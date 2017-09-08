Видео взрыва машины с Тимуром Махаури в центре Киева

В Сети опубликовали видео с камеры-регистратора, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля Toyota Camry на улице Скоропадского в центре Киева. (Видео содержит нецензурную лексику).

Взрыв автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, и еще два человека получили ранения, может быть переквалифицирован из статьи "умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом" на "террористический акт", сообщает Национальная полиция Украины.