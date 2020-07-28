Правительство должно заняться развитием скоростного железнодорожного сообщения

Александр Кава, транспортный эксперт

В начале XXI века наша страна сделала большой шаг в развитии скоростных железнодорожных перевозок. Уже в 2001 году был запущен первый скоростной дневной поезд "Столичный экспресс" по маршруту Киев - Полтава - Харьков. Это был первый шаг к созданию в стране сети дневных скоростных поездов. Ведь до этого в нашей стране развивались только ночные поезда.

Первый дневной скоростной поезд сократил время в пути между Киевом и Харьковом с почти 10 часов до 5 часов 55 минут, впервые предоставив гражданам возможность съездить на полдня в Киев или Харьков без необходимости ночевать в поезде. Поезд быстро стал востребованным и популярным. Особую выгоду от нового сервиса получили полтавчане поскольку время поездки в Киев для них сократилось до 3 часов при расстоянии 330 км.

Максимальная скорость "Столичного экспресса" была 140 км/ч, а средняя на всем маршруте - превышала 80 км/ч.

Популярность услуги привела к появлению уже в 2002 году второго "Столичного экспресса" уже на маршруте Киев - Днепропетровск. Средняя скорость этого поезда превысила уже 90 км/ч и он также стал очень востребованным. В наборе услуг этого экспресса появилась возможность перевозки личного автомобиля в вагоне-автомобилевозе, который был включён в состав скоростного поезда.

В 2004 году был запущен первый международный ночной скоростной поезд на маршруте Киев - Москва, который сократил время поездки между двумя столицами сразу на 5 часов - с 13 часов до 8 часов. А средняя скорость этого экспресса превысила 105 км/ч. Для удобства пассажиров пограничный и таможенный контроль начали проводить на вокзалах, а не среди ночи на границе. Несмотря на стоимость билета сопоставимую со стоимостью авиаперелета, скоростной поезд был очень востребованным.

Следующий этап развития скоростного жд сообщения в нашей стране связан с подготовкой страны к чемпионату Евро-2012. Именно тогда была проведена модернизация для повышения скорости железнодорожных линий между Киевом и городами, где проходили игры чемпионата. На линии были запущены современные скоростные электропоезда "Интерсити+" с максимальной скоростью 160 км/ч, а средняя скорость этих поездов вплотную приблизилась к 120 км/ч. Эти поезда вышли на маршруты Киев - Полтава - Харьков, Киев - Полтава - Донецк и Киев - Львов. Примечательно, что благодаря инвестициям в инфраструктуру время поездки из Киева в Харьков сократилось ещё на полтора часа до 4 часов 27 минут. Позже скоростные электропоезда вышли на маршрут Киев - Днепропетровск.

Потом в сегменте началась стагнация. Планы по модернизации новых линий и значительному увеличению парка скоростных электропоездов остановились. Но даже в таких условиях удалось немного расширить сеть скоростного движения: появились электропоезда "Интерсити+" на маршрутах Киев - Кривой Рог, Киев - Одесса, Киев - Запорожье, Киев - Красноармейск, Киев - Трускавец, Киев - Перемышль и Киев - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов. Однако из-за недостаточного вложения средств в содержание ранее модернизированных линий, железнодорожники вынуждены были увеличить время поездки на многих направлениях скоростной сети.

Несмотря на то, что развитие сети остановилось, спрос на поездки в скоростных поездах "Интерсити+" стабильно растёт. Многие наши соотечественники уже не могут себе представить поездки по стране без наших электропоездов "Интерсити+". На многие направления билеты разлетаются за долго до дня поездки.

Уверен, что правительство должно вернуться к вопросу развития скоростного железнодорожного сообщения в нашей стране. Очевидно, что "Украинская железная дорога" не может самостоятельно финансировать такие проекты. Примечательно, что и в странах-членах ЕС проекты по развитию железных дорог финансируются напрямую государством. Например, недавно правительство Германии приняло решение о финансировании программы модернизации железной дороги страны на 62 миллиарда евро в период 2020-2029 годов, а также недавно правительство выделило из федерального бюджета страны 1 миллиард евро на приобретение ещё 30 высокоскоростных электропоездов ICE.

Скоростные поезда - это не только повышение мобильности и экономической активности граждан, но также возможность экономии ценного невозобновляемого ресурса - времени граждан. Ведь сэкономленное время многие будут использовать для создания прироста ВВП страны.

Нашему правительству стоит по аналогии с европейскими начать из государственного бюджета страны финансировать проекты по приобретению новых скоростных электропоездов и модернизации для повышения скорости движения поездов на существующих и новых направлениях.

Например, дополнительные скоростные электропоезда "Интерсити+" возводили бы увеличить количество рейсов на маршруте Киев - Полтава - Харьков с 3 до 5 рейсов в день, запустить дополнительные рейсы на всегда дефицитных маршрутах Киев - Днепр и Киев - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов, увеличить до двух пар в сутки движение электропоездов на маршруте Киев - Константиновка.

Государственные инвестиции в инфраструктуру для повышения скорости движения необходимы в маршрут Киев - Полтава - Харьков, чтобы сократить время поездки до 4 часов. Модернизация и электрификация линии Красноград - Днепр позволит запустить скоростные "Интерсити+" на маршруте Киев - Полтава - Днепр со временем поездки менее 5 часов. Необходима масштабная модернизация линии Киев - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов для достижения времени поездки в 5 часов. Есть хороший потенциал по запуску новых "Интерсити+" после завершения электрификации на маршрутах Киев - Николаев (время поездки 5 часов) и Киев - Ивано-Франковск (время поездки 6 часов).

Реализация таких проектов не только повысит инвестиционную привлекательность наших регионов и предоставит гражданам новый уровень комфорта в поездках по стране, но существенно сблизит разные части нашей единой страны.