​​​​​​​Что необходимо знать о пошлинах на российские нефтепродукты

Олег Гез, исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО "Укрнафта"

Что будет с ценами

Рост цен на нефтепродукты в Украине в результате внедрения пошлины на российские дизельное топливо и автогаз — это миф. Цены на АЗС, в конце концов, зависят от цен на нефть, акцизов и курса доллара. Текущая ценовая ситуация на рынках нефти не дает оснований говорить о росте.

В августе 2019 года правительство ввело спецпошлину в размере 3,75% на импорт трубопроводного российского дизеля. Тогда так же некоторые импортеры, нанятые эксперты и их союзники говорили об угрозе роста цен. Однако в реальности цена на дизельное топливо на АЗС с тех пор сократилась на 25%. Главным образом из-за падения цен на нефть.

Так, после введения спецпошлины импортеры российского топлива могут потерять примерно 40 копеек на литре дизтоплива. Однако на розничном рынке рост цен будет сдерживаться за счет конкуренции между национальными производителями и импортерами.

Государственный бюджет

Госбюджет Украины только выиграет от введения пошлины. Дополнительные доходы могут составить от 2,7 до 4 млрд грн в год, в зависимости от динамики цен и объема импорта. Представители импортеров российского топлива говорят, что украинский рынок является премиальным для российских нефтяников. Понятно, что российские компании заинтересованы сохранить статус-кво и зарабатывать сверхприбыли на украинском рынке. Но украинское правительство должно действовать в интересах Украины и ее граждан, и премиальные заработки российских нефтяников направить в украинский бюджет.

Энергетическая зависимость / независимость

Опыт российско-украинских газовых войн учит нас, что Россия использует энергоносители как средство давления и влияния. Диверсификация поставок газа и отказ от прямого импорта газа из РФ выбила из ее рук это оружие.

С нефтепродуктами ситуация противоположная: 80% нефтепродуктов импортируется, при этом около 38% - из Российской Федерации. К чему это может привести? В апреле 2019 года правительство РФ запретило экспорт в Украину битума. Следствие: дефицит и рост цен. В конце 2019 года правительство РФ ограничило поставки нефти на беларуские НПЗ, откуда поступает треть бензина на украинский рынок. Следствие: дефицит и скачок цен в Украине.

Подпитывать подобную зависимость от РФ собственными руками не менее опрометчиво. Импортная пошлина — это действенный инструмент диверсификации, который позволяет двигаться к этой цели без потрясений для экономики и потребителей. Пока Украина имеет время и возможность уменьшить зависимость от российских нефтепродуктов контролируемо и на собственных условиях. Если Россия применит свою нефтяное оружие, времени и пространства для маневра у нас уже не будет.