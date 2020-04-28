Защита инвестиций во время финансового кризиса

Дмитрий Овсий, Управляющий партнер, Адвокатская фирма GORO legal

Основная характеристика любого кризиса, в т.ч. и финансового является неопределенность: отсутствие четкого понимания направлений для развития, нестабильность финансового курса и инфляция, спад активности работы практически всех сфер деятельности и т.д.

Вместе с тем, время кризиса – это время, когда можно объективно оценить инвестиционные активы, их привлекательность, надежность и функциональность, а также расходы и продуктивность команды.

В любом случае, бездействие – это худшая тактика во время кризиса.

Первое, что должна предпринять компания в такой ситуации, разработать план действий, так называемый «action plan», куда включить меры по защите инвестиций и финансового аудита, и лишь затем начинать искать возможности заработка в период спада.

Аction plan должен включать несколько вариантов сценариев развития ситуации.

Защита инвестиций – это комплекс действий, направленных на снижение рисков, которые могут привести к их потере.

Защита инвестиций включает в себя следующее:

аудит своих инвестиционных активов, правовой аудит или due diligence, сюда входят действия по уточнению статуса права собственности на активы, с обязательным выяснением всех юридических тонкостей: кому что принадлежит, кто может претендовать на ту или иную собственность, проверка существующих договоров, сроков их действия, анализ банковских договоров, и т.д. В обязательном порядке нужно пересмотреть корпоративный договор, и в случае необходимости, предусмотреть ряд гарантий, на которые может рассчитывать инвестор, в т.ч. возмещение убытков или выход из бизнеса

инвентаризация «слабых мест» финансовых вложений, включая переоценку стоимостей инвестиционных проектов, определения степени устойчивости и стабильности финансовых вложений, качественную и количественную оценку инвестиционных проектов

оценка возможных рисков, финансовых, юридических, экономических, в т.ч. рисков изменения курсов валют, процентных ставок, усиление или ослабление инфляции, риски общего развития экономики в стране и в мире

аудит управляющего менеджмента

оптимизация затрат.

После оценки существующих рисков, необходимо разработать конкретный план действий, которые повысят защищенность инвестиций. Также в action plan должен входить ряд стабилизационных финансовых действий, направленных на поддержание и улучшение текущей ситуации:

реструктуризация бизнеса, введение новых юр. лиц, проведение процедур слияния или поглощения, пересмотр экономической модели бизнеса (при необходимости);

постоянный контроль и мониторинг финансовых средств, а именно: регулярное составление финансовых отчетов по состоянию финансов на текущий момент, контроль входящих и исходящих платежей, детальный анализ предстоящих платежей и возможных изменений объема денежных поступлений, включая необходимые выплаты. Для такого финансового контроля возможно создание централизованной системы финансового управления денежными средствами;

банковское и налоговое планирование;

пересмотр политики дивидендов и выкупа акций;

защита интеллектуальной собственности, данных, и любой другой информации по бизнесу;

создание группы антикризисного управления инвестициями.

Подытожим, защита финансовых инвестиций – это обязательные и необходимые меры во время финансового кризиса. Бездействие в этой ситуации может привести к значительным убыткам, или вовсе к их потере всех финансовых средств. Разработка надежного плана действий, который будет включать в себя несколько вариантов развитий ситуации, а также оценка всех финансовых рисков, помогут сохранить Ваши финансы, а также найти новые возможно для их увеличения, несмотря на возникшие сложные ситуации.

В любом случае следует понимать, какие действия предпринимать первоочередно, а что нужно сделать во вторую очередь, инвестируйте в более перспективные проекты, и повремените с теми, которые кажутся вам небесспорными, приостановите проекты, которые не слишком важные для судьбы вашего бизнеса. И всегда помните, что кризис – это не только проблемы, но и возможности.

Основные советы: