Колонки

17:28 28.04.2020

Автор: ДМИТРИЙ ОВСИЙ

Защита инвестиций во время финансового кризиса

3 мин читать
Защита инвестиций во время финансового кризиса

Дмитрий Овсий, Управляющий партнер, Адвокатская фирма GORO legal

Основная характеристика любого кризиса, в т.ч. и финансового является неопределенность: отсутствие четкого понимания направлений для развития, нестабильность финансового курса и инфляция, спад активности работы практически всех сфер деятельности и т.д.

Вместе с тем, время кризиса – это время, когда можно объективно оценить инвестиционные активы, их привлекательность, надежность и функциональность, а также расходы и продуктивность команды.

В любом случае, бездействие – это худшая тактика во время кризиса.

Первое, что должна предпринять компания в такой ситуации, разработать план действий, так называемый  «action plan», куда включить меры по защите инвестиций и финансового аудита, и лишь затем начинать искать возможности заработка в период спада.

Аction plan должен включать несколько вариантов сценариев развития ситуации.

Защита инвестиций – это комплекс действий, направленных на снижение рисков, которые могут привести к их потере.

Защита инвестиций включает в себя следующее:

  • аудит своих инвестиционных активов, правовой аудит или due diligence, сюда входят действия по уточнению статуса права собственности на активы, с обязательным выяснением всех юридических тонкостей: кому что принадлежит, кто может претендовать на ту или иную собственность, проверка существующих договоров, сроков их действия, анализ банковских договоров, и т.д. В обязательном порядке нужно пересмотреть корпоративный договор, и в случае необходимости,  предусмотреть ряд гарантий, на которые может рассчитывать инвестор, в т.ч. возмещение убытков или выход из бизнеса
  • инвентаризация «слабых мест» финансовых вложений, включая переоценку стоимостей инвестиционных проектов, определения степени устойчивости и стабильности финансовых вложений, качественную и количественную оценку инвестиционных проектов
  • оценка возможных  рисков, финансовых, юридических, экономических, в т.ч. рисков изменения курсов валют, процентных ставок, усиление или ослабление инфляции, риски общего развития экономики в стране и в мире
  • аудит управляющего менеджмента
  • оптимизация затрат.

После оценки существующих рисков, необходимо разработать конкретный план действий, которые повысят защищенность инвестиций. Также в action plan должен входить ряд стабилизационных финансовых действий, направленных на поддержание и улучшение текущей ситуации:

  • реструктуризация бизнеса, введение новых юр. лиц, проведение процедур слияния или поглощения, пересмотр экономической модели бизнеса  (при необходимости);
  • постоянный контроль и мониторинг финансовых средств, а именно: регулярное составление финансовых отчетов по состоянию финансов на текущий момент, контроль входящих и исходящих платежей, детальный анализ предстоящих платежей и возможных изменений объема денежных поступлений, включая  необходимые выплаты. Для такого финансового контроля возможно создание централизованной системы финансового управления денежными средствами;
  • банковское и налоговое планирование;
  • пересмотр политики дивидендов и выкупа акций;
  • защита интеллектуальной собственности, данных, и любой другой информации по бизнесу;
  • создание группы антикризисного управления инвестициями.

Подытожим,  защита финансовых инвестиций – это обязательные и необходимые меры во время финансового кризиса. Бездействие в этой ситуации может привести к значительным убыткам, или вовсе к их потере всех финансовых средств. Разработка надежного плана действий, который будет включать в себя несколько вариантов развитий ситуации, а также оценка всех финансовых рисков, помогут сохранить Ваши финансы, а также найти новые возможно для их увеличения, несмотря на возникшие сложные ситуации.

В любом случае следует понимать, какие действия предпринимать первоочередно,  а что нужно сделать во вторую очередь, инвестируйте в более перспективные проекты,  и повремените с теми, которые кажутся вам небесспорными, приостановите проекты, которые не слишком важные для судьбы вашего бизнеса. И всегда помните, что кризис – это не только проблемы, но и возможности.

Основные советы:

  1. Составление action plan c несколькими вариантами развития кризисной ситуации
  2. Аудит инвестиционных активов, управляющего менеджмента в том числе на предмет мошенничества (фрода).
  3. Усилить контроль активов и движение финансов
  4. Разделить активы на перспективны и неперспективные. Защитить первые и понять план для вторых
  5. Определить ключевых партнеров в условиях кризиса. Составить и закрепить в договорной форме с ними план преодоления кризиса
  6. Создание группы антикризисного управления инвестициями
  7. Жестко контролировать затраты
  8. Реструктуризация бизнеса. В условиях кризиса, контролируемое банкротство или реструктуризация не всегда является плохим планом.
Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Детенизация частного капитала - (не) новые тренды

Коронавирус – двигатель прогресса в финтех?

"Соевая петля": сколько теряют аграрии и государство

Преодолеть эпидемию и не убить экономику: что предлагает бизнес

Собственный путь: какая дорога выведет из кризиса Украину?

Условия оплаты аренды во время карантинных ограничений: заменить нельзя оставить

По прогнозу МВФ, ВВП Украины упадёт на 7,7%. Оптимистичный прогноз

Есть ли жизнь после кризиса или 5 рекомендаций для тех, кто смотрит на несколько шагов вперед

Год человека. Как изменил Украину год президентства Владимира Зеленского

Новеллы в аренде. Как арендаторы будут освобождаться от платежей с 13 апреля?

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА