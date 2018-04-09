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20:11 09.04.2018

Лучший гол в истории Чемпионатов мира по футболу (ВИДЕО)

Гол мексиканского футболиста Мануэля Негрете в ворота сборной Болгарии на ЧМ-1986 признан лучшим в истории Чемпионатов мира, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира сборная Мексики выиграла у Болгарии со счетом 2:0. Автором первого гола стал Негрете, завершив комбинацию своей команды ударом в падении с лета на 36-й минуте.

Этот гол в финальном опросе среди болельщиков на странице ФИФА в фейсбуке набрал больше голосов, чем гол бразильца Эдера в ворота сборной СССР на чемпионате мира-1982 в Испании. Этот (бразилец отправил мяч в ворота изящным ударом из-за пределов штрафной) гол состоялся на 88-й минуте матча первого тура группового этапа ЧМ, благодаря этому взятию ворот сборная Бразилии выиграла у советских футболистов со счетом 2:1. Впрочем, путевки в плей-офф завоевали обе команды.

На выбор было предоставлено 32 гола, проведенных в матчах чемпионатов мира. Голы выбирались по олимпийской системе, начиная со стадии 1/16 финала. Гол, набравший в своей паре больше голосов, проходил в следующую стадию голосования. В итоге до финала добрались голы Негрете и Эдера.

Голосование проходило с 31 марта по 9 апреля.

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Интерфакс-Украина
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