Политика

11:04 14.10.2017

Турчинов заявил об успешных испытаниях ПТРК "Скиф"

Турчинов заявил об успешных испытаниях ПТРК "Скиф"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет об успешности ракетных испытаний нового противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф".

Как сообщает пресс-служба СНБО, эти испытания проходили и в Украине, и за границей, в том числе, в условиях сверхвысоких температур в пустыне.

По словам А.Турчинова, ракеты ПТРК "точно, без промаха, поражают цели на расстоянии до 5,5 км".

Секретарь СНБО также сообщил, что боевая часть ПТРК "Скиф" показала "уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра".

"То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским "Скифом", - подчеркнул он.

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