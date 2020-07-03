Китай-Гонконг и Киев-Донбасс: одна страна, две системы? Возможно ли сравнение?

Валентин Гайдай, кандидат исторических наук, политический эксперт

Вчера, 1 июля, исполнилось 23 года с момента передачи Гонконга Китайской народной республике. Процесс передачи Гонконга КНР был длительным и сопровождался целым раундов переговоров, компромиссов и уступок. И, в конце концов, в ночь с 30 июня на 1 июля 1997 года был спущен британский флаг и поднят флаг КНР и специального административного района Гонконг.

Оглядываясь на недавнюю историю передачи суверенитета над отдельными территориями, как в случае с Гонконгом, вспоминаются и украинские реалии с реинтеграцией Донбасса, ведь, по сути, возращение Гонконга Китаю было тоже реинтеграцией.

Не секрет, что часть украинского общества и политикума довольно болезненно реагируют на реинтеграцию Донбасса на условиях минских соглашений или т.н. формулы Штайнмаера, которая, по сути, является алгоритмом выполнения этих соглашений. Многие усматривают в минских соглашениях сдачу национальных интересов и пресловутые «красные линии», которые переходить нельзя. При этом, многие хотят видеть Донбасс в составе Украины, но четкого механизма его возврата в обход минских соглашений найти не могут.

Как уже было упомянуто выше, процесс передачи Гонконга Китаю был довольно сложным, но все же он состоялся на определенных условиях. Какие это были условия, каким был этот процесс и может ли опыт реинтеграции Гонконга стать примером для Украины в вопросе Донбасса?

Итак, в 1898 году Великобритания взяла в аренду Гонконг сроком на 99 лет. Хотя, точнее будет сказать, взяла в аренду не сам Гонконг, а так называемые "Новые территории" – земли на материковом Китае. Ведь Гонконг в первоначальном плане это только остров, а не весь современный специальный административный район. Но, тем не менее, 23 года назад Британия вернула Китаю не только эти самые "Новые территории", но и сам остров Гонконг и порт Коулун, который Британская империя не брала в аренду в далеком 1898 году.

Со своей стороны, власти КНР еще при Дэн Сяопине обещали Гонконгу, а так же бывшей португальской колонии Макао специальный статус на 50 лет, который предполагал широкую автономию в составе КНР. Эти уступки китайской стороны вошли в историю под названием «одна страна, две системы».

Этот принцип – одна страна, две системы может стать хорошим примером для Украины в вопросе возврата контроля над Донбассом. Тем более, что в отличии от Гонконга или Макао никаких сверх полномочий делегировать Донбассу не планируется и не требуется. Например, минские соглашение не предусматривают введения в ОРДЛО отдельной валюты, системы образования, а экономическая, налоговая, таможенная политика Донецка и Луганска предполагается куда менее свободной, чем в Гонконге.

Не стоит забывать и про международную субъектность и некоторую запутанность ситуации. Великобритания брала Гонконг в аренду у империи Цин, а отдавала КНР (Китайской народной республике), и это при наличии государства Китайская республика Тайвань, который десятилетиями оспаривает суверенитет над материковым Китаем. Этот пример – хороший аргумент в пользу того, что как бы не менялась власть в Украине – минские соглашения не имеют срока давности, а возвращение в состав Украины Донбасса, как и Крыма , должно быть всегда в приоритете любых украинских властей.