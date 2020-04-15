Колонки

14:47 15.04.2020

Автор: АНДРЕЙ ЗОЛОТАРЕВ

Президентская мозаика

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Президентская мозаика

Андрей Золотарёв, политолог, руководитель центра "Третий сектор"

Почему спустя год после президентских выборов Владимир Зеленский не менее популярен, чем в апреле-2019

Спустя год после выборов Зеленский по-прежнему занимает первую строчку в президентском рейтинге. Всевозможные прогнозы, что зелёная эйфория быстро пройдёт, а у избирателей наступит неминуемое разочарование, оказались ошибочными. Более того, свежие социологические опросы показывают, что ближайшие соперники Зеленского – Порошенко, Тимошенко, Бойко – отстают от него с разрывом в несколько раз.

В чём же секрет такой популярности?

Было бы неправильно искать какой-то один ответ на этот вопрос. Как мозаика складывается из множества мелких камешков, так и рейтинг президента формируется из множества действий и решений.

Казалось бы, какое значение имеет открытие улицы Банковой для прохожих? Большинство киевлян там ходят редко, не говоря уже о гостях города. Но это – символ. Несколько предыдущих президентов держали на замке подходы к своему офису, а Зеленский открыл их. Президент не боится своего народа – это важный месседж.

Когда Президента обвинили в нежелании общаться с журналистами – он провёл рекордную 14-часовую пресс-конференцию в киевском фудкорте. Ответив на все вопросы, а на некоторые – по 2-3 раза. Сколько телезрителей смотрели этот марафон в течение 14 часов? Думаю, немного. Но опять же, это – символ открытости.

Сейчас, во время карантина, Зеленский регулярно обращается к народу, отчитываясь о борьбе с коронавирусом, рекомендуя фильмы и книги, а иногда и жёстко реагируя на комментарии. И такой формат общения нравится людям. Не каждый глава ОТГ или мэр города общается с народом так часто и так подробно, как нынешний Президент. Оказалось, что глава государства может быть чутким к запросам украинцев.

Отмена депутатской неприкосновенности, процедура импичмента президента, свободный рынок земли – эти и некоторые другие обещания годами переходили от одной власти к другой, не сдвигаясь с места. Многое из того, что сделал Владимир Зеленский, старые политики 20 лет использовали как предвыборное обещание. И вдруг произошел разрыв шаблона. Оказалось, что можно не только говорить, но и делать.

Ещё более показательный пример – политика Зеленского по Донбассу и Крыму. Так просто было обвинить во всём Путина и в очередной раз заморозить проблему! Вместо этого совершены вещи, казавшиеся невозможными. Моряки и корабли возвращены в Украину. Олег Сенцов на свободе. Встреча в Нормандском формате проведена, и «красные линии» не перейдены. Готовятся новые обмены пленными.

Кадровая политика – ещё одно направление, где от Зеленского ожидали провала. Отставка правительства Гончарука, замена Генпрокурора. Незаменимых нет – и Зеленский это чётко показал.

На период эпидемии зарплаты чиновников ограничены суммой 47 тысяч гривен. Пропрезидентская партия отказалась от госфинансирования, отправив деньги на борьбу с COVID-19. Вроде бы несложный шаг – но другие политсилы почему-то этого не сделали.

И ещё один крупный камень в этой мозаике. На этот раз не от самого Зеленского, а от его оппонентов. Ветераны украинской политики, борясь с «зелёной чумой», проявили самые недостойные свои качества. Договорняки, вбросы фейков, блокирование трибуны, поправочный спам – всё это в порядке вещей для «старой школы», если цель оправдывает средства. Вот только со стороны обычного украинца это выглядит неприятно – особенно на фоне Зеленского, который сломал стереотипы традиционной украинской политики.

Тем не менее конкуренты Зе продолжают самозабвенно наступать на одни и те же грабли. Выводы не сделаны. Причины, которые привели Зеленского к власти, не устранены. А значит, Президент имеет все шансы выйти без потерь даже из такой критической ситуации, как эпидемия коронавируса.

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