Программа производства крылатых ракет Нептун в Украине находится под угрозой из-за рейдерской атаки – Андрей Яцуба

Андрей Яцуба, заместитель председателя правления – главный инженер ОАО "Днепропетровский агрегатный завод"

Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс "Нептун". По словам руководителя флота, этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. В 2021 году планируется сформировать три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом.

На Днепропетровском агрегатном заводе производят некоторые важнейшие агрегаты ракеты, в частности, турбогенераторы и топливные насосы.

Более 10 лет завод потратил на освоение и испытание этого вида продукции. В случае захвата предприятия рейдерами не менее 5-7 лет уйдет на освоение этих изделий на других заводах оборонного комплекса.

СНБО подтвердило угрозу национальной безопасности и обратилось к министерству юстиции и МВС.

На сегодняшний день идет уголовное производство, но опасность не миновала и угрозы о полной блокировке завода продолжают поступать.

Выгодополучателем этого рейдерского захвата будет Российская Федерация.

Заместитель председателя правления – главный инженер агрегатного завода Андрей Владимирович ЯЦУБА.

– Агрегатный завод на протяжении десятилетий занимал в Украине ведущие позиции, как производитель современных авиационных агрегатов и горношахтного оборудования. Коллектив предприятия своим трудом много лет способствовал обеспечению безопасности и обороноспособности государства. Каким было для него минувшее полугодие?

– Объективно будет назвать его довольно непростым. Риски отечественных предприятий обусловлены неблагоприятными изменениями в экономике мира, страны и как следствие в экономике предприятий. Эта ситуация не обошла и наш завод. Если в далекие 90-е годы предприятие удалось вывести из кризиса путем внедрения новых схем закупки сырья и сбыта продукции, оптимизации производства, то в 2014 появились вовсе неожидаемые сложности.

С началом АТО в Донецкой области наши заказчики из России, крупные шахтоуправления свернули свои заказы. Пришлось искать новые ниши, и они оказались довольно продуктивными. Мы никогда не опускали руки.

– Продолжает ли агрегатный завод выпускать продукцию для военной техники?

– Военная техника – это основа современной армии. В мире очень мало стран, способных разрабатывать и серийно производить современное оружие и его компоненты. К этим немногим относится и Украина. К сожалению, многолетняя слабая политика в управлении ВПК сегодня привела к значительным потерям в качестве и объемах производства. Но есть и позитив – работает и активно развивается КБ "Луч", "Мотор Сич" создало за свой счет производство вертолетов, успешно работает на экспорт корпорация "ФЭД".

Одним из таких предприятий до последнего времени остается Днепропетровский агрегатный завод – уникальное предприятие по производству гидравлических и электрических агрегатов для военной техники. За годы независимости не только сохранило свой потенциал, но и освоило десятки агрегатов, которые ранее производились в РФ.

Отдельно надо отметить линейку электрических турбогенераторов и стартер-генераторов для двигателей АИ9В, МС400, МС450, использующихся в пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах ведущих стран мира – Израиля, Китая, Турции и других.

Украина благодаря тому, что имеет такой двигатель и турбогенератор, который разработали наши инженеры и серийно теперь поставляет "ДАЗ", успешно испытала и поставила на вооружение ракету "Нептун", которая надежно защитит наши рубежи. Турбогенератор, находящийся на валу турбины, – очень сложный узел, работающий на оборотах 43000 в минуту при температурах до 400ºС. Еще вчера это было недостижимой фантастикой, сегодня генератор успешно эксплуатируется.

Десять лет назад РФ отказала Украине в приобретении ряда эектрических машин, генераторов, насосов топливной и масляной систем многих видов вооружений. Аналогов в мире нет, и в очередной раз нас пытались поставить на колени. Днепропетровский агрегатный завод взялся решить эту проблему, самостоятельно разработать и обеспечить подготовку серийного производства.

Без поддержки государства за свой счет в сжатые сроки проблема была решена, что позволило создать целый ряд авиационных двигателей малой тяги с существенными конкурентными преимуществами по ТТХ и стоимости и обеспечить доминирование Украины на рынке этого вида вооружений.

