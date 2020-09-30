Зона свободной торговли  с Евросоюзом - прагматизм и защита национальных интересов украинских производителей

Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, Международный консультант ФАО ООН

Механизм беспошлинных импортных тарифных квот играет определенную положительную роль на начальном этапе выхода на рынок ЕС украинских производителей. Тем не менее, этот механизм нуждается в обновлении и пересмотре в рамках переговоров по актуализации Соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом в 2021 году с целью достижения большей эффективности Соглашения для обеих сторон.

Украине нужно учиться действовать прагматично в отношениях со стратегическим партнером – Европейским Союзом.

Украинскому бизнесу стоит оценить собственные возможности для торговли и инвестиционного сотрудничества с Европейским Союзом. При формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения предложения бизнеса должны быть учтены.

В 2016-2019 годах очевидна положительная динамика развития торговли с Европейским Союзом, который сегодня является главным торговым партнером Украины с долей более чем 41% от общего объема торговли товарами. Постепенно растет торговля товарами с высокой добавленной стоимостью.

В 2020 году украинские экспортеры используют возможности по 31 из 40 тарифных квот. По состоянию на конец августа, уже полностью использовано 8 тарифных квот на: мед, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, кукурузу, продукты переработки солода и крахмала, сахар. Используются тарифные квоты на обработанную продукцию из зерновых (81,2%), яйца и альбумины (75,0%), мясо птицы (73,4%), крахмал (73,3%), солод и пшеничную клейковину (72 2%), дополнительная квота на яйца и альбумины (60,4%), отруби, отходы и остатки (55,2%), дополнительная квота на мясо птицы (53,1%), овес (45,3% ), пшеницу (40,2%) и другие.

ЕС согласился пока только на импорт небольшого объема крохмалопатоки, который производится украинскими заводами всего за пару дней

Например, как отмечают производители крохмалопатоки, в этом секторе установился не равноправный торговый режим. Украинский рынок открыт для ЕС, а для украинских производителей европейский рынок - наоборот. Ведь ЕС согласился пока только на импорт небольшого объема продукции, который на самом деле производится украинскими заводами всего за пару дней. При этом лишь несколько стран эффективно торгуют на европейском рынке крохмалопатоки. Основные из них - это Израиль и Турция. И если ЕС существенно увеличит квоты для Украины, то украинские экспортеры зайдут на рынок ЕС как конкуренты Турции, а не европейского производителя.

Виноделы говорят - невозможно конкурировать с теми, у кого в бутылке до 70% дотаций

С 2021 года будет введена нулевая пошлина на ввоз вина в Украину. При этом на сегодня сложилась не лучшая ситуация на винодельческом рынке - импорт вина в Украину увеличился на 25-30% по сравнению с прошлым годом. То есть импорт глобально растет, а Украина не может обеспечить эффективной поддержки отрасли так, как это делается в ЕС. Например, во Франции на финансирование винодельческой отрасли выделялось до 8 млрд. евро на 2019 год. Поэтому конкурировать с теми, как говорят наши виноделы, у кого в бутылке до 70% дотаций, невозможно. Поэтому виноградники на сегодня вырубаются и ситуация для виноделов не очень благоприятна. При этом в ЕС мы экспортируем вина не так много. Наши основные направления экспорта - страны Африки, Азии и постсоветского пространства.

Больше всего Украина экспортировала плодоовощной продукции в сезоне 2019/20 в страны ЕС

В сезоне 2019/20 годов главным рынком реализации для плодоовощной продукции украинского производства были страны Евросоюза. На страны ЕС приходится уже 67% объема экспорта фруктов, ягод, овощей и орехов из Украины. Еще 14% приходится на поставки плодоовощной продукции украинского производства в страны Ближнего Востока, и лишь около 7% - в Беларусь, которая частично реэкспортирует украинскую плодоовощную продукцию на российский рынок.

За годы действий российского эмбарго на поставки плодоовощной продукции на рынок РФ, украинские садоводы и овощеводы полностью избавились от зависимости от данного рынка и даже нарастили объемы экспорта. А еще в сезоне 2012/13 годов Россия была основным рынком сбыта плодоовощной продукции из Украины. В эту страну направлялось более 29% всего плодоовощного экспорта на сумму около $ 75 млн. Еще около 3% экспорта украинских овощей, фруктов, ягод и орехов следовало в Беларусь. За семь лет зависимость украинского плодоовощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась примерно в семь раз, а Россия впервые выпала из десятки основных стран-покупателей украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 2019/20.

Украинские производители ищут возможности заработать больше на европейских рынках. В то же время на рынке является типичной ситуация, когда наша, например, ягода поставляется в Польшу, затем упаковывается и в Украину возвращается уже как продукция с высокой добавленной стоимостью - в этой ситуации надо искать какие-то пути переговоров со странами, видеть, где можно заработать больше и где создается именно добавленная стоимость. Если мы говорим о каких-то европейских моделях, которые можно адаптировать в Украине, то это, все же, поддержка малого фермерства и малого производителя. Например, в Швейцарии очень ценят своего производителя. И совсем не просто зайти на этот рынок с продукцией стороннему игроку рынка, ведь он достаточно защищен. Поэтому нам нужно идти тем же путем.

Неравнозначные условия для экспортеров сока

Соки отечественного производства экспортируются в ЕС с 18%-й ставкой пошлины. При этом продукция из ЕС импортируется в Украину по 0%- ставке.

Производители соков хотят инициировать установление зеркальных условий при импорте продовольственной продукции в Украину и экспорте украинских товаров, в частности соковой продукции и безалкогольных напитков.

Кроме того, они выступают с инициативой повышения ввозной пошлины для указанных категорий продовольственных товаров на территорию Украины до уровня, которым обложены украинские аналогичные товары, экспортируемые в ЕС.

Объемы меда, который украинцы экспортируют в ЕС в 7-8 раз превышает предоставленную нам квоту

Сейчас наша медовая отрасль является высокозависимой от рынка Европы. Туда направляется около 80% экспорта украинского меда. Страны ЕС считаются самыми большими в мире импортерами меда.

Около 40% потребностей потребителей в меде удовлетворяется за счет импорта. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в рамках которого начала функционировать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, способствовало увеличению стран-покупателей и наращиванию объемов экспорта украинского меда, а соответственно и поступлению валютной выручки в страну. Уже через год после подписания Соглашения, количество предприятий, имевших право поставлять мед на рынки Европейского союза, выросло до 52, а уже к концу 2019 г. - составило 72.

В течение действия Зоны свободной торговли украинские компании-экспортеры меда активно используют возможности беспошлинных тарифных квот. Как основная, так и дополнительная преференционная квота на мед была использована в первые дни нового года. Впрочем, квота выделенная для Украины была очень малой. Ведь объемы, которые мы экспортируем в ЕС в 7-8 раз превышают предоставленную нам квоту. Такой разрыв квот создает дополнительную нагрузку на сами предприятия, ведь все покупают объем под квоту и экспортируют в ноябре-декабре. В начале января же эту квоту полностью выбирают, а затем компании могут даже простаивать, либо осуществлять мизерные поставки. Профильные ассоциации, с целью решения указанной проблемы, предлагают снизить общую таможенную ставку на весь объем меда, который возможно будет экспортироваться в ЕС. Также предложение от производителей заключается в увеличении объемов квоты в несколько раз, ведь сегодняшние 5 тыс тонн - это мало для Украины.