Тестирование власти на коронавирус: успешно сдали только регионы

Роман Лозинский, народный депутат, фракция “Голоса”

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Любой кризис показывает, насколько мы сильны. Кризис показал, чего стоит правительство, которое "догоняет" людей. Люди вышли на улицы - карантин смягчили. Бизнес вышел на протесты - его выпустили работать.

Это не та власть, которой мы заслуживаем, власть должна анализировать и думать. Вести за собой. Но у меня есть и хорошие новости. Такая власть существует. В Украине. В регионах. Посмотрите сами.

Битва с вирусом. За чей счет?

На днях Минфин опубликовал сводные данные расходов на предотвращение распространения коронавируса за март-апрель . Потрачено более 1,8 млрд грн.

Из них 3/4 - это средства местных бюджетов.

То есть, сначала власть перекраивает бюджет, из-за чего местные власти недосчитываются 9,65 миллиардов. "Под нож" пошли, в частности, ГФРР (Государственный фонд регионального развития) и субвенции на поддержку развития ОТО (Объединенная территориальная община). А сразу после этого сваливает на общины наибольшее бремя расходов на борьбу с COVID-19.

Так, например, на закупку медикаментов с начала карантина уже потратили 640 млн грн. Из этой суммы 76% - средства местных бюджетов (495 против 145 млн грн). В ситуации с закупкой масок, антисептиков и экспресс-тестов справедливости немного больше - там получился паритет: полмиллиарда гривен местные бюджеты разделили практически поровну с государственным.

Очевидно, эти цифры не включают сотни тысяч масок, защитных экранов, халатов и рек антисептика от волонтёров. Они сегодня, как и в 2014, стали делать то, чего не может обеспечить государство. Но об этом позже.

Мы все болеем за богатые местные общины. И в идеальной картинке Украины они должны быть способны справиться с самыми разными потрясениями. Но ситуация с карантином иная. Она показала, что в условиях кризиса центральная власть умывает руки и пасует проблему низам - там разберутся.

Так как же общины справляются? Примеры действительно вдохновляют.

История первая: делай, а не говори

В первый день введения карантина в правительстве заявили, что в течение недели решат все проблемы производителей антисептических средств и недостатка дезинфекторов не будет. Но самих антисептиков в достаточном количестве не было, а цены на них взлетели в разы. В соцсетях даже шутили, что личные сбережения лучше хранить в литрах антисептика, а не в гривне, которая в марте активно обесценивалась.

Кто смог лучше справиться с вызовом? Регионы. В селе Котыкивка на Ивано-Франковщине председатель сельсовета Иван Вережак не искал дорогой антисептик, а делал его... прямо в помещении сельсовета. Спирт, перекись водорода и глицерин нашли в селе, посоветовались с медиками, в каких пропорциях нужно правильно смешать составляющие и получили только за первый раз более 20 литров антисептика. И сэкономили в дальнейшем десятки тысяч гривен. Вспомните, сколько стоили антисептические средства в марте.

История вторая: покупай, когда надо

Полтора месяца тянулась эпопея с централизованными государственными закупками для борьбы с коронавирусом. Сначала их блокировал предыдущий глава Минздрава Илья Емец, который хотел посадить на потоки своего человека. Дело Емца продолжил нынешний министр здравоохранения Максим Степанов, когда заблокировал покупку защитных костюмов у украинского производителя, чтобы за те же деньги приобрести китайские. Вдвое дороже и значительно меньшую партию. Поэтому медики недополучили 50 000 костюмов, а украинские производители - потеряли заказ на десятки миллионов гривен.

В Волынской области головы трех соседних общин не делили деньги и не решали, кто получит больше откат. Боратинская, Липинская и Пидгайцивська объединенные территориальные общины выделили по 500 тысяч гривен, чтобы приобрести в Луцкую районную больницу аппарат искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты. С момента выделения денег и до того, как медики получили оборудование, прошла неделя. Знаете, откуда такая оперативность? Ведь именно у председателей своих общин жители в первую очередь спросят, что те сделали, чтобы в больнице было чем лечить от коронавируса.

История третья: защищай наиболее уязвимых

Сейчас в Украине официально более 12 000 больных COVID-19. Каждый пятый из них – медик. Это свидетельствует об одном - правительство провалило свою работу и не смогло защитить тех, кто находится на передовой борьбы с заболеванием. Хотя из Китая в Украину регулярно прибывали самолеты с тестами и средствами индивидуальной защиты, но куда они шли - мы не знаем.

Не знали этого и врачи. Потому обращались к знакомым волонтёрам с просьбой купить маски, халаты, собрать деньги на аппараты искусственной вентиляции легких. Так, собственно, и возникла инициатива #ДіємоРазом, которую запустил лидер «Голоса» Святослав Вакарчук - он передал 1 миллион гривен из личных сбережений на нужды больниц во Львовской и Одесской областях. Львовские предприниматели и меценаты собрали деньги, купили ткань, а фабрики, которые основал наш депутат Ярослав Рущишин, сшили тысячи защитных костюмов. Их передали медучреждениям во Львове и области.

Это могла бы быть история о том, как местные власти, активисты и правительство работают вместе. Но господин Шмыгаль и компания оказались слабым звеном в вопросе спасения страны. Они не хотят учиться. Они хотят "рулить". И именно поэтому успешные руководители ОТО и городов сейчас под угрозой.

Партия большинства, у которой нет команды, четко поняла, кто на самом деле умеет управлять. И начала готовить для них новые правила выборов - нечестные и несправедливые. Чтобы всех этих людей привести к себе на поклон. И заставить надеть футболки какой-то из партий. Поэтому мы должны их защитить. Это та власть, которую защищать не стыдно.