360 млн грн. Если с 2015 по 2017 год предприятие оставалось прибыльным, то в 2018 и 2019 годах общая сумма убытков составила уже более 1,4 млрд гривен. Сам же Сивак проходит подозреваемым по растрате 492 млн гривен. Продолжается судебное рассмотрение дела.

По состоянию на сегодняшний день в составе Фонда госимущества сформирована группа юристов, которая во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках судебных разбирательств проливает свет на происходящее на ЗТМК с 2013 года, работая над возвратом принадлежащих Tolexis Trading Limited акций государству.

В мае 2020 года Фонду госимущества наконец удалось сменить директора комбината, назначив на должность предложенного государством Сергея Лубенникова. В первые дни его работы счета ЗТМК были арестованы, возникла угроза остановки комбината. Одновременно в разы упала цена титановой губки на мировых рынках - при себестоимости в 11 долларов за килограмм цена продажи составляла 3-5 долларов. Такая себестоимость отчасти была связана с покупкой электроэнергии по пиковым ценам от поставщика “последней надежды” - 2,9 грн за кВТ/ч. Притом что цена рынка “на сутки вперед” была 1,2 гривны за кВт/ч.

В СМИ и соцсетях началась полномасштабная кампания по дискредитации Лубенникова и в целом Фонда госимущества. По удивительному стечению обстоятельств против новых руководителей предприятия были открыты уголовные дела по обвинениям, не выдерживающими никакой критики.

Судебные разбирательства, инициированные Tolexis Trading Limited, вплоть до сегодняшнего дня существенно усложняют работу ЗТМК. Судебные решения, поводом для которых становятся, в том числе, накопленные за прошлые годы долги за электроэнергию, приводят к блокированию и аресту счетов предприятия, что грозит остановкой производства. В связи с этим Фонд госимущества и Кабмин предприняли шаг, который призван спасти предприятие, а именно включили ЗТМК в перечень объектов приватизации.

Соответствующее решение позволило решить важнейшую задачу, которая стоит перед заводом. Согласно законам об исполнительном производстве и о приватизации, такое решение позволяет остановить исполнительные производства и арест счетов, убрать риски банкротства и открыть новый расчетный счет для нормальной хозяйственной деятельности комбината.

Здесь важно отметить, что включение ЗТМК в перечень объектов приватизации не означает автоматическую продажу государственной доли. Фонд госимущества намерен провести аукцион только после завершения судебного процесса САП и НАБУ по возврату 49% акций государству. В перспективе мы планируем приватизацию пакета акций ЗТМК в полном объеме во избежание ситуации, которая возникла в 2013 году, когда распределение акций в соотношении 49% на 51% сыграло злую шутку с комбинатом и в итоге нанесло ущерб государственным интересам. В ноябре 2020 года Фонд госимущества отменил приоритетное право компании Фирташа на приватизацию государственного пакета акций ЗТМК в 51%, внеся соответствующие изменения в устав комбината. В будущем это позволит провести честный конкурентный конкурс и привлечь на ЗТМК компетентных инвесторов, имеющих долгосрочный горизонт планирования.

В ответ мы слышим заявления Tolexis о нарушении их приоритетного права выкупа доли в 51%. Наша позиция однозначная - сегодня продажа государственной доли через выкуп будет означать сдачу государственных интересов. Потому что это означало, что сначала Tolexis получила 49% в обмен на модернизацию, которой не было, а затем выкупило бы остальные 51% за бесценок. При этом в документах было бы написано: “Продано по справедливой оценке”. Но какой может быть оценка комбината с миллиардными долгами, работающего менее чем на 50% от установленной мощности?

Кроме того, Фонд госимущества вместе с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации комбината, который уже с апреля 2021 года позволит увеличить объемы производства готовой продукции на 50%, покупать электроэнергию напрямую у “Энергоатома” на спецаукционах и таким образом снизить себестоимость. За этот период мы планируем вывести предприятие на уровень безубыточности, проведя процедуру его финансового оздоровления, и восстановить объемы производства на ЗТМК до 900 тонн титановой губки в месяц к концу 2021.

Планируется, что за счет продажи на рыночных условиях накопленной на складах продукции будут осуществлены инвестиции в обновление основных фондов, а именно в установку новых биполярных электролизеров, использование которых в технологических процессах уменьшит на 20% расход электроэнергии и снизит потери хлора при производстве продукции. Если сегодня себестоимость производства титановой губки на ЗТМК составляет 8-9 долларов за килограмм при рыночной цене в 5-6 долларов, что формирует маржинальный убыток для комбината, то благодаря новым электролизерам можно будет выйти в обозримой перспективе на точку безубыточности и начать получать прибыль. В дальнейшем на ЗТМК станет возможным возобновление производства титановых слитков и слябов, рыночная цена которых вдвое превышает цену титановой губки, поскольку является продукцией более глубокого передела. Дополнительный фактор, который способен поддержать конкурентоспособность ЗТМК - это постепенное восстановление цен на титановую губку на мировых рынках. Согласно ожиданиям экспертов отрасли, в течение ближайшего полугодия цена может возрасти до 7-8 долларов за килограмм. Хотя уже сегодня комбинат продает титан по ценам свыше 6 долларов.

ЗТМК способен стать одним из драйверов развития Запорожской области, обеспечив двукратное увеличение потребления электроэнергии, а значит и рост ее производства в регионе (данный показатель по стране сократился на 4,3% за три квартала 2020). Имеющийся в Украине ресурсный потенциал необходимо использовать не просто для поставок за рубеж сырья, а для увеличения удельного веса производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого важно развивать смежные отрасли, чтобы продавать не губку, а готовые изделия из титана - медицинские протезы, промышленные трубки, лопатки для турбин, продукцию для авиапрома и т.д.

Словом, несмотря на очевидное давление отдельных групп влияния, Фонд госимущества намерен и впредь проводить последовательную политику по возвращению контроля над важнейшими государственными предприятиями. Мы уверены, что проведение финансового оздоровления и модернизации ЗТМК, а также дальнейшее проведение справедливого прозрачного конкурса по приватизации запорожского комбината станет положительным сигналом для национальных и международных игроков, которые готовы реально инвестировать в экономику Украины. Украине так сильно нужен экономический рост - развитие ЗТМК может обеспечить дополнительно 0,25% роста ВВП уже в 2022 году.