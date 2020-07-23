Договоренность в ТКГ как первый шаг к контролю над границей

Сергей Быков, руководитель Аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Можно относится к Банковой сколько-угодно критично, но команде президента удалось сдвинуть процесс переговоров по Донбассу с мертвой точки, куда его завела предыдущая власть

От трехсторонней контактной группы (Минской) пришли хорошие новости, в режиме видеоконференции договорились о всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля. Можно предположить, что помогли родные стены, в которых оставались участники переговоров, но скорее дело в работе украинского дипкорпуса на встречах в Берлине и Париже летом этого года. Эту новость можно смело назвать первым серьезным прогрессом в переговорах.

Обстановку на фронте в течение последнего полугода вряд ли можно назвать совсем «тихой», однако интенсивность огня заметно снизилась. При этом шокирующие эпизоды продолжают происходить, но носят они скорее частный характер, как недавняя история с военным медиком. Если с новыми договоренностями удастся существенно сократить или, даже можно надеяться, свести до нуля количество обстрелов на длительное время и тем самым сохранить жизнь и здоровье еще большему числу украинских воинов – это будет уже блестящий результат.

Надо ли говорить, что продвижение вперед стало возможным благодаря слаженной работе украинского дипкорпуса. Между встречей лидеров «четверки» и нынешними договоренностями прошло так много времени именно потому, что наши дипломаты не отступали, говорят в дипломатических кругах. Так что переговоры нельзя назвать простыми.

Информация, которая просачивается по разным источникам с Банковой, сообщает, что команда Зеленского готовит более интенсивные шаги и намерена вывести переговоры из того тупикового положения, в которое поиск компромисса зашел в последние годы правления Порошенко.

Что же, самое время надеяться, что все стороны будут придерживаться договоренностей и в скором времени мы услышим хорошие новости, которые приблизят прекращение войны на Востоке. Следующими шагами должны быть выведение иностранных войск, разоружение незаконных формирований и контроль над границей.