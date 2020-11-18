Вместо принятия чужих законов о противодействии насилию нужно выполнять свои

Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук

Насилие в семье, дома – там, где должно быть самое безопасное место для любого человека, – острая проблема во всем мире. И человечество борется с ней всеми способами, в том числе и на законодательном уровне. Отдельные страны или международные объединения разрабатывают правила и соглашения, которым следует цивилизованное общество.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) – один из таких документов. В целом он предусматривает, что государства-подписанты берут на себя обязательства обеспечить безопасность жертв насилия, оказание им помощи (в том числе медицинской и финансовой), а также наказание виновных. Но, помимо этого, документ содержит требования, которые некоторые страны категорически отказываются принимать.

Есть примеры, когда отдельные государства (Болгария, Венгрия) не ратифицируют Конвенцию из-за противоречия ее отдельных норм национальному законодательству и национальным интересам. Соседняя Польша вообще инициирует процедуру выхода из Стамбульской конвенции так как кроме борьбы с насилием документ, по мнению главы польского Минюста, «коварно продвигает гендерную идеологию и принципы, несовместимые с религией и культурой». Гендерный подход прямо прописан в статье 6 Конвенции.

Насколько защищены украинки

Украина постепенно развивает собственную систему борьбы с домашним насилием. В том числе и при помощи отдельных положений Стамбульской конвенции. Государственная политика в нашей стране направлена на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин. Мы формируем у детей и молодежи нетерпимое отношение к насильственным моделям поведения, неравнодушное отношение к пострадавшим, осознание домашнего насилия как нарушения прав человека. И в этой связи Стамбульская конвенция остается актуальным документом, из которого мы можем черпать немало идей, принципов, механизмов для внедрения лучших ее норм, как это сделали большинство европейских стран.

Но есть и другая сторона. В Украине уже достаточно развито и собственное законодательство в отношении домашнего насилия. Кроме того, страна активно работает над уменьшением проявлений дискриминации и обеспечением равных прав мужчин и женщин. Приведу несколько примеров.

Законодательное уравнение

В статье 11 Стамбульская конвенция имеет целью содействие искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин и поощрение настоящего равенства между женщинами и мужчинами, в том числе путем расширения возможностей женщин.

В украинском законодательстве, а именно в статье 24 Конституции Украины, определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, пола, политических, религиозных убеждений и т.д. Как это реализуется? Предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей. А еще – созданием условий, которые дают женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, предоставлением оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям и др. То есть, еще с 1996 года, когда была принята Конституция Украины, равные права и возможности были заложены в Основном Законе.

В продолжение темы равенства полов. Избирательный кодекс Украины предусматривает внедрение гендерных квот на уровне 40%. В каждой пятерке общегосударственного и регионального избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины, не менее двух кандидатов каждого пола.

Преступление и наказание

Стамбульская конвенция предполагает, что государства-подписанты обеспечивают максимальную криминализацию любых случаев домашнего насилия. Опять же, в Украине домашнее насилие уже является преступлением согласно действующему законодательству.

Умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении (бывших) супругов или другого лица, с которой виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, преследуется и карается в соответствии со статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины. К слову, УК Украины вступил в силу еще в 2001 году.

Закон есть. Что дальше?

Не стоит думать, что принятие еще одного документа исправит ситуацию. Стамбульская конвенция не является панацеей. У нас есть собственный закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», где прописан механизм помощи пострадавшим. Но проблема в том, что, по факту, он не выполняется. В Украине нет активно функционирующих центров, приютов или служб, которые помогали бы жертвам насилия. Чаще всего в экстренной ситуации пострадавшие стандартно обращаются в полицию. Либо могут связаться по телефону с мобильной бригадой социально-психологической помощи, но о существовании таких бригад знают немногие. И даже если Стамбульская конвенция в очередной раз наложит на страну обязанность обеспечить жертвам юридические и психологические консультации, финансовую помощь, жилье, образование и другое, ничего этого не появится само собой.

Имея национальную законодательную базу, специально уполномоченный орган, который формирует и реализует государственную политику в этой сфере, мы должны сосредоточиться и работать над всесторонней реализацией профильного Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». И вместо поспешного принятия норм международного права в свое законодательство, научиться сначала соблюдать Конституцию и законы Украины.