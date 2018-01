Компания Илона Маска произвела успешный запуск ракеты с секретным спутником Zuma

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, чье назначение хранится в секрете. Видео запуска опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска.

Как сообщает Space.com, заказ на запуск аппарата Zuma был выдан правительством США. Созданием аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman. Характеристики орбиты и цель аппарата засекречены, неизвестно также, какое ведомство США будет отвечать за его эксплуатацию, отмечает CNN. Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако был перенесен. Поводом стали технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя и непогода.

Запуск был осуществлен с мыса Канаверал. После отсоединения второй ступени с космическим аппаратом многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на посадочной площадке.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX