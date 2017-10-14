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13:14 14.10.2017

В Украине испытали новый противотанковый комплекс

В Украине прошли испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф".

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что испытания ПТРК, которые также осуществлялись в условиях высоких температур, прошли успешно. По словам Турчинова, боевая часть комплекса "показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра".

 

ПТРК "Скиф" разработан киевским КБ "Луч". Комплекс предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью ПТРК является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий.

Дальность стрельбы ПТРК в дневное время составляет 100-5000 м. Система наведения осуществляется по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели.

Прибор наведения ПН-С разработан и производится минским предприятием "Пеленг".

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Интерфакс-Украина
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