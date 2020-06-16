Чем грозит Украине коллапс еврозоны?

Василий Зоря, Пресс-клуб журналистов-международников

Cаммиты стран-членов ЕС в формате видеоконференций вошли в практику первых лиц не по их воле. Но успели прочно занять место в ряду традиционных встреч. Ближайший на высшем уровне запланирован на 19-го июня. Он соберет на виртуальной платформе президентов и премьеров из 27 европейских столиц.

Формально повестка дня включает создание фонда восстановления экономики после кризиса с COVID, а также подготовку бюджета на 2021-2027 годы. Фактически дискуссия развернется о перспективах ЕС.

В прошлом году глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель признал: состояние Евросоюза не просто хрупко. Он дрейфует, если не к распаду, то к изменению сути идеи.

Брекзит, долги, протекционизм, миграция, популизм, враждебность Трампа, иезуитство Путина. Точку поставила пандемия с игнорированием солидарности и закрытием внутренних границ в ЕС.

На видеоконференциях стали возникать не просто трения. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, он был удивлен «сильной и откровенной конфронтацией» с канцлером Меркель. Итальянцев поддержали лидеры Испании и Франции. Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что «мелочность подрывает сам дух ЕС» (мелочи объемом в миллиарды).

Ангела Меркель столкнулась с самым сложным вызовом за историю ЕС. Немцы вынуждены либо заплатить за выход всего объединения из кризиса, либо европроект будет обречен. По итогам канцлер согласилась пойти на уступки: в Европе «у национального государства будущего нет».

Санкции ЕС против ЕС

Коронавирус нанес тяжелейший удар по еврозоне. Франция и Италия — в рецессии. За первый квартал 2020 года ВВП Испании сократился на 5, 3%, Италии — минус 4,7%, Франции — еще на 5,8%. Германия тоже вступила в рецессию (минус 2, 2%).

Экономика сжалась самыми быстрыми темпами в истории ЕС. И нуждается в сумме в 1,35 триллиона евро для восстановления экономики и запуска чрезвычайной программы скупки облигаций.

Для начала Еврокомиссия предложила создать спасательный пакет из займов, субвенций и грантов объемом в 750 миллиардов евро, чтобы распределять среди наиболее пострадавших стран и отраслей экономики.

Но против тяжеловесов (Франции, Германии, Испании, Италии) выступила т.н. “скупая четверка” (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция). Она предложила сформировать фонд не безвозмездных выплат, а единовременных кредитов. И не более, чем на два года с ограничением сферы трат.

Критичным также осталось, как распределять средства. Кто будет следить, чтобы более слабые страны ЕС не извлекали выгоду за счет более сильных партнеров? Какие ввести налоги: на цифровые компании, пластиковые отходы, выбросы углекислого газа?

Жару прибавляют сюрпризы. Элита никак не придет в себя от истории с Конституционным судом Германии. Суд в Карлсруэ посчитал, что Европейский центробанк ущемляет права немцев, вынуждая Бундесбанк без ограничений скупать еврооблигации. Налицо был конфликт — национальных и общеевропейских интересов.

Суд не имел права усомниться в компетенции евроструктур. Но потребовал представить доказательства правомерности безоглядных скупок. Это вызвал скандал в штаб-квартире ЕС, Германии пригрозили даже санкциями.

Вывеска без содержания

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц прогнозировал, что коллапс еврозоны из 19 государств-членов ЕС неотвратим. В силу конструктивных недостатков. Стиглиц доказывал: введение в оборот единой евровалюты двадцать лет назад не было необходимо.

Как предположил другой экономист Филип Багус в книге “Трагедия евро”, при создании евровалюты заложили самоуничтожающийся механизм. Евро появилось исключительно как политический проект для укрепления ЕС. Каждая страна получила печатный станок, используя его в ущерб партнерам.

Ярче всего перекос проявился в Греции, которую ЕС еле вытащил из дефолта. Недаром семь стран ЕС (Польша, Венгрия и другие) притормозили вступление в еврозону, иначе частично потеряют контроль над национальными экономиками. При наихудшем раскладе евро выведут из оборота и вернутся к национальным денежным единицам.

Но как считает президент Литвы в 2009–2019 годах Даля Грибаускайте, ЕС может спасти глубокая евроинтеграция с созданием фискального союза. Хоть это и ведет к отказу от доли национальных суверенитетов. Но без конкурентноспособной экономики ЄС рискует остаться лишь в виде вывески.

Брак по расчету

Всеми силами стремящейся в Евросоюз, Украине впору задуматься. Насколько в сложные времена ЕС способен выполнять обязательства перед союзниками? Помощи для бедных соседей ему брать неоткуда, если на повестке дня стоит вопрос о выживании богатых.

Как спрогнозировал Леонид Кучма, Украина сможет войти в Евросоюз через 10-15 лет или никогда. Экс-президент сказал, что лично склонен к второму. О повороте к “совку” в принципе речь не идет. Но, по опросам, в декабре прошлого года 60% украинцев вступили бы в ЕС (КМИС), 52% — в январе 2020-го (IRI), 46% — в апреле этого года (агентство «Рейтинг»).

В Киеве продолжают поиски партнеров, оглядываясь на Брюссель. И понимают, что там скорректировали курс на Китай. Перестали считать его военной угрозой, признали самым крупным деловым партнером.

Для Украины Китай тоже второй год как главный торговый партнер (как отдельная страна). За счет его инвестиций можно восстанавливать отечественную экономику. Часть производств, выведенных из Китая вследствие торговой войны с США, можно разместить в Украине. Дешевая рабочая сила и сырье, ЗСТ с Евросоюзом, удобная география, качественная логистика — преимущества для переноса.

Американцы вряд ли будут в восторге от сближения Киева с Пекином. Как от будущего установления безвизового режима между обеими странами и даже от использования во время эпидемии украинских транспортников в Китае.

Но, как говорил Конфуций, перемены наступают лишь тогда, когда в них возникает потребность. На Банковой готовят визит Президента Украины в Пекин к 10-летию провозглашения двусторонних отношений стратегическими. Брак по расчету с Китаем может оказаться лучшим вариантом, чем статус Украины как не засватанной бесприданницы.

Еще немного и в «Борисполе» могут появится надписи, как в минском аэропорту. На трех языках — родном, английском, китайском. Непривычно, красноречиво, хотя и логично.