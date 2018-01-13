США запустили ракету Delta IV с секретным спутником разведки

США запустили ракету Delta IV, которая должна доставить на орбиту засекреченный спутник Национального разведывательного управления под обозначением NROL-47. Трансляцию старта ракеты вела компания-оператор запуска United Launch Alliance.

Портал Nasa Spaceflight отмечает, что большая часть деталей миссии NROL-47 остается засекреченной. Однако, установить часть информации спутников возможно исходя из параметров его орбиты. Запуск ракеты производился с военной базы Вандерберга, которая используется для вывода в космос аппаратов с высоким углом наклона орбиты и ретроградным (направленным против вращения Земли) направлением движения вокруг планеты. Такие орбиты, как правило, используются спутниками оптического наблюдения. Еще один возможный вариант предусматривает, что NROL-47 является спутником радиолокационной разведки типа Topaz.

8 января, запуск еще одного секретного спутника был произведен частной компанией SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Несмотря на то, что сам старт ракеты прошел успешно, спутник был потерян, вероятно, из-за проблем в ускорителе второй степени Falcon. Стоимость утраченного спутника оценивается в несколько миллиардов долларов.