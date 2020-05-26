Избрание Тимошенко президентом в 2010-м году уберегло бы Украину от войны

Константин Матвиенко, украинский писатель, публицист, политический обозреватель и общественный деятель

(подается на языке оригинала)



Телепроект Савіка Шустера «Свобода слова» здійснив цікаве соціологічне опитування, запропонувавши громадянам України відповісти на питання, як би вони проголосували у друговому турі виборів президента, починаючи від пари Леонід Кравчук – В’ячеслав Чорновіл у 1991 році, коли б отримали таку повторну «ретроспективну» можливість.

Результати на інфографіці.

Бачимо, що окрім пар: Леонід Кучма – Петро Симоненко, у 1999 році та Володимир Зеленський – Петро Порошенко у 2019 році, у всіх інших випадках виборці кардинально змінили свою думку.

Так на виборах 2010 року за Юлію Тимошенко тепер би готові були б проголосувати вчетверо більше, ніж за Віктора Януковича. Так само за неї ж у 2014 році було б готовими проголосувати на третину більше виборців, ніж за Петра Порошенка і саме вона б стала переможницею в першому ж турі.

Ці дані, разом з іншими фактами, зокрема свідчать, що у 2010 році Україна пройшла вододіл, коли більшість громадян були на боці Юлії Тимошенко.

Однак! Олігархічна система колективно, керуючись інстинктом самозбереження, організувала фальсифікацію підсумків виборів, привівши до влади Віктора Януковича. Він, менше ніж за чотири роки, спричинив в Україні масові протести проти здирницької системи управління та відмови від курсу європейської інтеграції, а зазнавши повної поразки свого проолігархічного курсу, втік з країни.

Обрання ж у 2010 році Юлії Тимошенко вберегло б Україну від війни, людських, територіальних та економічних втрат. Сьогодні ми були б міцнішими і значно менш підвладними кризовим обставинам, спричиненим глобальними світовими проблемами.