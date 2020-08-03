Прозрачный конкурс по отбору давальца обеспечит бесперебойную работу Одесского припортового завода

Николай Синица, в.о. Председателя Правления – директора АО "ОПЗ"

Прошел год с момента возобновления работы Одесского припортового завода. Он оказался довольно насыщенным и результативным, позволив заложить основы возрождения завода и его возвращение на ведущие позиции в химической отрасли Украины. Так, по итогам 1-го полугодия 2020 г. ОПЗ отгрузил на экспорт рекордные за последние пять лет объемы химической продукции – 1,3 млн тонн аммиака и 402,4 тыс. тонн карбамида.

В июле 2020 г. завод посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Он был впечатлен работой предприятия и отметил, что завод находится в прекрасном состоянии.

Сегодня на ОПЗ проходит конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, сотрудничество с которым должно обеспечить гарантии бесперебойной и эффективной работы предприятия. Сейчас на рынке минеральных удобрений сложились благоприятные условия для получения максимально выгодных для ОПЗ доходов. Но теперь проведение финального этапа отбора заблокировано, а заинтересованные группы оказывают давление на членов Правления.

Как будет определен новый поставщик давальческого сырья

Порядок отбора, разработанный Правлением ОПЗ, по инициативе Наблюдательного совета ОПЗ, стал предметом общественных обсуждений. Его условия содержат в себе четкие критерии, которым должен соответствовать будущий давалец.

Ключевыми факторами для бесперебойной работы предприятия являются поставки газа и своевременный вывоз химической продукции. Поэтому одним из обязательных условий для участников на первом этапе конкурса стало наличие опыта по продаже минеральных удобрений за последние два года и возможность обеспечения ОПЗ газом. Эти требования существуют для того, чтобы сотрудничество с ОПЗ не стало первым опытом для компаний, которые раньше не работали в сфере продажи минеральных удобрений.

В свое время, работая по давальческой схеме, ОПЗ уже останавливался из-за переполненности складов и невозможности давальца организовать своевременную отгрузку химической продукции. Это, в свою очередь, привело к значительным финансовым убыткам и социальной напряженности среди трудового коллектива завода и в городе Южный.

Основным заданием порядка отбора стала разработка механизма, который защищает ОПЗ от рисков нестабильной работы и остановки производства. Дело в том, что запуск такого предприятия, как ОПЗ, после простоя – довольно дорогая и трудоемкая процедура. Возобновление производственных процессов после остановки завода требует затрат не менее 3 млн куб. м природного газа и дополнительных расходов в размере около 1 млн долл. США.

Почему не все участники прошли отбор

Отсутствие опыта реализации минеральных удобрений стало причиной отказа для участия во втором этапе конкурса по отбору поставщика давальческого сырья ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ".

ООО "Торговый дом "Сокар Украина" отметило, что имеет опыт только в поставке газа с примечанием, что продажа карбамида будет проводиться через аффилированную компанию. Однако, документального подтверждения касательно этого предоставлено не было. Кроме того, предложенные ООО "Торговый дом "Сокар Украина" механизмы реализации удобрений через аффилированные структуры не соответствуют порядку проведения конкурса.

В свою очередь, ЧП "ОККО КОНТРАКТ" настаивает на наличии у себя, как участника процедуры отбора компании-давальца, достаточного опыта в реализации минеральных удобрений, ссылаясь на деловые отношения с юридическими лицами, которые имеют соответствующий опыт. Однако анализ предоставленных документов показал, что непосредственно компания ЧП "ОККО КОНТРАКТ" на самом деле не имеет опыта в продаже минеральных удобрений. Предъявленные договора о предоставлении агентских услуг подтверждают только намерение сотрудничать в направлении содействия другим компаниям в поиске клиентов для заключения договоров купли-продажи минеральных удобрений. Однако, содействие в продаже другим компаниям нельзя считать самостоятельным опытом сбыта минеральных удобрений.

Таким образом, действия ОПЗ о недопуске двух субъектов хозяйствования ко второму этапу конкурса являются обоснованными и полностью находятся в установленных границах порядка проведения конкурса. Попытки искать любой политический подтекст в этих решениях руководящих органов ОПЗ являются безосновательными, поскольку вопрос проведения конкурса, его условий и отношений завода с компаниями-давальцами – это исключительно вопрос отношений двух субъектов хозяйствования, где именно ОПЗ – один с контрагентов.

Информационная атака и давление на Правление

В ближайшее время должен был пройти финальный этап конкурса, поскольку все три участника, которые участвовали во втором этапе, а именно, IBE Trade Corp., MADDOX SA и ТОВ "АГРО ГАЗ ТРЕЙДИНГ" дали предложения, которые одинаково отвечают критериям о наиболее привлекательном предложении в соответствии с порядком проведения конкурса.

Но вокруг конкурсного отбора развернулась бурная волна. Заинтересованные группы осуществляют информационные атаки и пытаются оказывать давление на членов Правления ОПЗ, чтобы добиться пересмотра результатов уже проведенных этапов отбора давальца. Безответственность этих заинтересованных групп создает опасность дестабилизации ситуации на предприятии и может привести к остановке завода.

Так, по заявлению ООО "Торговый дом "Сокар Украина" Хозяйственный суд Одесской области принял постановление, запрещающее ОПЗ совершать любые действия в рамках проведения конкурса. Это решение делает невозможным определение победителя и заключение нового давальческого соглашения.

Поэтому мы вынуждены временно приостановить проведение финального этапа конкурса, пока наша апелляционная жалоба будет рассмотрена, а предыдущее решение не будет отменено.

Когда это произойдет, будет определен победитель, который станет стратегическим партнером для ОПЗ и будет способствовать дальнейшей результативной работе завода.