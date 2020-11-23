Что делать "Скании" - удовлетворить незаконные притязания или продолжить инвестиции в Украину?

Интс Крастинс, финансовый директор "Скания Украина"

После чтения новостей в украинских медиа напрашивается вывод: спустя семь лет после Революции Достоинства и двух Президентов отечественная судебная система все та же. Нереформированная, бездеятельная, уверенная в своей безнаказанности. Решение именно этих судей затрагивают жизненно важные сферы страны - экономику и иностранные инвестиции, а это безапелляционно влияет на доверие к украинскому государству.

Тезисы выше – не извлечение из лекции для второкурсников-экономистов, а элемент реальности. Будучи шведской международной компанией, входящей в группу, где уже расположились Volkswagen, Porsche и MAN, мы во всех странах работаем в строгом соответствии с международными и национальными законами. Нарушать их – бессмысленно и безответственно. Теперь вы можете понять наше возмущение сентябрьским решением Хозяйственного суда Киевской области, который поддержал безосновательный иск о взыскании со Scania более 123 млн грн.

Мановение палочки

Scania CV AB работает в Украине с 1993 года через официального дистрибутора (дочернюю украинскую компанию) и разветвленную дилерскую сеть. С одним из этих дилеров – "Фирма "Журавлына" (г. Сарны Ровенской области) - мы в 2016-2017 годах и по нашей инициативе официально прекратили сотрудничество, так как компания как минимум с 2012 года не соблюдала стандарты ведения наши бизнеса. Мы стараемся избегать партнеров, которые во время ремонта грузовых автомобилей используют неоригинальные и б/у запчасти.

В ответ экс-дилер в 2019-м подал необоснованный иск о взыскании со Scania двух типов компенсаций:

упущенной выгоды, которую он якобы не получил в 2012-2017 годах, поскольку другие дилеры Scania продавали автомобили, запчасти и предоставляли услуги в районах, которые "Журавлына" считала "своими" (5 областей в Центральной и Западной Украине). Это обычная практика в украинском стиле doing business – поддерживать разделение страны на зоны влияния. Однако в договорах между Scania и этим предприятием не было условий исключительности, поэтому заявленные требования надуманны и необоснованны фиктивной задолженности по оплате услуг по предоставлению дилерских услуг за период 2012-2017 годов. Таким образом, "Журавлына" стремилась взыскать со Scania сервисный сбор в размере, который в несколько раз превышает тот, который указан не только в их контракте, но и в договорах, к которым истец отношения не имеет.

И совсем не смешно, что требования о взыскании с иностранного инвестора более 123 млн грн исключительно основывались на самостоятельно составленных истцом таблицах. Документальные подтверждения отсутствовали. Игнорируя все доводы Scania о необоснованности претензий и полном отсутствии доказательств, 21 сентября судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова удовлетворила иск в полном объеме – взыскать со Scania в пользу "Журавлыны" более 123 млн грн (копейка в копейку), то есть сумму, эквивалентную годовым инвестициям компании в Украину.

Отдать или бороться?

Европейские бизнес-стандарты и ценности компании не позволяют нам игнорировать откровенно незаконное решение суда, конечная цель которого - присвоение активов Scania. Аппетит истца огромен: штраф превышает общую сумму инвестиций в строительство и оснащение полноценного центра обслуживания грузовиков европейского образца.

Ситуация абсурдна, так как дальнейшая стратегия работы Scania в Украине может зависеть от одного-единственного случая, участники которого – персонажи болливудского фильма: обиженный экс-партнер, недобросовестная судья и добросовестная иностранная компания, которая однажды решила выйти на рынок страны повышенного риска. Это об Украине, да. И, хотя раньше мы думали, что те времена давно прошли, реальность другая

Скажу так: лично мне не нравится, когда нас ставят перед выбором – удовлетворить утвержденные коррумпированным судом незаконные иски или продолжать инвестировать в украинскую экономику, обеспечивая рабочие места и платя немалые налоги в полном объеме (чуть меньше 100 млн евро в течение 1998-2020 гг).

Toxic

Решение взыскать с крупного международного инвестора Scania огромную сумму является индикатором токсичности инвестиционного климата в Украине. Ситуация может иметь долгосрочные негативные последствия для национальной экономики и инвестиционных инициатив руководства страны, так как крупные инвесторы могут пересмотреть свои намерения вкладывать средства в Украину.

Что важно для инвестора и Scania в том числе? Защита от своенравных судов и поддержка со стороны власти. Мы рады, что Временная специальная комиссия по защите прав инвесторов ВРУ взялась за разбор нашей ситуации, и мы уверены, что на их мнение будет ориентироваться апелляционный суд, в который мы уже обратились. И мы готовы бороться вплоть до Верховного суда и подачи иска против Украины как государства, чей менеджмент допустил такую ситуацию.

Нам не нужны "инвестняни", ставшие интернет-мемом. Нам нужно справедливое и беспристрастное рассмотрение нашего дела.