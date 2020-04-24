Коронавирус – двигатель прогресса в финтех?

Тарас Швец, юрист Stron Legal Services

Уже больше месяца вся Европа, включая Украину, находится на карантине с целью остановить распространение вируса COVID-19. Если вначале этого периода последствия продолжительной паузы в экономике были непредсказуемы, то сейчас картина становится более ясной, но далеко не позитивной для большинства отраслей бизнеса. Более того, за это время, предприниматели, сотрудники и покупатели пришли к нескольким объективным выводам: работа из дома не уменьшает производительность при правильном менеджменте; видеоконференции ничем не отличаются от обычных собраний; как и многие другие изменения, которые ранее казались неудобными или не прагматичными, в результате, дают возможность многим бизнесам продолжать работу вне привычных условий. Но, один из главных выводов, к которому пришли практически все компании и пользователи – будущее в диджитале.

Рабочая рутина больше никогда не станет прежней для большинства обывателей, ведь всем стало понятно, что большинство вопросов можно решить с помощью своего девайса с доступом к интернету: можно заказать доставку еды или даже продуктов, не выходя из дома; можно заплатить за все коммунальные услуги онлайн; а можно даже открыть счет в банке удаленно. Все повседневные функции стали гораздо оперативнее и доступнее для пользователей практически всех социальных сфер. Поэтому, не удивительно, что за время карантина, количество пользователей и скачиваний финансовых приложений (например, банковских приложений, приложений для планирования персональных финансов и кредитования) буквально взлетело на 72% в странах ЕС. Даже старшие поколения людей, которые предпочитали более традиционные методы управления их средствами, поняли, что слово финтех не обязательно значит что-то непонятное, а наоборот, упрощающее жизнь людей. Благодаря подобным приложениям, люди получили немедленные, персонализированные услуги управления их средствами, доступные 24/7.

Беспрецедентные условия во всех направлениях деятельности показали, что сейчас выигрывает тот бизнес, который первым перешел в диджитал-направление и цифровизировал свой бизнес. Одним из мировых лидеров в финтех индустрии, как бы странно это не было для данных условий, стало стартап-приложение по покупке-продаже золота Glint Pay, количество пользователей которого выросло на 718% за последние четыре недели. Популярность этого приложения во время всемирной пандемии и карантина обусловлена тем, что люди пытаются уберечь свои накопления от рецессии валют, поэтому многие видят спасение в переводе валюты в ценные металлы. Учитывая, что цена на золото так же возросла практически на 25-30%, по сравнению с 1 Января 2020, многие другие финтех проекты, как например, британский онлайн-банк Revolut, являющийся аналогом украинскому Монобанку, также запустил функцию покупки и продажи золота для своих пользователей. Стоит ли ждать появления подобной функции в украинских приложениях? Не исключено, но стоит не забывать про все более уменьшающуюся покупательскую способность украинцев.

Кроме проектов финтех, звездное время наступило для приложений видео/аудиосвязи, поддерживающих групповые онлайн-конференции. Во время карантина, проводить групповые совещания, планерки, конференции и любые групповые обсуждения можно только посредством онлайн-технологий, среди которых наиболее популярны Skype, Zoom и Microsoft Teams. Как проект, стоит отдельно выделить Zoom Video Communications, который был известен лишь в узких кругах до начала карантина и не пользовался особой популярностью, по большей мере из-за отсутствия глобальной нужды в групповых онлайн-встречах. Статистика показывает, что цена на акции Zoom выросла на 130% с начала этого года, что делает этот проект один из самых быстрорастущих в Силиконовой Долине, во многом благодаря всемирной пандемии коронавируса. Тем не менее, большинство глобальных корпораций и государственных структур по всему миру, включая Google, SpaceX, NASA и многих других, запретили использовать Zoom с корпоративных компьютеров из-за большой уязвимости технологии, из-за которой множество важных документов и файлов попали в руки сторонних лиц, и более того, баги Zoom так же позволяют сторонним лицам вмешиваться даже в сами звонки между сотрудниками компаний.

Если же рассматривать локальную ситуацию с развитием технологий в Украине, можно сразу выделить государственные приложения «Дия» и «Дий вдома», разработанных для управления личными данными украинцев, как заявлено, для удобства самих же пользователей. Но с этим можно поспорить, поскольку задачей приложения «Дий вдома» является контроль граждан, находящихся на обсервации с помощью отслеживания их местоположения по GPS-координатам их устройств. Никому не нравится тотальный контроль граждан и отслеживание их местонахождения, поскольку это граничит с нарушением прав человека и тоталитаризмом. Поэтому, Украина по-своему восприняла тенденцию на развитие технологий в связи с эпидемией.

Использование технологий, практики удаленной работы и других особенностей «социального дистанцирования» на самом деле практикуется уже не один год, но до карантина это не было общепринято. Некоторые фрилансеры, IT-специалисты и многие другие сотрудники и до этого работали удаленно, поэтому, можно сказать, что пандемия коронавируса просто усилила и ускорила тенденции, которые вяло развивались все это время. Более того, за время карантина, который может продлиться до нескольких месяцев, у многих людей выработается привычка использовать диджитал технологии, и что важнее, они успеют осознать, что с помощью таких технологий работать, развиваться и жить в целом, будет намного проще. Как результат, одним из немногих позитивных эффектов коронавируса станет развитие диджитал-направления всех сфер жизни человека.