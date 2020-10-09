Украинские пассажирские вагоны за бюджетные средства – в выигрыше будет вся Украина

Владимир Приходько, председатель наблюдательного совета ПАО "КВСЗ", член президиума Федерации работодателей Украины.

Минэкономразвития вместе Мининфраструктуры разрабатывают Программу кардинального обновления железнодорожной отрасли. Программа, главным образом, касается обновления парка пассажирских и грузовых вагонов, закупки новых дизель-поездов. Результатом инициативы должен стать дополнительный рост ВВП от 2,7% в год.

О планах поддержать программу обновления пассажирского парка Укрзализныци 14 сентября текущего года сообщил и министр финансов Сергей Марченко на презентации проекта государственного бюджета на 2021 год. Он подчеркнул, что государство впервые намерено профинансировать закупку подвижного состава в количестве 100 пассажирских вагонов.

Да, действительно. Впервые в проекте госбюджета планируют предусмотреть деньги на такую необходимую статью расходов. Хотя в Законе Украины "О железнодорожном транспорте", принятом еще в 1996 году, сказано, что приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозки пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений, средств АТ "Укрзализныця", заемных средств, а также средств местных бюджетов.

Новость о возможной закупке 100 пассажирских вагонов в 2021 году разместили многие СМИ. Они же пишут о том, что Крюковский вагоностроительный завод является основным производителем рельсового подвижного состава в Украине и рассуждают о том, как ПАО "КВСЗ" будет выполнять этот государственный заказ.

Да, это так. КВСЗ – основной производитель рельсового подвижного состава в Украине, названный головным по пассажирским вагонам еще в 1996 году: грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги, межрегиональные поезда локомотивной тяги, межрегиональные двухсистемные скоростные электропоезда, пригородные и региональные дизель-поезда, поезда метро.

Но в последние годы мы видели примеры, когда в Украине объявлялись открытые тендеры на поставку подвижного состава, принять участие в которых мог кто угодно. Более того, прописывались условия тендера под польские, корейские поезда.

Недаром народный депутат Дмитрий Кисилевский в своей статье "Что заложено в бюджет для украинской промышленности" (НВ Бизнес, 6.10.2020), анализируя проект бюджета, пишет: "Позитивно: заложили 4,5 млрд грн на новые пассажирские вагоны и пассажирскую инфраструктуру. Надеюсь, хватит ума купить их в Украине".

Добавим: и оставить бюджетные деньги работать в стране. И сохранить, и создать новые рабочие места, и получить налоги. Для этого существует закупка по переговорной процедуре, предусмотренная Законом Украины "О публичных закупках", и применить ее необходимо именно к отечественному производителю.

КВСЗ готов поставить пассажирские магистральные вагоны в указанном количестве в 2021 году в случае своевременного заключения соответствующего договора, его безусловного выполнения заказчиком в части финансирования и приемки готовой продукции. На предприятии созданы для этого производственные мощности, отработана технология, налажены связи с заводами-поставщиками комплектующих, есть кадры соответствующей квалификации.

У КВСЗ и Укрзализныци есть опыт сотрудничества, когда поставлялось в год более 100 пассажирских вагонов. Например, в 2008 году было поставлено 107 единиц. В 2014-ом – 95 единиц вагонов для транспорта социального назначения. Есть опыт поставки в другие страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Таджикистан. Организовано гарантийное и сервисное обслуживание продукции.

А поставка, прямо скажем, небольшого количества вагонов отечественного производства для УЗ в 2015-2020 годах – это не вина предприятия, а следствие ряда объективных и субъективных причин.

Среди объективных – "неуправляемый" Кабинетом Министров Украины наблюдательный совет УЗ, хроническое отсутствие многолетней государственной программы развития железной дороги, приостановка пассажирского железнодорожного сообщения в связи с коронавирусом и введением карантина. Среди субъективных – частая смена руководства УЗ, отсутствие политической воли у предыдущих руководителей транспортного ведомства в деле обновления подвижного состава. И даже систематическая организация переговоров о закупке подвижного состава у иностранных поставщиков за спиной отечественных производителей и без намека на локализацию производства в Украине до 2020 года включительно.

Нам пришлось пережить немало сложных моментов в процессе выполнения контрактов 2018 года на поставку пассажирских вагонов и дизель-поездов. И до сих пор не все вопросы решены до конца. А что касается 6 дизель-поездов, то УЗ приобрела только один. Судьба еще пяти до сих пор не решена, хотя есть четкое распоряжение Президента Украины о закупке 3 дизель-поездов в 2020 году, сделанное им во время визита на КВСЗ 6 марта текущего года. И еще двух поездов – в 2021-ом. Но оно не выполняется.

Мы уже не раз рассказывали о ценообразовании на отечественные пассажирские и грузовые вагоны. Создавались специальные комиссии, которые рассматривали этот вопрос. Нарушений не обнаружено, цены на уровне рыночных на аналогичную продукцию. Причем отечественный пассажирский вагон имеет ряд преимуществ.

Например, вагоны КВСЗ имеют на одно пассажирское купе больше, чем у других производителей, то есть не 9, а 10 купе. В купейном вагоне это не традиционных 36, а 40 мест. Поэтому, сравнивая цены, например, КВСЗ и Тверского вагоностроительного завода на купейный вагон, следует применять коефициент 1,11. Эксплуатация вагонов КВСЗ позволяет получить дополнительную прибыль от перевозок при неизменных эксплуатационных затратах.

А для более полного и объективного анализа цен на пассажирские вагоны необходимо учитывать цены на аналогичную продукцию ряда производителей. Например, по последним данным закупок европейских железнодорожных администраций, цена за один пассажирский вагон составляет от 960 до 2300 тысяч евро. В зависимости от пассажировместимости, модели и комплектации.

Но кому-то выгодно связывать вопрос производства отечественных пассажирских вагонов ПАО "КВСЗ" с мнимой их "дороговизной", и беспочвенные, безграмотные, псевдоэкономические реплики на эту тему мы видим в публикациях до сих пор.

На КВСЗ ведется постоянная работа по увеличению процента локализации пассажирских вагонов, чтобы как можно больше комплектующих были отечественного производства. Это позволяет быстро выполнять заказы, меньше зависеть от колебания курса доллара.

Отечественным поставщикам вагонов и комплектующих к ним (а это 160 предприятий-партнеров) хотелось бы верить, что поставка подвижного состава за средства государственного бюджета станет реальностью в 2021 году и будет постоянной практикой в последующие годы. Это будет иметь ощутимый мультипликативный эффект как для 160 предприятий машиностроения и других отраслей, так и для экономики Украины в целом.

Стабильность и гарантированность заказов – важна для обеспечения непрерывного потока производства, совершенствования производственных процессов, что в конечном итоге уменьшит стоимость изделий. Продукция серийного и массового производства всегда дешевле.

На наш взгляд, практика заказа подвижного состава за бюджетные деньги у отечественных производителей будет иметь положительный эффект не только в экономической составляющей. Не менее важна и социальная. Люди почувствуют заботу о них. Пассажиры, - путешествуя в достойных вагонах, машиностроители и работники смежных отраслей – имея гарантированный заказ и работу. И бюджетные деньги окупятся сторицей, вернутся в государственную казну в виде налогов и сборов.