Сейчас в промышленности Украины сложные времена, общий спад производства не обошел и "ДАЗ". Падение экспортных заказов в период карантина привело к спаду производства и возникновению задолженности по заработной плате и налогам. Руководство делает все возможное и невозможное, чтобы исправить ситуацию: сокращается задолженность, постепенно растут объемы производства. Но сегодня, как никогда, нужна действенная поддержка государства по рассрочке налоговой задолженности и увеличению оборонного заказа.

– Андрей Владимирович, можете назвать ваших сегодняшних лучших партнеров?

– Почему бы и нет. Это прежде всего Министерство обороны Украины, для которого мы делаем агрегаты топливных систем самолетов и вертолетов, комплекты запасных частей для поддержания летной и боевой готовности техники, которая защищает наши границы на востоке страны!.

Также предприятия ВПК, государственное предприятие "Завод им. В. О. Малышева" получает от нас топливные насосы, электродвигатели для бронетехники. Госпредприятия "Одесский авиационный ремонтный завод", "Запорожский государственный авиационный завод "Мигремонт", "Львовский авиационный ремонтный завод" заказывают нашему агрегатному топливные насосы и запасные части для авиационных двигателей и самолетов. Перечень этот можно продолжить.

– В свое время у завода было много и зарубежных партнеров…

– Некоторые из них сотрудничают с нами и сегодня. Регулярное участие в тендерах на поставку изделий и запчастей для Су-ЗОМКИ, МиГ-29, МиГ-21 и других обеспечивает наше предприятие заказами для США, Израиля, ОАЭ, Индии, Пакистана, Вьетнама, Китая. Но заказы эти сложные – важно их выполнить качественно, вовремя. При выполнении таких заказов важна хорошая работа государственного спецэкспортера.

Нельзя не сказать о том, что руководство и специалисты предприятия в течение последних десяти лет вели работы по расширению номенклатуры предприятия и импортозамещению продукции специального назначения для оборонной отрасли, которые традиционно поставлялись из РФ. Все работы по разработке документации, освоению серийного производства были выполнены за счет средств агрегатного завода без привлечения государственного финансирования.

Например, для АНТК им. О. К. Антонова агрегатный производит топливные и гидравлические системы самолетов типа Ан-148 (в рамках импортозамещения российских комплектующих изделий),разработана перспективная система электроснабжения самолета (СЭС), для ПАТ "Мотор-Сич"- СЭС вертолета, те же стартер-генераторы, турбогенераторы, топливные и масляные насосы, для ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика О. Г. Ивченко" - топливное оборудование двигателей и агрегатов систем энергоснабжения для летательных аппаратов.

– Сколько человек сегодня трудится на агрегатном заводе?

– Немногим больше тысячи специалистов. Это, как говорится, квинтэссенция, лучшие из лучших, которые сообща пережили все трудности. К сожалению, в этом году коллективу пришлось пережить еще одну неприятность.

Предприятию был нанесен ущерб в связи с невозможностью выполнения договорных обязательств. Производственно-коммерческая фирма "ТЕIС" пыталась осуществить рейдерский захват территории и оборудования агрегатного завода. Судя по всему, планы у них были глобальные – опечатать цеха, заблокировать работу нашего предприятия.

– Руководством завода были приняты меры по отражению атаки?

– Были направлены обращения в адрес СНБО, МВС, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции Украины. Была высказана просьба о принятии мер по защите предприятия и недопущению остановки деятельности завода. А также обеспечению верховенства права для предотвращения вреда обороноспособности государства и сохранения международного имиджа Украины как надежного партнера в военно-технической области. Благодаря оперативным действиям РНБО , МВД, прокуратуры и Минюста действия рэйдеров приостановлены, продолжается следствие. Что двигало этими лицами, только жажда наживы или стремление нанести ущерб обороноспособности Украины по заказу агерессора предстоит выяснить компетентным органам. Профсоюз Авиастроителей направил обращение к Президенту, подписанное руководителями ведущих предприятий отрасли, с просьбой лично разобраться в ситуации. Ждем теперь официальный ответ.

В завершении нашей беседы хочу отметить, что агрегатный завод делает все для того, чтобы вернуть ведущие позиции в машиностроительной отрасли. Прежде всего для сохранения и развития научно-производственного потенциала Украины, обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Мы уверены, что и впредь будем так же эффективно служить делу развития отечественного машиностроения, без которого немыслимо представить будущее Украины.