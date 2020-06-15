ПАСЕ на карантине: как пандемия повлияла на работу Ассамблеи

Инна Волкова, юрист-международник, ассоциированный эксперт Института стратегических исследований "Новая Украина"

Когда состоится следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, оказавшейся на карантине? Как работают ее комитеты в условиях пандемии? Кто мониторит выборы в странах-членах Совета Европы? Обо всем этом информации в Украине практически нет, хотя для нашей страны, не входящей в Евросоюз, ПАСЕ особенно важна как площадка, где украинские парламентарии участвуют в принятии решений в вопросах международного и регионального значения. Поэтому необходимо восполнить этот пробел.

Парламентская Ассамблея, как один из уставных органов Совета Европы, в пленарном режиме заседает четыре раза в год. В рамках пленарных недель дебатируются требующие неотложного внимания вопросы и доклады, принимаются резолюции, которые являются инструментами "мягкого права", а также рекомендации Комитету Министров Совета Европы по тому или иному вопросу. В связи с пандемией COVID-19 Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рик Демс объявил об отмене заседаний в рамках весенней сессии, на которой должны были, в частности, рассматриваться доклады о внесении изменений в Регламент организации в контексте нарушения государствами-членами своих обязательств; противостоянии сексуальному насилию, жертвами которого становятся дети; внедрении института Интернет-омбудсмена. Рассмотрение этих и других вопросов перенесены на неопределенное время, так как понимания, когда будет проведена летняя сессия ПАСЕ также пока нет. Окончательное решение по проведению летней сессии будет принято Бюро ПАСЕ в конце июня, но, в связи с темпами распространения пандемии, вероятность ее проведения, даже в более поздний период, очень маловероятна.

Большой блок работы в рамках ПАСЕ проводится в девяти комитетах, где назначаются докладчики по тому или иному вопросу, готовятся и обсуждаются проекты докладов, резолюций и рекомендаций, которые в дальнейшем выносятся на обсуждение в рамках пленарных заседаний Ассамблеи. В связи с отсутствием возможности собираться на "живые" заседания комитетов, вся их деятельность была перенесена в онлайн-пространство.

Во второй половине мая – в начале июня комитеты перестроили свою работу и провели первые полноценные дистанционные заседания. В частности, среди вопросов, которые стояли на повестке дня комитетов, – назначение докладчиков по темам, связанным с влиянием COVID-19 на избирательные процессы, права человека и верховенство права. Работа пяти политических групп в ПАСЕ также была перестроена под дистанционный формат и выстраивалась каждой группой индивидуально.

А вот деятельность наблюдательных миссий за проведением выборов и референдумов оказалась парализованной. В частности, 21 июня 2020 года Сербия готовится к проведению парламентских выборов, а 28 июня 2020 года должны состояться президентские выборы в Польше, но на сегодняшний день ПАСЕ не делегирует наблюдательные миссии с целью осуществления мониторинга избирательного процесса в этих странах.

Вместе с тем, у членов ПАСЕ в распоряжении остается инструмент, позволяющий обращать внимание на проблемы, которые в связи с пандемией не только остаются нерешенными, но и усугубляются. Это – политические заявления. В частности, в апреле 2020 года Президент ПАСЕ Рик Демс инициировал #PACEVoices, в рамках которой парламентарии могут осветить в соцсетях острые и требующие внимания вопросы в области гарантирования прав человека, верховенства права и демократии.

Хотя полностью перенести деятельность ПАСЕ в онлайн-пространство невозможно, Ассамблея в максимальной степени адаптировалась под новые реалии. В части Украины в Ассамблее на этапе подготовки находятся доклады по MH17 и по ситуации с крымскими татарами. Так что членам украинской делегации есть с чем активно работать, пусть и в новом формате.